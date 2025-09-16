HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Việt Nam thuộc nhóm thị trường dẫn đầu tốc độ phát triển xe điện

M.Phương |

Báo cáo phân tích về xu hướng thị trường xe điện ở châu Âu của Tổ chức T&E đã so sánh tỉ lệ xe điện chạy bằng pin trong tổng doanh số ô tô bán ra trên thế giới.

Kết quả khá bất ngờ khi tại các thị trường Mexico và Ấn Độ, xe điện hiện chỉ mới chiếm khoảng 5% tổng doanh số ô tô. Trong khi đó, Indonesia lại đang ngày càng tiệm cận và dự báo có thể vượt tỉ lệ sử dụng xe điện của châu Âu vào cuối năm nay.

Việt Nam thuộc nhóm thị trường dẫn đầu tốc độ phát triển xe điện - Ảnh 1.

Tăng trưởng xe điện tại nhiều thị trường mới nổi đang tăng cao. Ảnh: CLEANTECHNICA.COM

Đáng chú ý, Anh và Thái Lan đều đang ghi nhận tỉ lệ xe điện cao hơn đáng kể so với châu Âu, còn Trung Quốc đã ở mức gấp đôi. Đặc biệt, thị trường Việt Nam đang nổi lên như một hiện tượng với đà tăng trưởng bứt phá mạnh, thậm chí bỏ xa nhiều đối thủ khác. Đường số liệu của Việt Nam tăng vọt trên biểu đồ đã cho thấy tiềm năng phát triển rất lớn của thị trường này trong thời gian tới.

Theo nghiên cứu, tỉ lệ xe điện trong tổng doanh số bán ô tô của Việt Nam ở mức hơn 40%, thuộc nhóm dẫn đầu toàn cầu, vượt Trung Quốc và châu Âu. 

