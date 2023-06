Video Bộ trưởng Sergey Shoigu thị sát sở chỉ huy tiền tuyến

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu (giữa) nói chuyện với các chỉ huy của nhóm lực lượng phía Tây. (Ảnh: Telegram / Bộ Quốc phòng Nga).

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã thị sát một sở chỉ huy tiền phương của nhóm lực lượng phía Tây tham gia vào chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine - Bộ Quốc phòng cho biết hôm 26/6.

Theo Bộ trên, trong chuyến thăm, ông Shoigu đã nghe báo cáo từ chỉ huy của nhóm, Đại tướng Evgeny Nikiforov, về tình hình tiền tuyến, các cuộc diễn tập do phía Ukraine thực hiện và nhiệm vụ tác chiến của quân đội Nga.

Ông Nikiforov cũng báo cáo với Bộ trưởng Shoigu về việc chuẩn bị các trung đoàn dự bị mới cho nhóm của ông và sự phối hợp chiến đấu của họ.

Ông Shoigu ghi nhận hiệu quả cao của lực lượng Nga trong việc nhận dạng và tiêu diệt khí tài, nhân lực đối phương bên trong và gần vùng Kharkov.

Ông cho biết cần đặc biệt chú ý đến việc đảm bảo quân đội Nga được cung cấp mọi thứ họ cần và được ở trong điều kiện an toàn.

Theo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo của nhóm phía Tây được "giao nhiệm vụ tiếp tục trinh sát tích cực để tiết lộ trước kế hoạch của đối phương và ngăn chặn việc họ thực hiện các phương pháp tiếp cận từ xa chiến tuyến".

Bộ cũng công bố một video, cho thấy ông Shoigu và ông Nikiforov ở trên một chiếc trực thăng đang bay thị sát.

Đầu tháng này, Ukraine đã phát động cuộc phản công được dự đoán từ lâu dọc theo tiền tuyến, nhưng theo Moscow, cho đến nay họ chưa đạt được bất kỳ bước tiến đáng kể nào. Kiev đã tuyên bố chiếm được một số ngôi làng nhỏ, nhưng dường như cách xa các tuyến phòng thủ chính của Nga.

Tuần trước, một cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga do Tổng thống Vladimir Putin chủ trì có sự tham dự của ông Shoigu và các quan chức an ninh hàng đầu khác. Tại đây, có thông báo từ ngày 4/6 đến ngày 21/6, Ukraine đã mất 246 xe tăng, trong đó có 13 chiếc do phương Tây cung cấp, 152 phương tiện chiến đấu bộ binh và hơn 13.000 quân.