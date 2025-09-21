.t1 { text-align: justify; }

Bất chấp những lời hứa trước đó, Liên bang Nga sẽ không sớm được chứng kiến ​​việc nối lại sản xuất máy bay cảnh báo sớm A-50 (AWACS) vốn khan hiếm.

Hóa ra quyết định về vấn đề này vẫn chưa được đưa ra, vì vậy việc thay thế những chiếc bị mất sẽ phải chờ đợi, biến dự án này thành một "công trình dài hạn" khác.

Giám đốc điều hành của UAC (Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất) - ông Sergei Korotkov đã báo cáo về sự chậm trễ này, quyết định về việc có nên tiếp tục sản xuất hay không sẽ được đưa ra sau khi hoàn tất công tác phát triển liên quan.

Hiện tại, Nga chỉ đang nâng cấp các máy bay A-50 đang hoạt động lên phiên bản A-50U, giúp tăng cường khả năng chiến đấu, nhưng với tốc độ rất đáng ngờ, chỉ 1 - 2 chiếc mỗi năm.

Điều này trái ngược với thực tế là vào thời Liên Xô, mỗi năm có 3 chiếc mới được sản xuất.

Ngoài ra còn có 6 máy bay cũ đang được lưu trữ mà không có động cơ vì vậy khó lòng đưa vào hoạt động trở lại, thậm chí nếu có động cơ mới.

Tuy nhiên như chúng ta thấy, ngay cả việc này cũng quá khó khăn vào thời điểm hiện tại, rất có thể là do thiếu linh kiện, việc sản xuất chúng sẽ phải được phát triển lại và tích hợp với nhau.

Ngay cả loại máy bay đơn giản nhất, cụ thể là Il-76 cơ bản, cũng gặp vấn đề, bởi vì mặc dù vẫn đang được sản xuất hàng loạt, nhưng kế hoạch giao hàng lại không được thực hiện tốt.

Bên cạnh đó, phiên bản mới nhất của Il-76 đã được sử dụng để chế tạo máy bay A-100 Premier mới nhất, được cho là sẽ thay thế những chiếc AWACS cũ, nhưng do sự chậm trễ lớn và lệnh trừng phạt, dự án cuối cùng đã bị hủy bỏ .

Nga chưa thể tái sản xuất máy bay cảnh báo sớm A-50 như dự định.

Nghĩa là hiện tại, việc nối lại sản xuất A-50 gần như là lựa chọn khả thi duy nhất.

UAC tuyên bố họ hiện đang thử nghiệm nhiều hệ thống của máy bay và sẽ chưa đưa ra quyết định cho đến khi chúng đạt được kết quả khả quan.

Chưa rõ việc này sẽ kéo dài bao lâu, do những vấn đề liên quan đến việc nhập khẩu linh kiện và thiết bị từ các nước phương Tây.

Đồng thời, một số quân nhân và chuyên gia tại Liên bang Nga đã lên tiếng về sự "vô dụng" của máy bay AWACS, cho rằng chúng quá dễ bị tấn công bởi tên lửa tầm xa, điều này nghe có vẻ giống như một lời bào chữa sau những tổn thất nặng nề và những khiếm khuyết kỹ thuật.

Cho đến nay, Ukraine đã bắn hạ được 2 chiếc A-50 và làm hư hại 3 chiếc khác trên mặt đất trong nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái thuộc Chiến dịch Mạng Nhện.

Và do những vấn đề nêu trên của ngành công nghiệp quốc phòng Nga, mỗi tổn thất như vậy đều rất rõ ràng và nghiêm trọng.