Video: Cận cảnh quy trình khắc nghiệt để tạo ra con dao "được săn lùng" nhiều nhất thế giới

"Đừng bao giờ rời khỏi hành tinh mà không mang theo nó" - Đó là những gì mà phi hành gia người Canada Chris Hadfield nói về con dao đa năng Victorinox của quân đội Thụy Sĩ trong cuốn sách của ông - "An Astronaut's Guide to Life on Earth".

Partsolutions cho biết, con dao đa năng Thụy Sĩ này là “vật dụng mang theo hàng ngày” cần thiết cho hàng triệu nam giới và nữ giới trên khắp thế giới. Mọi kỹ sư, hướng đạo sinh, nhà thám hiểm, quân đội, đến phi hành gia... ai ai cũng sắm cho mình con dao "nhỏ mà có võ này".



Dao đa năng quân đội Thụy Sĩ luôn có một lưỡi dao chính, bên cạnh đó là các "lưỡi dao" khác với nhiều chức năng như tua vít, lưỡi khui hộp, kiềm, kéo, cưa, dùi khoét lỗ... Ảnh: Internet

Hãy xem Carl Elsener, Jr., Giám đốc điều hành của Victorinox, tiết lộ quá trình sản xuất và lịch sử đằng sau con dao này để hiểu tại sao công cụ nhỏ tiện lợi đó vẫn là con dao đa năng bỏ túi được "săn lùng" nhiều nhất thế giới.

Ông cố của Elsener, Karl, đã sản xuất con dao quân đội Thụy Sĩ đầu tiên vào năm 1891. Ngày nay, gia đình Elsener vẫn sở hữu và điều hành Victorinox bên ngoài Thụy Sĩ.

Bước đầu tiên của quy trình sản xuất là dập nguyên liệu để tạo ra các bộ phận khác nhau của dao.

Tiếp theo là quá trình đánh bóng, trong đó các lưỡi kim loại được ném vào một thùng chứa đầy đá gốm và sau đó được kéo ra bằng nam châm. Để cứng lại, kim loại nằm trên băng chuyền và đi qua lò nướng.

Urs Wyss, Giám đốc tiếp thị sản phẩm cấp cao tại Victorinox cho biết: "Nhiệt độ cần thiết để luyện dao là 1.050 độ C. Mức nhiệt này làm thay đổi cấu trúc của thép".

Sau đó, thanh kim loại được mài để đảm bảo độ sắc nét và quá trình lắp ráp tiếp tục.

Xem video:

Chế tạo dao đa năng Thụy Sĩ. Video: PM

Dao đa năng quân đội Thụy Sĩ luôn có một lưỡi dao chính, bên cạnh đó là các "lưỡi dao" khác với nhiều chức năng như tua vít, lưỡi khui hộp, kiềm, kéo, cưa, dùi khoét lỗ... Tất cả được chế tạo nhỏ gọn trong tầm tay.



Victorinox tự hào về những nỗ lực xanh của mình. Elsener cho biết công ty đã áp dụng các phương pháp thân thiện với môi trường để vận hành doanh nghiệp kể từ năm 1980.

Elsener cho biết: "Chúng tôi có một hệ thống cho phép sử dụng năng lượng - nhiệt lượng được tạo ra trong quá trình sản xuất - để đun nước ấm và thậm chí sưởi ấm toàn bộ nhà máy. Victorinox cũng làm nóng thêm 120 tòa nhà bằng sản phẩm phụ nhiệt đến từ quá trình sản xuất.

Một trong những phần yêu thích của Elsener về việc sản xuất một công cụ mang tính biểu tượng như vậy là nghe những câu chuyện từ mọi người trên khắp thế giới về con dao được "săn lùng" nhiều nhất trên thế giới — từ Hướng đạo sinh đến giới phi hành gia — những người chia sẻ những cuộc phiêu lưu của họ và không thể thiếu "con dao nhỏ màu đỏ" trong hành trình của mình.

Fun Facst: Con dao đi vào kỷ lục Guinness

1. Tại Thụy Sĩ, chỉ có 2 hãng được cấp phép chế tạo dao đa năng đó là Victorinox và Wenger.

2. Cái tên Victorinox là sự kết hợp giữa tên người mẹ quá cố của Karl Elsener (người sáng lập công ty) và thuật ngữ mô tả thép không gỉ.

3. Đây là hình ảnh con dao "siêu đa năng" mang tên "The Giant" của Wenger (hoặc có tên khác là Wenger Giant).

Ảnh: Wenger

Con dao đa năng này đã lập kỷ lục Guinness thế giới về độ khủng của nó: Nặng 3,25 kg, dày 25 cm với gần 87 dụng cụ phục vụ cho 141 chức năng khác nhau. Hiện con dao đa năng này được bán với giá 1.300 USD.

Bài viết sử dụng nguồn: PM, Partsolutions

* Đọc bài cùng tác giả Trang Ly tại đây.