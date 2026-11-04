Việt Nam có ngọn thác cao hàng chục mét đổ xuống vách đá bazan giữa đại ngàn, vừa xuất hiện trong MV của Đen

Một ngôi làng cổ bên dòng sông, ngọn núi lửa phủ sắc xanh, thác nước cao hàng chục mét hay những rẫy cà phê bạt ngàn… Tất cả tạo nên hành trình khám phá Tây Nguyên vừa hùng vĩ vừa bình dị qua Những Em Bé Mặt Trời.

Không chỉ gây chú ý bởi giai điệu trong trẻo và câu chuyện về tuổi thơ, MV Những Em Bé Mặt Trời của Đen còn khiến nhiều người thích thú trước loạt khung hình đẹp của núi rừng Tây Nguyên. Từ những rẫy cà phê trên nền đất đỏ bazan, ngọn núi lửa đã tắt đến ngôi làng cổ bên dòng sông, 8 địa điểm xuất hiện trong MV mở ra một hành trình khám phá đầy thi vị.

Ngày 22/10, Đen phát hành MV Những Em Bé Mặt Trời, đưa người xem đến với những khung cảnh bình dị mà cuốn hút của Tây Nguyên. Trong MV, thay vì chỉ đứng trước ống kính, hai em nhỏ trở thành những hướng dẫn viên nhí, dẫn nam rapper và ê-kíp đi qua những nơi thân thuộc với cuộc sống của mình.

MV đưa người xem đến với những khung cảnh bình dị mà cuốn hút của Tây Nguyên

Sự kết hợp giữa cảnh sắc thiên nhiên, không gian văn hóa bản địa và những khoảnh khắc đời thường khiến MV nhanh chóng thu hút sự chú ý. Đặc biệt, với những khán giả yêu thích du lịch, đây còn là dịp để biết thêm về những địa danh ở Gia Lai và vùng đất Kon Tum trước đây, nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi, trong đó có cả những thắng cảnh nổi tiếng lẫn những góc làng quê ít được nhắc đến.

Những rẫy cà phê, con đường làng bình dị của Gia Lai

Một trong những khung cảnh đáng nhớ nhất trong MV là rẫy cà phê Ia Ly. Trên nền đất đỏ bazan đặc trưng của Tây Nguyên, những hàng cây xanh nối tiếp nhau tạo nên không gian vừa khoáng đạt, vừa gần gũi. Đây cũng là hình ảnh gắn liền với đời sống của nhiều gia đình địa phương, khi vườn cà phê không chỉ là nơi lao động mà còn là một phần ký ức tuổi thơ của những đứa trẻ lớn lên giữa đại ngàn.

Một trong những khung cảnh đáng nhớ nhất trong MV là rẫy cà phê Ia Ly.

Với Đen, rẫy cà phê còn mang ý nghĩa đặc biệt hơn. Trong chuyến đi đến Gia Lai hồi tháng 6, nam rapper bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ vui đùa dưới tán cây và bất chợt nhớ lại tuổi thơ của chính mình, khi cha mẹ đi hái cà phê còn trẻ nhỏ chạy quanh rẫy. Cảm giác như được trở về quá khứ ấy đã trở thành một trong những nguồn cảm hứng cho ca khúc.

Rời những vườn cây xanh ngát, hành trình trong MV tiếp tục đi qua hồ M’Hê Ay và con đường Ia Ly. Không quá choáng ngợp như những danh thắng nổi tiếng, hai địa điểm mang đến cảm giác yên bình với cảnh quan tự nhiên và nhịp sống nông thôn.

Những cung đường dẫn qua không gian làng quê, những khoảng xanh mở ra bên đường và khung cảnh đời thường góp phần tạo nên một Tây Nguyên không chỉ có núi rừng hùng vĩ mà còn rất đỗi thân thuộc.

Hồ M’Hê Ay và con đường Ia Ly

Đây cũng là điểm thú vị của hành trình: đôi khi, những hình ảnh khiến người xem muốn xách ba lô lên đường không nhất thiết phải là một địa danh nổi tiếng. Một con đường làng, một khoảng trời rộng hay những hàng cây nơi người dân gắn bó mỗi ngày cũng đủ tạo nên sức hút riêng, nhất là khi được nhìn qua góc nhìn hồn nhiên của trẻ nhỏ.

