VIDEO: Giám đốc bệnh viện thông tin vụ người nhà bệnh nhân dùng dao tấn công khiến 7 người bị thương

Trưa 23-10, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An đã thông tin chính thức về vụ việc người nhà bệnh nhân dùng dao tấn công khiến nhiều nhân viên y tế, người nhà bệnh nhân bị thương.

Giám đốc Bệnh viện Sản nhi Nghệ An thông tin về vụ việc. Video: Đức Ngọc

Ông Tăng Xuân Hải, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, cho biết đầu tiên đối tượng có hành vi hành hung 1 cháu bé nằm cùng giường với con mình và người nhà bệnh nhân. Khi nhân viên y tế vào can ngăn, giành lại cháu bé thì đối tượng này dùng dao tấn công liên tiếp.

Cũng theo ông Hải, vụ việc có 7 người bị hành hung trong bệnh viện, gồm 2 điều dưỡng, 1 thực tập viên tại bệnh viện bị thương, 2 người nhà chăm sóc bệnh nhân, 2 cháu nhỏ bị thương. Trong đó, có 1 trường hợp bị thương nặng, nguy hiểm đến tính mạng.

Theo Giám đốc bệnh viện, nguyên nhân dẫn đến vụ việc phải chờ kết quả điều tra của cơ quan công an.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào sáng cùng ngày 23-10, 1 người đàn ông bất ngờ dùng dao tấn công khiến nhiều nhân viên y tế, người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An bị thương. Sự việc khiến nhiều bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện hoảng loạn. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt khống chế, bắt giữ đối tượng.

Ông Tăng Xuân Hải, Giám đốc Bệnh viện Sản nhi Nghệ An thông tin vụ việc. Ảnh: Đức Ngọc

Danh tính đối tượng được xác định là Bằng Văn Vỹ (SN 1996, quê quán tỉnh Bắc Ninh), hiện trú tại xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Vợ chồng Vỹ đã có với nhau 1 đứa con 3 tuổi. Trong lần sinh thứ 2 này, vợ Vỹ nhập viện Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An sinh đôi, thiếu tháng.

Hiện vợ và 2 con sơ sinh của Vỹ được chăm sóc và điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Hàng ngày, Vũ và người thân chăm sóc vợ tại bệnh viện.

Đối tượng Vỹ bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ

Được biết, đến đầu giờ chiều 23-10, sức khỏe các nạn nhân trong vụ việc đã qua cơn nguy kịch.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.