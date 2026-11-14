Vì sao xe ôm, trà đá vỉa hè trở thành nét văn hóa đặc trưng ở Việt Nam, nhiều du khách nước ngoài thích thú muốn trải nghiệm?

Từ chiếc xe ôm qua ngõ nhỏ đến cốc trà đá bên đường, những điều bình dị kể câu chuyện về nếp sống, tình người và sức hút của phố Việt.

Hoa hậu Thế giới 2018 uống trà đá, ngồi xe máy dạo phố Hà Nội. Hoàng tử William từng ghé quán cà phê vỉa hè, còn Sơn Tùng M-TP khiến một hàng nước được chú ý. Vì sao những góc phố giản dị lại có sức hấp dẫn đến vậy?

Một chiếc ghế nhựa thấp, một cốc trà màu vàng sẫm, tiếng xe máy chạy qua rồi xa dần. Giữa phố đông, người ta có thể ngồi xuống chỉ để nghỉ đôi chân, hỏi thăm người quen hoặc nhìn một buổi chiều trôi chậm. Với người sống ở đây, cảnh ấy quá đỗi thường ngày. Nhưng với khách phương xa, đôi khi chính những điều nhỏ bé lại lưu trong trí nhớ lâu hơn một điểm tham quan nổi tiếng.

Tháng 9/2026, Hoa hậu Thế giới 2018 Vanessa Ponce de León đến Hà Nội. Theo VnExpress, người đẹp Mexico ăn phở trên phố Hàng Điếu, uống trà đá vỉa hè và trò chuyện cùng người địa phương. Cô còn dừng chân chụp ảnh một người làm nghề xe ôm, rồi thử ngồi sau xe máy để ngắm phố phường. Những con ngõ hẹp, nếp nhà cũ và cảnh sinh hoạt trên đường khiến hành trình của cô có những điểm dừng ngoài dự tính.

Sức hấp dẫn của không gian ấy từng xuất hiện trong những cuộc ghé thăm khác. Chiều 16/11/2016, Hoàng tử William ngồi uống cà phê tại một quán trên phố Thuốc Bắc, trò chuyện với những người tham gia hoạt động bảo tồn động vật hoang dã. Đó là cà phê, không phải trà đá, nhưng cũng là một cuộc gặp diễn ra trong khung cảnh hàng quán đường phố Hà Nội. Tháng 11/2024, hình ảnh Sơn Tùng M-TP ngồi uống trà đá bên đường lại thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội.

Một cốc trà nhỏ, một khoảng trời chung

Người Hà Nội có nhiều cách uống trà. Có chén trà nóng rót chậm trong nhà, cũng có cốc trà đá uống vội giữa trưa oi ả. Ở hàng nước, người bán chỉ cần chiếc ấm, vài cái cốc, lọ kẹo lạc và dăm chiếc ghế. Người ghé quán không nhất thiết phải có cuộc hẹn; họ có thể ngồi một lát rồi lại đi, để chỗ cho người đến sau.

VnExpress International ghi nhận những quán trà như thế hiện diện từ phố cổ, chợ dân sinh đến các khu tập thể và nơi có nhiều văn phòng. Có người mặc áo sơ mi vừa tan sở, người lao động tranh thủ nghỉ, người già ra ngồi cho đỡ quạnh nhà. Giá một cốc nước thường thấp hơn nhiều loại đồ uống ở quán hiện đại, nhưng điều giữ chân khách không chỉ nằm ở số tiền. Đó còn là cảm giác được bước vào một cuộc trò chuyện mà không phải chuẩn bị điều gì.

VietNamNet từng ghi lại hình ảnh những người cao tuổi gặp nhau buổi sáng ở phố Hàng Giấy, một bà bán nước lâu năm gần Ô Quan Chưởng và những hàng trà nhỏ giữa các phố cũ. Quán nước vì thế có thể trở thành nơi người ta nghe tin hàng xóm, hỏi chuyện gia đình, nhớ lại chuyện cũ. Người bán quen mặt khách, đôi khi nhớ cả thứ nước họ thường gọi. Tình thân nảy sinh từ những lần gặp không hẹn trước, lặng lẽ như cách một góc phố trở nên thân thuộc.

