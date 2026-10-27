Việt Nam có 1 ca khúc nổi tiếng châu Á, sao Thái Lan cover leo thẳng Top 1 Trending: Ca sĩ nay “đổi đời”, được đề cử top đẹp nhất thế giới

Thành công của ca khúc mở ra bước ngoặt cho nam ca sĩ gốc Huế từng chật vật tìm chỗ đứng trong làng nhạc Việt.

Ca khúc có sức lan tỏa quốc tế

Trong số những ca khúc Việt từng tạo được sức lan tỏa tại thị trường quốc tế, Dễ Đến Dễ Đi là trường hợp đáng chú ý. Dễ Đến Dễ Đi do Quang Hùng MasterD sáng tác và thể hiện, ra mắt vào cuối năm 2020. Ca khúc sở hữu giai điệu bắt tai, điệp khúc dễ nhớ và cách thể hiện trẻ trung, phù hợp với xu hướng chia sẻ nhạc trên các nền tảng mạng xã hội.

Tuy nhiên, khi mới phát hành, bài hát chưa tạo được tiếng vang tương xứng tại Việt Nam. Bước ngoặt đến vào đầu năm 2021, khi một đoạn nhạc của ca khúc được giới trẻ Thái Lan sử dụng rộng rãi trên TikTok. Từ đây, Dễ Đến Dễ Đi nhanh chóng trở thành nhạc nền quen thuộc trong các video tại xứ sở Chùa Vàng. Đến tháng 3/2021, hơn 400.000 video trên TikTok Thái Lan đã sử dụng ca khúc này.

Dễ Đến Dễ Đi thu hút hàng chục triệu lượt xem cho mỗi phiên bản

Nhiều gương mặt nổi tiếng tại Thái Lan như diễn viên Cee Siwat, diễn viên Mook Worranit, YouTuber Bie The Ska… tham gia cover hoặc thực hiện video theo giai điệu ca khúc. Đáng chú ý, phiên bản cover của nghệ sĩ Pimrypie nhanh chóng vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Trending YouTube Thái Lan chỉ sau vài giờ phát hành.

Bản cover Dễ Đến Dễ Đi lọt Top 1 Trending YouTube Thái Lan chỉ sau vài tiếng ra mắt

Ca khúc từng có một thời gian trở thành xu hướng tại Thái Lan

Không dừng lại ở Thái Lan, Dễ Đến Dễ Đi còn được đón nhận tại Trung Quốc, Campuchia, Lào, Myanmar... Bài hát được thể hiện lại bằng nhiều ngôn ngữ, góp phần mở rộng sức ảnh hưởng của sản phẩm ra ngoài thị trường Việt Nam. Tại Trung Quốc, ca khúc cũng được các nghệ sĩ như Hầu Minh Hạo và Cúc Tịnh Y thể hiện lại với phiên bản tiếng Trung có tên Đôi Mắt Em Tựa Ánh Sao Trời.

Thành công của ca khúc giúp Quang Hùng MasterD xây dựng được cộng đồng người hâm mộ đông đảo tại Thái Lan. Nhân dịp sinh nhật nam ca sĩ, người hâm mộ tại đây từng tổ chức nhiều hoạt động quảng bá, từ trình chiếu hình ảnh trên màn hình LED đến trang trí xe tuk-tuk và các địa điểm công cộng ở Bangkok.

Quang Hùng MasterD được người hâm mộ đón nhận tại Thái Lan

Sau thành công của Dễ Đến Dễ Đi, Quang Hùng MasterD tiếp tục mở rộng hoạt động tại thị trường Thái Lan. Anh hợp tác với rapper F.Hero trong ca khúc Chỉ Còn Một Đêm, thu hút sự chú ý của khán giả xứ sở Chùa Vàng.

Từ chàng trai chật vật lập nghiệp đến Quán quân Tinh Hà Say Hi, được đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới

Quang Hùng MasterD tên thật là Lê Quang Hùng, sinh năm 1997 tại Huế. Anh sớm bộc lộ niềm yêu thích âm nhạc, bắt đầu tìm hiểu về sáng tác từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Năm 2015, nam ca sĩ được cộng đồng mạng biết đến khi cùng Rum thực hiện bản mashup 30 ca khúc Vpop. Ba năm sau, Quang Hùng MasterD tham gia chương trình The Debut 2018, với sự góp mặt của các giám khảo Hoàng Thùy Linh, Hương Tràm và Đức Phúc. Tuy nhiên, dấu ấn từ chương trình chưa đủ để giúp anh tạo dựng vị trí vững chắc trong làng nhạc Việt.

