Việt Anh: “Tôi với vợ cũ rất hòa thuận, thân thiết như hai người bạn thực sự"

Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ là bộ phim đánh dấu sự trở lại của diễn viên Việt Anh sau 2 năm vắng bóng màn ảnh nhỏ. Trong phim, anh vào vai Hồng Việt - một người đàn ông cởi mở, lịch thiệp đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Anh yêu và muốn kết hôn với Cẩm Giang (Lã Thanh Huyền) để xây dựng một gia đình mới. Đúng lúc này, cô con gái Mai Anh (Quỳnh Trang) xuất hiện và muốn ở với bố, khiến Việt Anh rơi vào tình thế khó xử giữa vợ trẻ, con riêng và mẹ vợ.

Tôi không đủ sức ảnh hưởng để làm bộ phim cho riêng mình

Tìm hiểu về bộ phim, khán giả phát hiện nhân vật Hồng Việt có khá nhiều điểm tương đồng với Việt Anh ngoài đời. Nam diễn viên đã từng ly hôn 2 đời vợ. Trong đó, vợ đầu tiên cũng sinh cho anh một con gái trước khi kết hôn. Sau đó, anh đến với vợ 2 và có một người con trai nhưng cuối cùng, hôn nhân vẫn đổ vỡ.

Giải thích về điều này, nam diễn viên chia sẻ:"Trước đây, tôi luôn mong muốn một vai diễn có chiều sâu, có nhiều màu sắc tâm lý. Khi đọc kịch bản tôi cũng thấy giật mình, không biết mọi người có trêu mình khi đặt tên nhân vật là Việt không.

Nhưng rõ ràng, bản thân nhân vật Việt trong “Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ” có rất nhiều điểm trùng hợp bất ngờ với tôi. Chắc chắn tôi không đủ sức ảnh hưởng để đạo diễn, biên kịch có thể viết bộ phim riêng cho mình. Chỉ có thể giải thích rằng đó là một sự trùng hợp".

Việt Anh cho biết thêm, bản thân anh và đạo diễn, biên kịch đã cùng ngồi lại để bàn bạc, xây dựng thêm nhiều tình tiết khắc họa nhân vật Hồng Việt và con gái. Anh muốn đem nhiều tình tiết có thật trong đời mình để truyền tải qua nhân vật.

Nam diễn viên bộc bạch:"Một trong những cảnh tôi muốn được thêm vào phim là trích đoạn Việt đàn hát và tâm sự với con gái như hai người bạn, và nói với con rằng nguyên nhân bố đối xử với con trong thời gian qua không phải bố áp đặt con, không tin tưởng con. Chỉ đơn giản là bố muốn che đi sự kém cỏi của bố trong cách cư xử, giải thích vấn đề.

Tôi rất thích một câu trong đoạn hội thoại ấy là: Con có biết sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu trong nhà rồi mới sinh ông. Không ai đẻ ra đã làm cha ngay và biết cái thiên chức của người cha cả. Chúng ta đều phải học hỏi, thậm chí trả giá để có thể làm tròn được thiên chức đó. Bố cũng vậy, bố cũng phải học làm bố trước khi trở thành một người bố tốt".

Tôi có quá nhiều thiếu sót trong việc làm cha, làm chồng

Sau khi ly hôn cuộc tình đầu, con gái Dâu Tây theo mẹ sang Mỹ, không có cơ hội được tiếp xúc, nói chuyện nhiều với bố. Rút kinh nghiệm từ đó, anh vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với vợ hai hậu ly hôn, để cùng nhau chăm sóc, nuôi dạy con trai Đậu Đậu.

Nhìn lại hai câu chuyện của bản thân sau khi tham gia bộ phim, Việt Anh rút ra bài học: "Sau khi nhận vai diễn, càng làm tôi càng cảm thấy bản thân thật sự có quá nhiều thiếu sót trong việc làm cha, làm chồng. Và có lẽ cũng chính vì thế nên mới có những câu chuyện trong cuộc đời của tôi như vậy.

Tôi hy vọng rằng chính những câu chuyện của tôi sẽ giúp cho khán giả khi xem phim có kinh nghiệm. Nếu như những ai chưa trải qua sẽ thấy nếu chúng ta đang có một gia đình như thế, những đứa con như vậy mà chúng ta không trân trọng, yêu thương, không vun đắp, xây dựng thì khi mất đi rồi sẽ rất đáng tiếc".

