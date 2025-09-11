VIDEO: Người dân ngỡ ngàng ngắm dòng nước trong xanh của sông Tô Lịch

Sông Tô Lịch dài khoảng 14 km, có hàng trăm cửa xả nước thải, mỗi ngày nhận khoảng 150.000 m3 nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý. Việc bị xả thải nhiều năm qua đã khiến sông Tô Lịch trở thành "dòng sông chết", quanh năm bốc mùi hôi thối.

Ngắm dòng nước trong xanh trên sông Tô Lịch ngày 11-9 sau khi được bổ cập nước từ hồ Tây. CLIP: Hải Anh

Ông Trần Văn Tiến, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP Hà Nội (Ban Nông nghiệp), cho biết đơn vị này đã hoàn thiện đường ống dẫn và chính thức bổ cập nước từ hồ Tây cho sông Tô Lịch từ sáng 9-9.

Hiện đập dâng ở cầu Quang (phường Thanh Liệt) cũng đã thi công xong và hệ thống cửa phai đã có thể hạ xuống để giữ nước cho sông Tô Lịch.

Bên cạnh đó, toàn bộ các họng xả dọc sông Tô Lịch cũng đã được thu gom triệt để, đưa về xử lý tại Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá (phường Thanh Liệt).

Ông Tiến cho biết việc toàn bộ các họng xả dọc sông Tô Lịch sẽ cũng có lúc có cửa xả bị tràn nước thải do rác trôi vào đường ống. Khi đó, bên vận hành sẽ tiến hành vớt rác, đảm bảo hệ thống thu gom được lưu thông.

Ngắm dòng nước trong xanh trên sông Tô Lịch ngày 11-9 sau khi được bổ cập nước từ hồ Tây. Ảnh: Hải Anh

Cũng theo ông Tiến, trước ngày 20-9, Ban Nông nghiệp sẽ bổ cập nước sau xử lý từ Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá về sông Tô Lịch với lưu lượng khoảng 200.000 m3/ngày đêm và khi đó sông Tô Lịch sẽ chính thức vận hành với mực nước duy trì 3,5 m.

Trước đó, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội hồi cuối tháng 11-2024, Tổng Bí thư Tô Lâm dành nhiều thời gian nói về hai vấn đề rất quan trọng là ô nhiễm môi trường và ùn tắc giao thông.

Tổng Bí thư nhấn mạnh nhiệm vụ trước mắt là xử lý ô nhiễm nguồn nước, đặc biệt là sông Tô Lịch. Ngay sau đó, Bí thư Thành ủy Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã đi kiểm tra thực tế và yêu cầu phải "hồi sinh" sông Tô Lịch trước ngày 2-9.

Sáng 11-9, nhiều người dân phấn khởi ngắm dòng nước trong xanh trên sông Tô Lịch sau khi được bổ cập nước từ hồ Tây. Ảnh: Hải Anh

Hà Nội sẽ làm công Viên hai bên sông Tô Lịch

UBND TP Hà Nội vừa thống nhất danh mục các công trình xây dựng, dự án đầu tư dự kiến khởi công dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10-10-1954 - 10-10-2025).

Theo đó, TP Hà Nội sẽ khởi công 8 dự án trọng điểm, gồm: Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong; Bệnh viện Thận Hà Nội (cơ sở 2); tuyến metro số 2 đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo, đồng thời công bố quy hoạch chi tiết ga C9 và phương án tuyến đoạn từ ga C8 đến ga C10 (tỉ lệ 1/500).

Toàn bộ các họng xả dọc sông Tô Lịch cũng đã được thu gom triệt để, đưa về xử lý tại Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Ảnh: Hải Anh

TP cũng khởi công dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thuộc dự án quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm; dự án thành phần 2 của cầu Trần Hưng Đạo; hầm chui nút giao Cổ Linh (Long Biên); cầu Thượng Cát và đường dẫn hai đầu cầu; dự án xây dựng Nhà hát Ngọc Trai cùng công viên văn hóa - nghệ thuật chuyên đề tại khu vực gần hồ Tây.

Đáng chú ý, dịp này Hà Nội còn khởi công dự án đầu tư xây dựng công viên hai bên sông Tô Lịch.

Dòng nước trong xanh trên sông Tô Lịch ngày 11-9 sau khi được bổ cập nước từ hồ Tây. Ảnh: Hải Anh

Hồi đầu tháng 3, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành thông báo về kết luận của ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố, tại cuộc họp nghe báo cáo về phương án thiết kế cải tạo sông Tô Lịch của một doanh nghiệp tư nhân.

Thời điểm đó, Hà Nội yêu cầu nghiên cứu kỹ hơn về bờ kè hai bên sông (khu vực nào mở rộng được, khu vực nào không) để tạo không gian có nhiều cảnh quan vừa cho phép mở rộng mặt nước sông Tô Lịch, đồng thời tạo quỹ đất phát triển công trình dịch vụ công cộng.

Sở Tài chính Hà Nội được giao nghiên cứu cơ chế triển khai đối với phương án cải tạo sông Tô Lịch (theo hướng áp dụng hình thức BT) để tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo.