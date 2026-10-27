Việt Nam có dòng suối nước nóng tự nhiên gần 80 độ C, có thể luộc chín trứng gà chỉ trong 8-10 phút, khu vực này đang xây tổ hợp nghỉ dưỡng 1.300 tỷ đồng

Suối khoáng nóng Hội Vân tại Gia Lai có nhiệt độ nước khoảng 70-80 độ C, được biết đến từ hàng trăm năm trước và có thể dùng để luộc trứng, hấp thực phẩm.

Khu vực suối khoáng nóng Hội Vân tại Gia Lai đang được quy hoạch phát triển thành tổ hợp nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe quy mô khoảng 42ha, tổng vốn đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng. Theo kế hoạch được công bố, khu tắm khoáng nóng dự kiến đi vào vận hành vào cuối năm 2026.

Trong quần thể này, ngày 25/7/2026, Công ty Cổ phần Trường Thành Bình Định, thành viên Tập đoàn Trường Thành Việt Nam, đã khởi công Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe Hội Vân với diện tích 24,24ha, tổng vốn đầu tư hơn 629 tỷ đồng.

Tổ hợp nghỉ dưỡng 1.300 tỷ đồng tại nơi có suối khoáng nóng gần 80 độ C

Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân có các hạng mục như trung tâm chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng theo mô hình Onsen của Nhật Bản, khách sạn nghỉ dưỡng, khu tắm khoáng nóng ngoài trời, công viên, nhà phố thương mại và khoảng 371 căn biệt thự nghỉ dưỡng khoáng nóng.

Theo kế hoạch được công bố, khu tắm khoáng nóng dự kiến vận hành vào cuối năm 2026. Dự án được kỳ vọng thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước, phát triển loại hình nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe tại địa phương.

Riêng Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe Hội Vân, còn được giới thiệu với tên gọi Baia Retreat Hội Vân, đã khởi công ngày 25/7/2026. Công trình có quy mô 24,24ha, tổng mức đầu tư hơn 629 tỷ đồng, nằm trên địa bàn hai xã Hòa Hội và Phù Cát, tỉnh Gia Lai.

Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe Hội Vân đã khởi công ngày 25/7/2026.

Dự án được định hướng phát triển thành quần thể nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe, với các hạng mục như biệt thự nghỉ dưỡng, bungalow, khu spa, trung tâm điều hành dịch vụ, công viên suối khoáng, khu du lịch dã ngoại và khu nông trại.

Theo chủ đầu tư, công trình dự kiến có khả năng phục vụ khoảng 2.000 lượt khách mỗi ngày khi đi vào hoạt động. Dự án hướng tới khai thác nguồn khoáng nóng tự nhiên kết hợp công nghệ và quy trình chăm sóc sức khỏe của Nhật Bản.

Luộc trứng bằng sức nóng tự nhiên của dòng suối

Suối khoáng nóng Hội Vân là một trong những tài nguyên tự nhiên đáng chú ý của khu vực Bình Định trước đây, nay thuộc tỉnh Gia Lai. Nhiệt độ nước tại đây dao động khoảng 70-80 độ C, đủ để luộc trứng gà và trứng cút. Theo người dân địa phương, nếu muốn ăn trứng lòng đào, chỉ cần ngâm trứng trong nước suối 8-10 phút, còn nếu muốn chín kỹ hơn thì để 15-20 phút.

Suối khoáng nóng Hội Vân

Theo các thông tin được công bố, nguồn suối nóng này đã tồn tại từ hàng nghìn năm trước và được ghi chép trong sử sách từ nửa sau thế kỷ 18.

Trước khi được đầu tư phát triển thành các sản phẩm nghỉ dưỡng, khu vực Hội Vân chủ yếu đón khách đến tham quan, ngâm mình trong nước khoáng nóng và trải nghiệm luộc trứng bằng sức nóng tự nhiên của dòng suối.

Theo lãnh đạo UBND xã Hòa Hội, khu vực này trước đây chủ yếu đón khách tự do, chưa có thống kê cụ thể về lượng khách. Qua khảo sát sơ bộ, vào các dịp lễ, Tết và mùa hè, khu vực suối khoáng nóng đón khoảng 10.000 lượt khách mỗi năm, doanh thu hơn 1 tỷ đồng, chủ yếu từ dịch vụ ăn uống của các hộ dân xung quanh.

Việc phát triển các dự án nghỉ dưỡng tại Hội Vân được kỳ vọng giúp khai thác nguồn tài nguyên này thành sản phẩm du lịch có tổ chức, bổ sung dịch vụ lưu trú và chăm sóc sức khỏe bên cạnh hoạt động tham quan, tắm khoáng truyền thống.