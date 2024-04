Việt Nam xuất hiện nắng nóng kỷ lục của năm 2024 lên tới hơn 42 độ C

Tại trạm Yên Châu, Sơn La đã ghi nhận nhiệt độ cao nhất ngày lên tới 42,2 độ C. Đây là ngày nắng nóng nhất kể từ đầu mùa nắng đến nay. Ngày 14/4 cũng trở thành ngày có nhiệt độ cao thứ 2 trong tháng 4 tại khu vực này, chỉ kém mức nhiệt lịch sử tháng 4 năm ngoái 0,2 độ C. Biến đổi khí hậu đang khiến thời tiết ở nơi đây ngày một nóng hơn.

Chưa đầy 1 thập kỷ, các giá trị lịch sử trong tháng 4 liên tiếp bị xô đổ. Tháng 4 nóng nhất trong lịch sử xuất hiện vào năm 2023 (42,4 độ C), năm nóng thứ 3 là năm 2019 (41,4 độ C), năm nóng thứ 4 là năm 2017 (41 độ C).



Yên Châu, Sơn La là 1 trong những tâm nóng ở miền Bắc. Nguyên nhân là địa hình lòng chảo, núi cao khiến hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh. Gió tây nam từ vùng thấp phía Tây thổi qua các dãy núi trở thành gió khô nóng. Cộng với địa chất nhiều đá vôi hấp thụ nhiệt, càng làm cho không khí trở nên nóng rát và nhiệt độ tăng cao.

Ngoài Yên Châu, trong ngày 14/4, một số nơi khác cũng có nhiệt độ cao trên 40 độ như Sông Mã (Sơn La) 41 độ C, Mường Lay (Điện Biên) 40 độ C, Tương Dương (Nghệ An) 40,3 độ C. Dự báo nắng nóng ở Tây Bắc Bộ và miền Trung sẽ còn gia tăng cường độ và kéo dài, ít nhất là đến cuối tuần tới.