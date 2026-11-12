VinFast VF 5 mới ra mắt Việt Nam: Chạy 370 km/sạc, nâng cấp loạt trang bị

VinFast VF 5 phiên bản mới vừa ra mắt thị trường Việt Nam với giá từ 460 triệu đồng. Mẫu SUV điện cỡ nhỏ được nâng cấp thiết kế, bổ sung màn hình lớn hơn, phanh tay điện tử và nâng tầm hoạt động lên 370 km mỗi lần sạc.

VinFast VF 5 mới lột xác nội thất, chạy 370 km/sạc.

