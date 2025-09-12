Victoria Beckham dát kim cương đẳng cấp trong phim tài liệu, lý do con cả bất hiếu vẫn xuất hiện dù 'cạch mặt' gia đình

Sau hơn 2 thập kỷ chinh phục làng nhạc rồi chuyển hướng đầy thành công sang lĩnh vực thời trang - làm đẹp, Victoria - bà xã của siêu sao bóng đá David Beckham chính thức bước vào hành trình mới: trở thành nhân vật trung tâm của series tài liệu do Netflix sản xuất. Mới đây, nền tảng này tung ra những hình ảnh đầu tiên đầy sang chảnh của bà Becks, trong đó Victoria xuất hiện lộng lẫy với trang sức kim cương, khiến fan không khỏi háo hức.

Bộ phim mang tên Victoria Beckham gồm 3 tập, sẽ ra mắt ngày 9/10 tới đây. Nội dung tái hiện chặng đường từ thời cô còn là thành viên Spice Girls huyền thoại, cho đến hành trình xây dựng thương hiệu thời trang và mỹ phẩm riêng. Không chỉ khắc họa khía cạnh công việc, phim còn ghi lại nhiều khoảnh khắc đời thường, hậu trường cùng đội ngũ cộng sự thân thiết, bạn bè và gia đình.

Những hình ảnh đầu tiên về phim tài liệu của Victoria được hé lộ

Điểm gây chú ý đặc biệt chính là sự góp mặt của Brooklyn Beckham - cậu con cả của David và Victoria Beckham. Suốt thời gian qua, truyền thông liên tục đồn đoán về mâu thuẫn giữa vợ chồng Victoria - David Beckham với con cả và con dâu sau khi Brooklyn kết hôn với Nicola - ái nữ nhà tỷ phú Peltz. Thế nhưng, bất chấp những tin đồn, Brooklyn vẫn hiện diện trong series. Một cảnh hậu trường từng được nhắc đến là khoảnh khắc anh chàng hỗ trợ gia đình dọn catwalk giữa mưa lớn tại Tuần lễ Thời trang Paris 2024 - chi tiết cho thấy tinh thần "cùng nhau vượt khó" trong nhà Beckham.

Lý do Brooklyn vẫn có thể góp mặt trong phim của mẹ giữa sóng gió gia tộc là bởi phim tài liệu này được quay từ tháng 4/2024, thời điểm khá lâu trước khi gia đình Beckham bắt đầu dính tin đồn rạn nứt tình thân.

Victoria từng úp mở rằng loạt phim sẽ không chỉ toàn hào nhoáng. Bà Becks thẳng thắn thừa nhận sẽ có cả những giọt nước mắt, những thử thách mà khán giả chưa từng thấy. Chính sự chân thật này khiến fan càng thêm tò mò về phiên bản "Victoria phía sau ánh đèn sân khấu".

Ngày phát sóng đã được ấn định, khán giả toàn cầu chắc chắn sẽ chờ đợi để một lần nữa được nhìn lại hành trình lẫy lừng của "biểu tượng nước Anh" và cả những góc khuất rất đời thường mà Victoria Beckham lần đầu công khai.

David Beckham từng rất thành công với phim tài liệu về cuộc đời mình được chiếu trên Netflix