Việt Nam bình luận việc tàu sân bay Anh và tàu hộ vệ New Zealand hội quân ở Biển Đông, sắp tập trận

Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 7/10, trả lời yêu cầu bình luận về việc tàu sân bay Anh và tàu hộ vệ New Zealand đang hội quân ở Biển Đông và chuẩn bị tham gia đợt diễn tập lớn ở gần Singapore, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, chủ trương nhất quán của Việt Nam là mọi hoạt động hợp tác trên biển của các quốc gia cần tuân thủ các quy định của Công ước LHQ về Luật Biển 1982, đóng góp có trách nhiệm vì lợi ích chung, phù hợp với nguyện vọng của các quốc gia trên tinh thần thượng tôn pháp luật, duy trì hòa bình, ổn định, an ninh an toàn và hợp tác ở Biển Đông.

Ngày 6/10, báo chí New Zealand đưa tin một tàu hộ vệ của nước này đã tham gia với nhóm tàu sân bay Anh để thực hiện chuyến đi qua Biển Đông và tham gia cuộc tập trận Bersama​ Gold 21.



Về quan điểm về Biển Đông, New Zealand nhiều lần nêu quan ngại về căng thẳng trên Biển Đông. Hồi tháng 8 vừa qua, nước này đệ trình một tuyên bố lên Liên Hợp Quốc để nêu rõ quan điểm pháp lý về những tranh chấp trên Biển Đông và khẳng định tầm quan trọng của UNCLOS 1982. Công hàm của New Zealand cũng nhấn mạnh rằng cái gọi là "quyền lịch sử" mà Trung Quốc tuyên bố không có cơ sở về luật quốc tế.



Trong thời gian vừa qua, nhiều nước đã có các hoạt động tập trận ở khu vực. Theo thông tin từ Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ ngày 6/10, cuộc tập trận ngày 3/10 có sự tham gia của nhóm tác chiến tàu sân bay 21 của Anh do tàu HMS Queen Elizabeth (R 08) dẫn đầu, cùng các nhóm tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN 76) và USS Carl Vinson (CVN 70) của Mỹ.

Các đội tàu sân bay Anh, Mỹ cùng tàu khu trục JS Ise (DDH 182) của Nhật Bản, các khinh hạm của Hải quân Canada, New Zealand di chuyển theo đội hình với các máy bay ở phía trên trong các hoạt động diễn tập.

Các cuộc tập trận quy mô lớn tổ chức giữa lúc căng thẳng ở Ấn Độ - Thái Bình Dương leo thang ở một số khu vực như biển Đông, eo biển Đài Loan và biển Hoa Đông.

Tờ Sankei tuyên bố rằng mục đích của các cuộc diễn tập quân sự nêu trên nhằm "kiềm chế Trung Quốc" khi nước này tích cực tìm cách mở rộng hoạt động ở các vùng biển xung quanh.

Trung Quốc đã cử 38 máy bay chiến đấu đến vùng nhận diện phòng không của đảo Đài Loan vào ngày 1/10 và 39 chiếc vào ngày 2/10. Theo trang Stars and Stripes, đây là lần triển khai máy bay với số lượng lớn nhất của Trung Quốc trong ngày kể từ tháng 9/2020.