Trải qua 2 cuộc hôn nhân, Việt Anh nghĩ phần lớn những người giữ được hạnh phúc bền lâu là do may mắn. Anh cho biết:"Tôi nghĩ 80% hôn nhân lâu bền dựa vào may mắn. Ví dụ như lần 2 của tôi, khi tôi đã rút kinh nghiệm rồi nhưng hai bàn tay mới có thể vỗ được lên tiếng. Nếu tôi không tìm đúng nửa bàn tay còn lại thì nửa bàn tay kia cũng sẽ không thể vỗ thành tiếng được".

Chính vì thế, anh không vội đi tìm kiếm hạnh phúc thứ 3 mà mong muốn vun đắp cho con cái, làm tốt vai trò của hiện tại. So với Đậu Đậu, con gái Dâu Tây của Việt Anh chịu nhiều thiệt thòi khi không được cha yêu thương, đùm bọc.

Việt Anh tâm sự:"Lần cuối cùng tôi gặp con gái là trước khi con đi ra nước ngoài cùng mẹ, khi đó con khoảng 6, 7 tuổi. Sau đó, chúng tôi không được thường xuyên liên lạc với nhau. Chính vì thế, mỗi lần diễn hay đọc kịch bản về hai bố con đều làm cho tôi cảm thấy bị ám ảnh, lúng túng. Tôi chưa bao giờ bị rơi vào áp lực như vậy khi diễn xuất".

Bé Dâu Tây hiện đang ở với mẹ.

Anh coi đây là cơ hội để nếu xem được bộ phim, con gái sẽ hiểu cho cảm xúc, suy nghĩ của mình. Vì với anh, hai con là tài sản giá trị nhất.

Nam diễn viên cũng thẳng thắn thừa nhận thiếu sót, sai lầm trong quá khứ: "Nếu quay trở lại, chắc chắn tôi sẽ làm khác rất nhiều. Tôi còn nhớ khi Việt tâm sự với con gái rằng: Bố thừa nhận rằng khi gửi con cho ông bà nội, bố vẫn chưa hiểu được trách nhiệm của một người làm cha, bởi vì lúc đó bố còn quá trẻ. Tôi ở ngoài đời cũng vậy.

Khi có con gái đầu tiên, tôi vẫn chưa hiểu hết trách nhiệm của người làm cha, làm chồng nên có thể lúc đó tôi đã coi nhẹ vai trò của người làm cha trong gia đình, chính vì thế nên mới xảy ra điều không mong muốn. Cho nên nếu có thể làm lại, chắc chắn tôi sẽ không làm như thế, nhưng điều đó không hề có thật.

Chính vì thế, tôi muốn bộ phim này giống như một bài học cho khán giả, đặc biệt là những gia đình trẻ đang phải đối diện với những bước ngoặt, thách thức, sóng gió trong cuộc sống. Nếu như họ không đủ tỉnh táo và kinh nghiệm thì họ sẽ đi lại con đường giống mình trong quá khứ. Hy vọng bộ phim sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh để khi xem, mọi người sẽ rút ra được kinh nghiệm để nếu như trong hoàn cảnh đó, mình sẽ có cơ hội thay đổi, còn nếu chưa thì cũng là cái để mình học hỏi".

Việt Anh chia sẻ, chính sự thiệt thòi của Dâu Tây nên thời điểm hiện tại, anh có thể tự tin nói rằng Đậu Đậu được bố bù đắp rất đầy đủ và khá trọn vẹn.

"Tôi thấy mâu thuẫn của bố mẹ mang đến thiệt thòi quá lớn cho con, nhất là những đứa trẻ ảnh hưởng từ những cuộc đổ vỡ hôn nhân. Vì thế, ngay từ đầu tôi đã cố gắng để giữ cho cuộc hôn nhân sau dù đổ vỡ nhưng vẫn có sự trọn vẹn nhất định để con không bị thiệt thòi quá nhiều từ người lớn.

Do đó, mọi người mới thấy hiện tại, tôi với vợ cũ (mẹ của Đậu Đậu) rất hòa thuận, thân thiết như hai người bạn thực sự. Điều đó cũng làm cho Đậu Đậu có cảm giác luôn luôn có bố mẹ, dù không ở cùng nhà nhưng luôn luôn xuất hiện lúc con cần. Đó là điều mà tôi rút ra sau cuộc hôn nhân đầu tiên không trọn vẹn" - Việt Anh cho biết.

