Hàng loạt đại gia "tim đập chân run" ở World Cup, chật vật vào Tứ kết

UZBEKISTAN, SERBIA SUÝT GÂY SỐC

Đêm qua (21h30), Uzbekistan đã làm nức lòng NHM futsal thế giới. Đứng hạng 25 và phải đối đầu một Iran đứng hạng 5, nhưng Uzbekistan đã chơi tuyệt hay với tinh thần không từ bỏ.

Ngay từ đầu trận đấu, Uzbekistan đã "to gan" nhập cuộc với ý đồ đá đôi công cùng Iran. Quyết định này khiến Uzbekistan nhanh chóng trả giá. Ở giây 53 sau một pha tấn công khi cướp được bóng từ cầu thủ Uzbekistan, Hassan Zadeh mở tỷ số cho Iran. Tới phút thứ năm, Javid nhân đôi cách biệt cho đội bóng áo đỏ.

Bị dẫn bàn nhưng Uzbekistan không hề nao núng. Trái lại, họ vẫn bình tĩnh và trung thành với lối chơi tấn công đầy phóng khoáng. Và thế là một cuộc rượt đuổi tỷ số cực kỳ hấp dẫn xảy ra. Ở những giây cuối cùng của trận đấu, Iran "tim đập chân run" khi bị Uzbekistan đuổi sát nút với tỷ số 8-9.

Uzbekistan suýt gây sốc trước Iran.

Thậm chí khi trận đấu chỉ còn 1s, trọng tài phải xem lại công nghệ VS, xem thủ môn Iran khi lao ra đấm bóng bổng và va chạm với cầu thủ Uzbekistan có phạm lỗi hay không. Nếu thủ môn Iran phạm lỗi, Uzbekistan sẽ được hưởng phạt đền, có khả năng gỡ hòa rất cao và kéo trận đấu về thời gian hiệp phụ.

Rất may cho Iran, ở pha bóng rất nhạy cảm, trọng tài quyết định không thổi phạt 10m. Iran chiến thắng hú vía 9-8. Về phần Uzbekistan, họ đã bị loại nhưng có thể ngẩng cao đầu rời sân. Đây mới là lần thứ hai họ lọt vào VCK World Cup Futsal. Năm 2016, họ bị loại ngay từ vòng bảng nhưng năm nay đã thể hiện cực kì chói lóa.

Serbia thậm chí lôi được Bồ Đào Nha vào hiệp phụ.

Ngay sau trận đấu "để đời" của Uzbekistan và cũng có lẽ là trận hấp dẫn bậc nhất VCK World Cup Futsal 2021, Serbia cũng cống hiến cho NHM một trận mãn nhãn trước Bồ Đào Nha. Serbia đứng hạng 16 thế giới còn Bồ Đào Nha đứng hạng 6.

Serbia đã chơi cực kì chặt chẽ, khiến Bồ Đào Nha mãi phút 14 mới mở được tỷ số. Tới phút 15, Bồ Đào Nha nhân đôi cách biệt và đây cũng là kết quả của hiệp một. Phút 23, Serbia bắt đầu cụ thể hóa các cơ hội của mình bằng bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Tới phút 28, tỷ số là 2-2 cho Serbia và Bồ Đào Nha thật sự phải lo lắng về cơ hội đi tiếp.

Những phút thi đấu còn lại vô cùng căng thẳng. Serbia đã chơi phòng ngự tuyệt vời, giữ vững tỷ số để kéo Bồ Đào Nha và thời gian hiệp phụ.

Tại đây, Bồ Đào Nha ghi thêm 2 bàn ở cùng phút 43, nhưng Serbia vẫn không từ bỏ. Họ tấn công tổng lực và có bàn rút ngắn tỷ số 3-4, tuy nhiên đã ở phút 50. Thời gian còn lại quá ngắn và Serbia đành chấp nhận thua 3-4. Nhưng đây cũng là kết quả có thể khiến Serbia ngẩng cao đầu, tự hào rời giải.

Cùng khung 00h00 với trận Bồ Đào Nha vs Serbia là trận Tây Ban Nha vs CH Séc. Tuy nhiên ở trận này, CH Séc đứng hạng 17 thế giới đã không tạo được bất ngờ nào trước đội hiện đứng đầu thế giới. Tây Ban Nha dễ dàng dẫn trước 4-0 trong hiệp một và kết lại trận đấu với tỷ số 5-2.

Như vậy, các cặp đấu của vòng Tứ kết là Ma Rốc vs Brazil, Nga vs Argentina, Tây Ban Nha vs Bồ Đào Nha, Iran vs Kazakhstan.

VIỆT NAM "BẮN PHÁT SÚNG" ĐẦU TIÊN, HÀNG LOẠT ĐỘI "CHIẾU DƯỚI" KIÊN CƯỜNG Ở VÒNG 1/8 WORLD CUP

Ở vòng 1/8 World Cup Futsal này, Việt Nam chính là đội "bắn phát súng" đầu tiên cho sự "nổi loạn" của những tập thể yếu hơn. Năm năm về trước tại Colombia 2016, Việt Nam gặp Nga ở vòng 1/8 và thua trắng 0-7. Nhưng năm nay, chúng ta kiên cường chơi phòng ngự phản công, chỉ thua Nga 2-3. Những phút cuối khi Việt Nam tràn lên tấn công tổng lực, chúng ta ghi được 1 bàn thắng và đã khiến đối thủ thật sự rối loạn.

Việt Nam chơi chói sáng trước Nga.

Sau Việt Nam, Nhật Bản kiên cường và thậm chí đã mở tỷ số trước Brazil. Những phút cuối trận, Nhật Bản khiến Brazil phải e ngại khi tỷ số chỉ là 2-3. Rất may cho Brazil khi họ có thể ghi bàn cuối cùng, kết lại trận đấu với chiến thắng 4-2, thay vì thủng lưới và cần chơi hiệp phụ.

Như đã viết ở trên, đêm qua tới lượt Uzbekistan và Serbia trình diễn đáng khen ngợi. Và trong các đội chiếu dưới, có lẽ màn trình diễn của Uzbekistan là kịch tính nhất. Với những màn trình diễn kiên cường ở vòng 1/8, chung cuộc các đội bóng yếu hơn vẫn thua rồi bị loại. Nhưng đấy sẽ là động lực để các nền futsal còn non yếu tiếp tục đầu tư mạnh mẽ để phát triển, hướng về World Cup Futsal 2024.