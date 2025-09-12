Vinmec – Hệ thống y tế liên tiếp lọt Top 100 Thương hiệu giá trị nhất Việt Nam

Đây là năm thứ 2 liên tiếp, Vinmec hiện diện trong bảng xếp hạng uy tín toàn cầu, khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.

Hệ thống đánh giá của Brand Finance dựa trên ba trụ cột cốt lõi là Sức mạnh thương hiệu – đo lường mức độ nhận diện, niềm tin và uy tín xã hội; Hiệu quả tài chính – phản ánh năng lực vận hành và khả năng tạo ra giá trị bền vững và Tiềm năng tăng trưởng – thể hiện tầm nhìn chiến lược, năng lực đổi mới và khả năng mở rộng trong tương lai.

Việc liên tiếp thăng hạng trong bảng xếp hạng không chỉ minh chứng cho nội lực vững mạnh, mà còn cho thấy Vinmec đang ngày càng khẳng định năng lực hàng đầu trong ngành y tế, trở thành một biểu tượng thương hiệu quốc gia có tầm ảnh hưởng quốc tế.

Trong năm qua, Vinmec đã tạo dấu ấn mạnh mẽ bằng hàng loạt thành tựu y khoa mang tính đột phá: Ca ghép gan từ người hiến chết não cho bệnh nhi 8 tháng tuổi, nặng chỉ 6,5kg – một trong những trường hợp nhỏ tuổi và nhẹ cân nhất từng được thực hiện tại Việt Nam; Thay toàn bộ xương đùi bằng vật liệu in 3D cá thể hóa, thực hiện cho bệnh nhi nhỏ tuổi nhất thế giới; Tái tạo lồng ngực bằng titanium in 3D – kỹ thuật lần đầu tiên được thực hiện tại Đông Nam Á.

Song song với các thành tựu kỹ thuật cao, Vinmec còn là đơn vị tiên phong tại Việt Nam trong triển khai: Liệu pháp miễn dịch tự thân AIET; Nghiên cứu và phát triển CAR-T – một trong những phương pháp điều trị ung thư tiên tiến nhất hiện nay; Ứng dụng toàn diện công nghệ 3D trong phẫu thuật tái tạo và điều trị cá thể hóa, đặc biệt với các ca ung thư xương phức tạp.

Vinmec cũng là hệ thống y tế tư nhân tại Việt Nam được cấp phép và làm chủ nhiều kỹ thuật tiên tiến như ghép tế bào gốc, tế bào miễn dịch, ghép gan và ghép thận – những dấu mốc quan trọng khẳng định trình độ chuyên môn và năng lực hệ thống tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

Không dừng lại ở chuyên môn, năm 2025 đánh dấu bước tiến mới về quy mô và tầm vóc khi Vinmec đưa vào vận hành thêm 2 bệnh viện đa khoa quốc tế và 2 phòng khám mới, nâng tổng số cơ sở lên 15 đơn vị trên toàn quốc – mở rộng cơ hội tiếp cận y tế chất lượng cao cho hàng triệu người dân.

Trên bản đồ y tế quốc tế, Vinmec khẳng định vị thế hàng đầu khi sở hữu 4 Trung tâm Xuất sắc được công nhận bởi các tổ chức y khoa hàng đầu thế giới: Tim mạch (ACC – Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ), Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng (WAO – Tổ chức Dị ứng Thế giới), Chấn thương chỉnh hình (AFC – Liên đoàn Bóng đá Châu Á) và Ung bướu. Đồng thời, Vinmec cũng là hệ thống y tế hội tụ trọn vẹn các chuẩn mực khắt khe nhất toàn cầu như JCI, ACC, RTAC, AABB, UCARE, ADCARE, CAP và AFC – khẳng định chất lượng điều trị ở tầm quốc tế.

Không chỉ vậy, hệ thống y tế tư nhân hàng đầu Việt Nam còn có 2 bệnh viện gia nhập mạng lưới Cleveland Clinic Connected – hệ thống y tế hàng đầu của Mỹ; là thương hiệu y tế được vinh danh trong Top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm 2025. Vinmec cũng là hệ thống y tế tiên phong tại châu Á cùng lúc đạt hai giải thưởng danh giá của Healthcare Asia Awards 2025: "Hệ thống y tế của năm" và "Đổi mới công nghệ y tế của năm".

Các báo cáo của Brand Finance – tổ chức định giá thương hiệu hàng đầu thế giới – được xem như "chuẩn mực vàng" trong đo lường giá trị thương hiệu toàn cầu. Với mức độ ảnh hưởng rộng rãi, những báo cáo thường được các tổ chức tài chính, ngân hàng và giới đầu tư sử dụng như một cơ sở định lượng uy tín và sức mạnh thương hiệu.

GS.TS.BS Trần Trung Dũng, Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, Tập đoàn Vingroup chia sẻ: "Việc được ghi nhận trong Top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam là nguồn động viên để chúng tôi tiếp tục theo đuổi con đường đã chọn: không ngừng đổi mới vì sức khỏe cộng đồng. Với Vinmec, giá trị thương hiệu không chỉ nằm ở thứ hạng, mà ở trách nhiệm kiến tạo y học nhân văn, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại, tiệm cận chuẩn mực quốc tế ngay tại quê hương mình."

Sự ghi nhận từ Brand Finance không đơn thuần là một thứ hạng, mà là dấu mốc khẳng định con đường y tế tạo sinh giá trị mà Vinmec lựa chọn – đổi mới, nhân văn và bền vững. Với nền tảng chuyên môn vững chắc, tầm nhìn dài hạn với định hướng vươn tầm quốc tế, Vinmec đang từng bước hiện thực hóa tầm nhìn: đưa Việt Nam trở thành điểm đến y tế chất lượng cao của khu vực và thế giới.