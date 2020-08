Video: Toàn cảnh vụ khám nhà riêng ông Nguyễn Đức Chung

Ngay sau khi có quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam (4 tháng) đối với ông Nguyễn Đức Chung (sinh năm 1967, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội), cơ quan công an đã thực hiện khám xét nhà riêng ông Nguyễn Đức Chung tại số 88 Trung Liệt, phường Trung Liệt, quận Đống Đa.

Thời gian khám xét nhà ông Nguyễn Đức Chung diễn ra từ 19h30 đến 21h30. Sau 2 giờ làm việc, lực lượng chức năng đã rời khỏi nhà ông Chung mang theo một số thùng tài liệu.

Trước đó, vào cuối tháng 7, ba nghi phạm đầu tiên của vụ án này đã bị khởi tố, bắt giam gồm: Nguyễn Hoàng Trung, lái xe của ông Chung; ông Nguyễn Anh Ngọc, 46 tuổi, Phó trưởng Phòng thư ký biên tập thuộc Văn phòng UBND Hà Nội và Phạm Quang Dũng, 37 tuổi, cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03, Bộ Công an).



Nhiều người dân tập trung trước cửa nhà ông Chung