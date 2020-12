Việt Nam đã chính thức tiêm mũi vắc xin Covid-19 made in Việt Nam đầu tiên

Các tình nguyện viên sau tiêm sẽ được theo dõi 72 giờ. Học viện Quân Y đã thành lập 10 tổ chuyên môn gồm cấp cứu, an toàn tiêm chủng, dược… để sẵn sàng ứng phó cho mọi tình huống có thể xảy ra trong quá trình thử nghiệm.

Gs. Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y cho hay: "An toàn là tiêu chí được đặt lên hàng đầu trong quá trình thử nghiệm lâm sàng vắc xin COVID-19".



Các chuyên gia đánh giá, ưu điểm của vắc xin này là tạo được đáp ứng miễn dịch tốt, độ an toàn cao, ít tác dụng phụ và có điều kiện bảo quản thuận lợi hơn so với các loại vắc xin khác (môi trường 2-8 độ C).



Trước khi chuyển sang giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, vắc xin Nanocovax được tiêm trên chuột, hamster, khỉ và có kết quả rất tốt.



TS Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế, Chánh Văn phòng Chương trình Quốc gia nghiên cứu phát triển vắc xin cho biết, người tham gia thử nghiệm là người được cơ quan y tế khẳng định là khỏe mạnh.



Với các trường hợp từng mắc Covid-19, kể cả trường hợp đã khỏi bệnh, sẽ không được chấp nhận tham gia thử nghiệm trong giai đoạn đầu tiên này. Bởi giai đoạn này sẽ đánh giá tính an toàn chứ chưa đánh giá tính sinh miễn dịch nên tuyển chọn người bình thường.



Sau khi cá nhân có đơn, cơ quan y tế sẽ sàng lọc về sức khỏe với các chỉ số nằm trong giới hạn.



Về chi phí cho người tham gia tình nguyện thử vắc xin Covid-19, theo ông Quang, nhóm nghiên cứu chỉ chi trả những khoản hợp lý như: đi lại, ăn nghỉ... và chỉ hỗ trợ chi phí cho đối tượng đủ điều kiện tham gia nghiên cứu.



Theo ông Quang để giảm bớt rủi ro cho nhà sản xuất, bao giờ cơ quan quản lý cũng yêu cầu đơn vị sản xuất phải mua bảo hiểm cho các đối tượng tham gia nghiên cứu. Trong trường hợp có biến cố ngoài mong muốn (có liên quan đến vắc xin hoặc do nghiên cứu) sẽ được bảo hiểm chi trả.



Được biết, Nanogen, đơn vị đã chuẩn bị quỹ bảo hiểm tổng trị giá 20 tỷ cho những rủi ro của tình nguyện viên thử nghiệm lâm sàng vắc xin Covid-19.