Hồ M’Hê Ay. Ảnh: Ricoh GR Vietnam

Ngọn núi lửa cổ và thác nước giữa đại ngàn

Nếu những rẫy cà phê và con đường làng mang đến cảm giác bình yên, núi lửa Chư Đăng Ya lại là điểm nhấn dành cho những ai yêu thích cảnh quan thiên nhiên độc đáo.

Nằm ở khu vực Chư Păh, Gia Lai, Chư Đăng Ya là một ngọn núi lửa đã tắt, nổi bật với địa hình miệng núi lửa dạng lòng chảo và những triền đất đỏ bazan. Theo thời gian, vùng đất gắn với dấu tích địa chất cổ này đã trở thành nơi canh tác của người dân địa phương, tạo nên khung cảnh những mảng xanh của cây trồng đan xen với địa hình núi đồi.

Chư Đăng Ya là một ngọn núi lửa đã tắt, nổi bật với địa hình miệng núi lửa dạng lòng chảo và những triền đất đỏ bazan.

Chư Đăng Ya còn là điểm đến được nhiều người yêu du lịch săn tìm vào mùa hoa dã quỳ, thường rơi vào khoảng tháng 11. Khi những bông hoa vàng nở dọc các triền núi, cảnh quan nơi đây khoác lên mình diện mạo rực rỡ, khác hẳn sắc xanh của những tháng còn lại trong năm. Với những người thích chụp ảnh, đây là một trong những thời điểm đáng cân nhắc để ghé thăm vùng đất này.

Núi lửa Chư Đăng Ya nhìn từ trên cao. Ảnh: Thảo Thương

Tháng 11, nhiều người thường lên đỉnh núi để ngắm hoa dã quỳ khoe sắc.

Một địa điểm khác mang vẻ đẹp mạnh mẽ hơn là thác Phú Cường, thuộc khu vực Chư Sê, Gia Lai. Ngọn thác cao khoảng 45 m, đổ xuống từ vách đá bazan giữa không gian cây rừng, tạo nên khung cảnh ấn tượng giữa đại ngàn.

Vào mùa mưa, dòng nước thường dồi dào, tung bọt trắng xóa khi đổ xuống bên dưới. Trong khi đó, khi lượng nước giảm vào mùa khô, những tầng đá và cấu trúc địa hình quanh thác hiện lên rõ hơn. Sự thay đổi theo mùa cũng khiến cảnh sắc nơi đây có những nét riêng, phù hợp với những người muốn khám phá thiên nhiên thay vì chỉ tìm kiếm các điểm check-in đông đúc.

Thác Phú Cường chảy trên nền nham thạch của một ngọn núi lửa ngày nay đã ngừng hoạt động

Sự xuất hiện của Chư Đăng Ya và thác Phú Cường trong MV cho thấy một lát cắt khác của Gia Lai: không chỉ có những khoảng xanh bình dị gắn với cuộc sống thường ngày mà còn sở hữu những cảnh quan có giá trị địa chất, sinh thái và sức hút riêng với du khách.

Ngôi trường nhỏ và cánh đồng lúa ở Lơ Pang

Không phải tất cả những địa điểm xuất hiện trong MV đều là danh thắng nổi tiếng. Ngôi trường nhỏ và cánh đồng lúa ở xã Lơ Pang lại thu hút bởi vẻ đẹp giản dị, gắn liền với cuộc sống của trẻ em địa phương.

Giữa không gian đồng ruộng rộng mở, hình ảnh những đứa trẻ chạy nhảy, vui đùa tạo nên cảm giác tự do và trong trẻo. Không có những công trình đồ sộ hay cảnh quan quá kỳ vĩ, khung hình vẫn gây ấn tượng bởi sự gần gũi, gợi nhắc về những ngày thơ bé gắn với cánh đồng, đường làng và mái trường.

Cánh đồng lúa ở xã Lơ Pang lại thu hút bởi vẻ đẹp giản dị, gắn liền với cuộc sống của trẻ em địa phương.

Trong bức tranh Tây Nguyên mà MV khắc họa, trường học không chỉ là nơi các em đến lớp, còn cánh đồng không đơn thuần là không gian sản xuất nông nghiệp. Cả hai đều là một phần của môi trường sống, nơi trẻ nhỏ lớn lên, vui chơi và hình thành những ký ức đầu đời.

