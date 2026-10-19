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Video 15 giây ghi lại cảnh tượng trái ngược ở Paris ngay lúc này

Chi Chi
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Một bên là nhóm người đang nhảy múa bên bờ sông, bên kia là khói bốc lên từ những đám cháy bùng phát trong đợt biểu tình.

Mới đây, một đoạn video quay tại bờ sông Seine ở Paris (Pháp) đúng thời điểm các cuộc biểu tình đang leo thang và khói bốc lên nghi ngút khắp thành phố đã gây ngỡ ngàng cho công chúng.

Video lan truyền trên truyền thông

Những hình ảnh đối lập gay gắt diễn ra cùng một lúc tại thủ đô nước Pháp đã nhanh chóng trở thành chủ đề thịnh hành trên mạng xã hội, phác họa một bức tranh giật mình về bầu không khí của đất nước.

Trong đoạn video quay tại Paris, có thể thấy rất đông người đang bắt cặp nhảy múa trên kè đá dọc bờ sông. Trong khi một số người ngồi trên các bậc thang theo dõi các vũ công, thì khi ống kính quay sang bờ đối diện, những cột khói dày đặc bốc lên phía trên các tòa nhà lập tức lọt vào khung hình.

Ảnh cắt từ màn hình

Ngay sau đó, ống kính lại quay trở lại với những người đang khiêu vũ, thu trọn những cảnh tượng sống động của thành phố vào cùng một video. Một bên là các vũ công, và bên kia là khói bốc lên từ những đám cháy bùng phát trong đợt biểu tình.

Trên khắp nước Pháp vào ngày 17 tháng 10, các cuộc biểu tình quy mô lớn đã diễn ra nhằm phản đối chi phí sinh hoạt đắt đỏ và các dịch vụ công đang xuống cấp. Các cuộc diễn hành với sự đồng hành của sinh viên và các công đoàn đã biến thành bạo lực tại một số thành phố.

Ảnh: Reuters

Tại Paris, đụng độ đã xảy ra giữa cảnh sát và người biểu tình, nhiều cửa hàng cùng phương tiện giao thông bị hư hỏng. Tình trạng hôi của và phóng hỏa cũng xuất hiện ở nhiều thành phố trên toàn quốc. Tòa thị chính ở Limoges đã bị hư hỏng nặng sau một vụ cháy, trong khi văn phòng du lịch ở Lyon cũng được ghi nhận là đã bị đốt phá.

Nguồn: Haberler

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