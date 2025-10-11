VIDEO: Người dân Bắc Ninh nói trận lũ lịch sử chưa từng chứng kiến, đã 3 ngày bị cô lập

Sau 3 ngày ngập lụt gần 2 mét, đến trưa 11-10, ngôi nhà của ông Nguyễn Văn Nguyên (68 tuổi, xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh) vẫn ngập sâu trong nước.

Ông Nguyên và gia đình sinh sống nhiều năm tại xã Tiên Lục (trước đây là xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) chưa từng chứng kiến khu vực này bị ngập lụt.

VIDEO: Người dân xã Tiên Lục chưa từng chứng kiến trận lũ lịch sử như năm nay

Nước sống Thương bắt đầu dâng, tràn vào khu dân cư Bến Phà, xã Tiên Lục từ ngày 9-10, đến sáng 11-10 vẫn rút rất chậm. Do chưa từng bị lũ lụt, ông Nguyên và nhiều hộ gia đình khác không có sự phòng bị, bất ngờ khi nước dâng rất nhanh.

Theo ông Nguyên, hầu hết các gia đình chỉ kịp sơ tán người, còn tài sản ở tầng đối với các gia đình có nhà 2, 3 tầng đều bị ngập. Trong khi các căn nhà cấp 4 nước ngập đến gần nóc, toàn bộ tài sản đều chìm trong biển nước, hư hại.

"Người dân ở đây chưa bao giờ chứng kiến trận lũ lụt lớn như thế này. Nhà tôi nước vào gần 2 mét, không kịp trở tay"- ông Nguyên nhớ lại thời điểm lũ tràn về ngày 9-10.

Đến trưa 11-10, nhiều khu vực tại thông Bến Phà, xã Tiên Lục nước vẫn ngập sâu gần 2 mét

Ông Nguyên lội nước ra điểm nhận hàng cứu trợ

Cách nhà ông Nguyên vài chục mét, ngôi nhà 3 tầng của anh Đàm Văn Tĩnh (45 tuổi) hiện là nơi trú ngụ trong mấy ngày lũ lụt của 4 hộ gia đình khác, với gần 20 người cả người lớn và trẻ em.

Theo anh Tĩnh, đây cũng là lần đầu tiên anh chứng kiến khu vực thông Bến Phà này bị ngập lụt và ngập sâu như vậy. Do bất ngờ khi lũ đến, nên nhiều máy móc làm nghề mộc của gia đình ở tầng 1 bị ngập nước, nhiều khả năng hư hỏng hoàn toàn.

Những ngày vừa qua, các hộ dân lân cận tá túc tại nhà anh Tĩnh, sử dụng nước, thực phẩm của các đoàn cứu trợ và các khu dân cư bên ngoài tiếp tế. Người dân trong thôn phải sử dụng các loại thuyền nhỏ, hoặc tự chế các "phương tiện" để chèo đi nhận hàng cứu trợ.

Tại thông Bến Phà, xã Tiên Lục, mốt số khu vực đồi cao hiện là nơi trú tránh của nhiều gia đình trong những ngày. Tại khu vực đồi cao, một số hộ dân đã di dời gia súc, gia cầm lên để tránh lũ. Do ảnh hưởng thiên tai, nên người dân trong thôn đều hỗ trợ nhau tận tình để di dời, giữ tài sản.

Khu đồi cao là nơi người dân di dời gia súc, gia cầm để tránh lũ

Bà Huệ, sống một mình trong căn nhà cấp 4 ở thông Bến Phà, các con đều đi làm ăn xa. Nước lũ dâng nhanh, bà không kịp di dời đồ đạc, tài sản mà vội tìm nơi trú tránh để đảm bảo an toàn. Sáng nay 11-10, khi nước rút dần, bà trở vệ dọn dẹp bên trong, nhưng phía ngoài sân biển nước vẫn bao vây.

Một số hộ dân sống cạnh nhà bà Huệ chỉ kịp thời di dời một số tài sản như tủ lạnh, máy giặt, ti vi, còn phần lớn tài sản đều chìm trong biển nước.

Mưa lũ do hoàn lưu bão số 11 đã gây thiệt hại rất lớn cho xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh (gồm các xã Đào Mỹ, Nghĩa Hòa, An Hà, Nghĩa Hưng và Tiên Lục của huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang cũ).

Tại xã Tiên Lục, 13/16 thôn bị cô lập hoàn toàn với khoảng gần 2.000 hộ, hơn 7.000 nhân khẩu. Ngoài ra, khoảng 900 ha lúa, hoa màu, cây ăn quả bị ngập úng; nhiều tuyến đường giao thông, công trình thủy lợi bị ngập nước, hư hỏng.

Hiện chính quyền địa phương đã phối hợp hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu (lương thực, nước uống, thuốc…) đến các khu vực bị chia cắt; khẩn trương gia cố, khắc phục giao thông tạm thời.

Nước đã rút dần, song vẫn còn ngập sâu

Nhà dân ngập sâu, cô lập hoàn toàn đã 3 ngày

Người dân sơ tán đến nơi an toàn, không kịp di dời tài sản

Một số khu vực nước rút chậm, người dân trở về dọn dẹp trong nhà.