Quang Hùng bắt đầu nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng khi cùng Rum thực hiện một video mashup

Những năm đầu lập nghiệp, nam ca sĩ phải tìm kiếm cơ hội tại các công ty giải trí nhỏ, tham gia nhiều sự kiện không nhận cát-xê để tích lũy kinh nghiệm. Có thời điểm, anh rơi vào cảnh khó khăn, không đủ tiền thuê phòng, phải ngủ nhờ hoặc qua đêm ở công viên.

Sau đó, Quang Hùng MasterD dần được chú ý nhờ khả năng sáng tác khi đứng sau một số ca khúc được khán giả biết đến như Vì Yêu Là Nhớ do Han Sara thể hiện, Em Lỡ Yêu Sai Anh của Jin Ju và Là Bạn Không Thể Yêu của Lou Hoàng.

Dù có thêm cơ hội làm nghề, sự nghiệp của anh vẫn chưa khởi sắc đủ để thoát khỏi áp lực tài chính. Khi công ty quản lý gặp khó khăn rồi phá sản, nam ca sĩ từng đứng trước nguy cơ phải rời TP.HCM, trở về quê nhà.

"Tôi nhớ cuối tháng chủ nhà có nói là bây giờ nếu không có tiền, chủ nhà sẽ lấy nhà lại. Khi ấy tôi nghĩ thôi rồi, chắc chắn mình sẽ phải về quê và không được làm nghề nữa", anh từng chia sẻ.

Trong giai đoạn mất phương hướng, Quang Hùng MasterD sáng tác Đừng Khóc Một Mình và bán ca khúc cho một đoàn phim để có thêm tiền trang trải cuộc sống, tiếp tục theo đuổi âm nhạc. Sau này, anh cho biết âm nhạc đã giúp mình vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần.

Bước ngoặt đến khi Dễ Đến Dễ Đi tạo được sức hút tại Thái Lan, mở ra cho nam ca sĩ nhiều cơ hội biểu diễn, giúp anh có điều kiện hỗ trợ gia đình. Dù được khán giả nước ngoài đón nhận, Quang Hùng MasterD từng đối diện với những ý kiến cho rằng anh nổi tiếng ở Thái Lan nhưng chưa tạo được dấu ấn tương xứng tại quê nhà.

Dấu mốc tiếp theo là khi anh tham gia Anh Trai Say Hi 2024. Tại chương trình, khán giả có cơ hội hiểu hơn về một Quang Hùng MasterD có khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc và trình diễn trên sân khấu.

Quang Hùng "thắng lớn" tại các chương trình truyền hình thực tế

Những tiết mục như Catch Me If You Can, Trói Em Lại, Tình Đầu Quá Chén… do nam ca sĩ tham gia sáng tác, trình diễn nhanh chóng chiếm lĩnh những vị trí cao trên BXH âm nhạc, càn quét mạng xã hội. Kết thúc chương trình, anh góp mặt trong đội hình Best Five, giúp nam ca sĩ mở rộng đáng kể lượng khán giả tại Việt Nam.

Từ đó, Quang Hùng xuất hiện thường xuyên hơn tại các sự kiện âm nhạc, tổ chức fan meeting quy mô lớn và trở thành gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng.

Năm 2026 tiếp tục ghi nhận những dấu mốc mới trong sự nghiệp của nam ca sĩ. Anh tham gia Tinh Hà Say Hi 2026 và giành ngôi vị Quán quân với hơn 4,19 triệu lượt bình chọn, “bỏ túi” loạt hit như 50 Cuộc Gọi Nhỡ, Mộng Duyên, SECRET và LAVIEM.

Mới đây, Quang Hùng được đề cử tại hạng mục Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 của TC Candler, chuyên trang phê bình độc lập về điện ảnh và sắc đẹp của Mỹ, cho thấy sức hút về hình ảnh và độ nhận diện ngày càng cao của nam ca sĩ gốc Huế.