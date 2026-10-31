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VIDEO: Kinh hoàng cảnh tượng núi lửa phun trào cao 3km ở láng giềng Việt Nam

Chi Chi
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Hàng ngàn người dân đã phải sơ tán khẩn.

Theo Chính quyền tỉnh Albay, tổng cộng 2.041 người đã được sơ tán khỏi các khu vực thuộc tỉnh Albay sau đợt phun trào nổ vừa phải của núi lửa Mayon, Philippines vào ngày 30 tháng 10.

Theo báo cáo giám sát lúc 17h thứ Sáu (ngày 30 tháng 10) của Văn phòng Quản lý An toàn Công cộng và Khẩn cấp Albay (APSEMO), những người sơ tán thuộc 746 hộ gia đình ở thành phố Tabaco, Camalig và thành phố Ligao. Trong tổng số này, có 531 hộ gia đình được sơ tán từ Tabaco, 205 hộ từ Camalig và 10 hộ từ làng Baligang thuộc Ligao.

Video núi lửa phun trào

Chính quyền địa phương tại Malilipot, thành phố Legazpi, Sto. Domingo, Daraga và Guinobatan cũng đang theo dõi chặt chẽ tình hình và sự an toàn của người dân.

Núi lửa Mayon đã được đặt trong tình trạng Báo động Mức 3 sau đợt phun trào nổ vừa phải vào khoảng 11h53 sáng ngày 30 tháng 10, tạo ra cột khói bụi cao tới 3 km phía trên miệng núi lửa.

VIDEO: Kinh hoàng cảnh tượng núi lửa phun trào cao 3km ở láng giềng Việt Nam- Ảnh 1.

Núi lửa Mayon phun trào cột tro bụi vào ngày 31 tháng 10 năm 2026, trong bối cảnh hoạt động núi lửa gia tăng ở Albay.

Núi lửa tiếp tục cho thấy các dấu hiệu gia tăng hoạt động vào thứ Bảy, ngày 31 tháng 10, khi một đợt phun tro bụi được ghi nhận vào lúc 5h17 sáng. Cột tro bụi bay cao 200 mét phía trên miệng núi lửa trước khi di chuyển về hướng Tây - Tây Nam, theo hình ảnh thu được từ Trạm Núi lửa Mayon tại Ligao và Đài quan sát Núi lửa Mayon ở đồi Ligñon.

Trung tâm vận hành thiên tai của tỉnh thuộc APSEMO cũng đã được đặt trong tình trạng Báo động Đỏ để đảm bảo việc giám sát liên tục và phối hợp với chính quyền địa phương cùng các đơn vị ứng phó tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, Sở Y tế tỉnh đã phân phát 22.000 khẩu trang y tế cho các cơ sở y tế ở nhiều khu vực để giúp bảo vệ người dân khỏi các tác động có thể xảy ra do mưa tro bụi.

Các nhà chức trách kêu gọi người dân tuân thủ các khuyến cáo chính thức và tránh đi vào Vùng Danger Thường trực trong bán kính 6 km quanh núi lửa.

Nguồn: CNN, Philstar

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