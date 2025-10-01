Theo đoạn phim do Bộ Quốc phòng đăng tải, các trận đánh diễn ra tại khu định cư Kirovsk trên lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR).

Video ghi lại cảnh các binh sĩ thuộc Sư đoàn bộ binh cơ giới 67 của Tập đoàn quân hợp thành 25, Nhóm lực lượng Phương Tây tiến công và tiếp quản khu vực.

Bộ Quốc phòng cho biết lực lượng tấn công được yểm trợ bởi pháo binh và tổ lái drone tấn công; hỏa lực đã tiêu diệt trang bị quân sự của Ukraine, các điểm chỉ huy BPL (UAV), các điểm bắn và các trạm chỉ huy — quan sát của đối phương.

Tiếp đó, bằng phương tiện cơ giới và vũ khí cá nhân, lực lượng tấn công nhanh chóng áp sát vị trí đối phương. Video cho thấy họ tiến hành rà soát nhà cửa và công trình để loại lực lượng đồn trú của đối phương, sau đó kiểm soát Kirovsk.

Các nhóm tấn công triển khai cờ Nga tại nhiều khu vực trong khu định cư.