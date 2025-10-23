Trong tập mới của podcast Call Her Daddy, Victoria Beckham vừa bị nhắc lại quá khứ ồn ào của chồng - danh thủ David Beckham, đặc biệt là vụ ngoại tình với trợ lý Rebecca Loos. Nhà thiết kế thời trang 51 tuổi nhận được câu hỏi thẳng: "Suốt sự nghiệp, chị luôn phải đối mặt với những tin đồn xoay quanh cuộc hôn nhân của mình. Tôi biết David đã nhắc đến điều này trong phim tài liệu. Chị có thể chia sẻ cách hai người đã vượt qua như thế nào không?".

David Beckham từng đề cập đến loạt tin đồn ngoại tình với cô trợ lý Rebecca Loos trong bộ phim tài liệu Beckham ra mắt trên Netflix vào tháng 10/2023. Victoria đáp: "Anh biết đấy… Chúng tôi đã phải đối mặt với quá nhiều sóng gió. Chúng tôi vừa kỷ niệm 26 năm kết hôn, và nhân tiện nói thêm - khi mới cưới, ai cũng bảo chúng tôi sẽ chẳng bền đâu… 26 năm rồi đấy". Bà Beck nhấn mạnh: "Chúng tôi đã trải qua rất nhiều thứ, nhưng luôn cùng nhau đứng vững và vượt qua mọi cơn bão".

Victoria bị hỏi thẳng về vụ ngoại tình của David Beckham

Sau đó, Victoria nhanh chóng chuyển chủ đề sang vấn đề rối loạn ăn uống - điều cô lần đầu tiên dũng cảm chia sẻ trong bộ phim tài liệu cá nhân phát hành gần đây trên Netflix.

Trong khi đó, đạo diễn của bộ phim tài liệu Beckham cho biết David thực sự đã "nói thật" về vụ việc với Loos, sau khi Rebecca từng cáo buộc anh "khiến cô trông như kẻ nói dối" vì né tránh đề tài này trong phim. Cựu danh thủ không trực tiếp thừa nhận chuyện ngoại tình, nhưng trong phim, anh gọi khoảng thời gian đó là "kinh khủng", nói rằng mình "cảm thấy buồn nôn mỗi ngày" khi vụ việc nổ ra.

Rebecca Loos - nay 46 tuổi, từng là trợ lý riêng của David - cáo buộc anh "tô vẽ bản thân như nạn nhân" và "né tránh trách nhiệm". Tuy nhiên, đạo diễn Fisher Stevens lại phản bác, nói rằng David "đã thành thật trong phim": "Dù họ đã trải qua điều gì, việc cả hai vượt qua được tất cả chính là minh chứng cho sức mạnh của gia đình họ - đặc biệt là của cô ấy - Victoria".

Rebecca đã cáo buộc David "tự coi mình là nạn nhân" trong vụ bê bối ngoại tình

Rebecca - hiện là mẹ hai con sống ở Na Uy - từng chia sẻ trong Mail on Sunday rằng cô mong David "thừa nhận" sai lầm: "Đúng, những câu chuyện đó thật khủng khiếp, nhưng chúng có thật. Anh ta nói trong phim rằng đây là đời tư của mình và không muốn bàn đến, nhưng giữa việc giữ bí mật và việc đánh lạc hướng công chúng là hai chuyện khác nhau".

Cô cho biết nhiều người đã quên vụ việc, "vậy mà anh ta lại khơi lại tất cả, khiến danh tiếng của tôi bị ảnh hưởng một lần nữa". "Nếu anh ấy định nói về giai đoạn đó, sẽ thật tốt nếu chỉ cần thừa nhận rằng: 'Đó không phải là khoảng thời gian đáng tự hào của tôi'".

Một số nhà phê bình cho rằng đạo diễn Fisher Stevens đã "né tránh" chủ đề ngoại tình vì trong phim không hề nhắc đến cái tên "Loos" hay từ "affair". David chỉ chia sẻ rằng: "Victoria là tất cả đối với tôi. Nhìn thấy cô ấy tổn thương là điều vô cùng khó khăn".

Anh cũng thừa nhận mình "không biết bằng cách nào gia đình đã vượt qua được" và nói rằng họ cảm thấy như "đang chìm xuống" khi scandal nổ ra.

Victoria cũng nói về nỗi đau của mình thời điểm ấy, thừa nhận rằng có lúc cô cảm thấy "hai người không còn có nhau nữa".

Bộ phim tài liệu Beckham khắc họa hành trình David từ cậu bé yêu bóng đá trở thành siêu sao toàn cầu và cuộc hôn nhân luôn được công chúng quan tâm với Victoria.