Video 16 UAV đánh chặn không đối phó được UAV Z-61 của Nga

Máy bay không người lái trinh sát tốc độ cao Z-61 của Nga vừa gây bất ngờ lớn khi né tránh đòn tấn công từ 16 chiếc UAV đánh chặn của Ukraine.

Chiếc Z-61 liên tiếp né tránh thành công các UAV đánh chặn.

Theo Southfront, ngày 2/11, công ty quốc phòng ZALA của Nga chính thức công bố mẫu máy bay không người lái trinh sát (UAV) tốc độ cao Z-61 mới, được thiết kế để hoạt động hiệu quả trong các khu vực mà lực lượng Ukraine triển khai hệ thống phòng không và máy bay không người lái đánh chặn.

Công ty ZALA cho biết, máy bay không người lái này hiện đang được sử dụng ở Ukraine và là mẫu đầu tiên trong thế hệ hệ thống trinh sát-tấn công mới của họ.

Z-61 có động cơ đặt phía trước, thân máy bay bằng nhôm dạng module và hệ thống tích hợp được thiết kế để phát hiện các mối đe dọa đang đến gần, giúp Z-61 né tránh chúng.

Thiết bị của nó bao gồm một camera HD và một thiết bị chụp ảnh nhiệt độ phân giải cao, mà theo ZALA cho phép người điều khiển xác định các máy bay không người lái đánh chặn đang truy đuổi trong khi vẫn tiếp tục các nhiệm vụ trinh sát.

Hệ thống camera cũng cung cấp khả năng quan sát các mối đe dọa đang tiếp cận từ phía sau.

Một đại diện công ty nói với tờ Rossiyskaya Gazeta rằng: "Nếu ai đó đang cố gắng luồn lách phía sau Z-61, chiếc UAV này có thể dễ dàng vượt mặt chúng vì Z-61 có thể quan sát chuyển động của đối phương một cách hoàn hảo và quyết định thực hiện hành động né tránh".

Máy bay không người lái này cũng tích hợp các thuật toán chuyên dụng và hệ thống phát hiện mối đe dọa từ bên ngoài được thiết kế để cải thiện khả năng sống sót trước các hệ thống phòng không và chiến tranh điện tử.

Công ty không tiết lộ tốc độ, tầm hoạt động, thời gian bay hay độ cao tối đa của nó. Tuy nhiên, ZALA cho biết Z-61 được thiết kế cho các nhiệm vụ trinh sát tầm ngắn và tầm trung, bao gồm phát hiện và nhận dạng mục tiêu, truyền tọa độ của chúng và giám sát việc sử dụng đạn dược lượn vòng.

Dòng UAV này tương thích với thiết bị mặt đất được sử dụng bởi đạn dược lượn vòng Lancet của công ty, cho phép nó hoạt động trong cơ sở hạ tầng hiện có hỗ trợ hệ thống tấn công.

Cùng với việc chính thức công bố về Z-61, ZALA cũng tiết lộ đoạn video cho thấy chiếc Z-61 thực hiện các động tác né tránh máy bay không người lái đánh chặn của Ukraine.

Theo đoạn video được ghi lại, chiếc máy bay không người lái này đã tránh được 16 nỗ lực đánh chặn trong suốt chuyến bay.

Trước đó, ZALA đã xác định Z-61 trong một thông báo ngày 29/9, cho biết lính thủy đánh bộ Nga đã trình diễn hoạt động của máy bay không người lái này và nhấn mạnh khả năng giám sát các máy bay đánh chặn đang cố gắng bắn hạ nó.

Thông tin tiết lộ mới nhất cho thấy Z-61 đang tiến gần đến giai đoạn sản xuất hàng loạt.