Đây cũng là điểm khiến những hình ảnh trong Những Em Bé Mặt Trời khác với các video du lịch thông thường. Thay vì chỉ giới thiệu những địa điểm đẹp để ngắm nhìn, MV đặt cảnh sắc vào trong đời sống của người dân, để người xem cảm nhận được vẻ đẹp của một vùng đất qua những điều bình dị nhất.

Làng Kon K’Tu – Ngôi làng cổ bên dòng Đăk Bla

Bên cạnh những địa điểm thuộc Gia Lai, hành trình trong MV còn đưa người xem đến làng Kon K’Tu, một ngôi làng của người Ba Na thuộc khu vực Kon Tum trước đây, nay nằm trong tỉnh Quảng Ngãi.

Được biết đến là một trong những ngôi làng cổ của người Ba Na ở Tây Nguyên, Kon K’Tu gây ấn tượng bởi không gian nhà rông, những ngôi nhà sàn truyền thống và vị trí bên dòng sông Đăk Bla. Cảnh quan nơi đây mang vẻ đẹp riêng của vùng Bắc Tây Nguyên, với sự kết hợp giữa núi rừng, dòng sông và không gian sinh hoạt của cộng đồng bản địa.

Làng Kon K’Tu là một ngôi làng của người Ba Na thuộc khu vực Kon Tum trước đây, nay nằm trong tỉnh Quảng Ngãi.

Điểm dễ nhận ra khi nhắc đến Kon K’Tu là nhà rông – công trình giữ vai trò quan trọng trong đời sống cộng đồng. Không chỉ nổi bật về kiến trúc, nhà rông còn gắn với các hoạt động hội họp, sinh hoạt văn hóa và những dịp lễ hội của người dân. Bên cạnh đó, các nghề thủ công như dệt thổ cẩm, đan lát, tạc tượng cùng văn hóa cồng chiêng góp phần tạo nên bản sắc riêng của ngôi làng.

Ngày nay, Kon K’Tu còn được biết đến với các hoạt động du lịch cộng đồng. Du khách có thể tìm hiểu kiến trúc nhà ở truyền thống, khám phá nghề thủ công, thưởng thức món ăn địa phương và tìm hiểu nếp sống của người Ba Na thông qua những hoạt động trải nghiệm do cộng đồng tổ chức.

Khác với vẻ hùng vĩ của núi lửa hay thác nước, sức hút của Kon K’Tu nằm ở sự giao hòa giữa cảnh quan và văn hóa. Đây không chỉ là nơi để chụp ảnh, ngắm cảnh mà còn là điểm đến dành cho những người muốn hiểu hơn về đời sống bản địa, những phong tục và giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Từ rẫy cà phê Ia Ly, hồ M’Hê Ay, con đường Ia Ly đến núi lửa Chư Đăng Ya, thác Phú Cường, Lơ Pang và làng Kon K’Tu, 8 địa điểm trong MV tạo nên một hành trình với nhiều sắc thái khác nhau. Có nơi gây ấn tượng bởi cảnh quan thiên nhiên, có nơi nổi bật nhờ dấu tích địa chất, cũng có những không gian bình dị khiến người xem nhớ đến tuổi thơ của chính mình.

Chia sẻ về cảm hứng sáng tác, Đen cho biết hình ảnh những đứa trẻ chạy dưới nắng đã khiến anh nghĩ đến tên gọi Những Em Bé Mặt Trời. Nam rapper cũng xúc động khi nhìn thấy hình ảnh mình ngày nhỏ giữa rẫy cà phê, trong không gian gợi nhớ đến những năm tháng cha mẹ đi làm còn trẻ con vui đùa xung quanh.

Có lẽ cũng bởi vậy, những địa điểm trong MV không chỉ hiện lên như các điểm đến đẹp trên bản đồ du lịch. Qua câu chuyện của Đen và những hướng dẫn viên nhí, cảnh sắc Tây Nguyên trở nên gần gũi hơn, gắn với con người, ký ức và nhịp sống thường ngày. Với những ai đang tìm kiếm một hành trình khám phá vùng đất này, đây có thể là gợi ý để bắt đầu từ những thắng cảnh nổi tiếng, rồi dành thêm thời gian tìm hiểu những ngôi làng, cánh đồng và con đường bình dị tạo nên vẻ đẹp riêng của đại ngàn.