Thói quen uống trà có lịch sử lâu đời, còn trà đá phổ biến rộng rãi là câu chuyện gần hơn. Theo VnExpress International, nước đá từng là thứ đắt đỏ ở Hà Nội thời thuộc địa; về sau, sản xuất đá và tủ lạnh phổ biến mới giúp thức uống lạnh đi vào sinh hoạt hằng ngày. Từ chén trà nóng trong gia đình đến cốc trà mát bên đường là một sự thay đổi giản dị, nhưng cũng phản ánh nhịp sống đô thị ngày càng nhanh. Người ta cần một nơi dừng chân ngắn, vừa đủ để lấy lại sức rồi tiếp tục công việc.

Xe ôm và những con đường chỉ người quen phố mới thuộc

Nếu hàng trà cho người ta một chỗ ngồi, xe ôm giúp họ vượt qua những khoảng đường ngắn. Trong những khu dân cư có nhiều ngõ nhỏ, chiếc xe máy dễ xoay trở hơn ô tô. Người lái xe ôm truyền thống thường biết đường tắt, chỗ nào hay tắc, ngõ nào thông sang phố khác. Có người chạy xe nhiều năm, đến mức khách quen chỉ cần gọi điện là biết ai đang đợi ở đầu ngõ.

Năm 2021, Rest of World kể chuyện bà Nguyễn Thúy Chi, người phụ nữ đã làm xe ôm ở Hà Nội khoảng 17 năm. Với chiếc Honda Dream cũ, bà không chỉ chở khách mà còn giúp một số gia đình quen việc đưa đón, mua đồ. Câu chuyện gợi ra một nét riêng của nghề: quan hệ giữa người đi và người chở đôi khi được xây dựng qua nhiều năm. Một chuyến xe vì thế không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn bằng sự tin cậy.Xe ôm không phải phương tiện riêng Việt Nam mới có. Thái Lan có xe máy chở khách, Indonesia có ojek. Trà uống ngoài đường cũng hiện diện ở nhiều nước châu Á. Điều đáng chú ý ở Việt Nam là hai sinh hoạt ấy thường cùng xuất hiện trong một không gian: hàng nước gần chợ, bến xe, cổng bệnh viện hoặc đầu ngõ. Người chạy xe đợi khách, người bán nước đun thêm ấm trà, khách qua đường ghé hỏi thăm. Những nghề khác nhau cùng tạo nên nhịp điệu của một góc phố.

Vì sao khách nước ngoài muốn thử điều quá quen với người Việt?

Du khách đến một thành phố thường tìm công trình nổi tiếng, món ăn đặc sản và những bức ảnh đẹp. Nhưng họ cũng muốn biết người dân ở đó sống ra sao. Ngồi sau xe máy, họ nhìn thấy phố từ một góc gần hơn: hàng rau buổi sớm, quán ăn vừa mở cửa, những mái hiên thấp và con ngõ chỉ đủ hai xe tránh nhau. Ngồi ở quán trà, họ có thể quan sát những cuộc gặp gỡ bình thường mà không một lịch trình tham quan nào sắp đặt được.

Có lẽ vì thế, hình ảnh Vanessa uống trà đá và đi xe máy gây chú ý không phải bởi sự sang trọng. Một người từng đứng trên sân khấu sắc đẹp thế giới đã chọn hòa vào đời sống quen thuộc của người dân. Cũng như hình ảnh Sơn Tùng bên chiếc bàn thấp, sự tương phản giữa người nổi tiếng và một hàng nước bình dân khiến công chúng thích thú. Cái đáng nhớ rốt cuộc vẫn là sự gần gũi của không gian ấy.Tất nhiên, trải nghiệm đường phố cần đi cùng sự cẩn trọng. Khách đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm phù hợp, chọn người chở đáng tin cậy và biết trước chi phí. Một quán nước sạch sẽ, có chỗ ngồi không cản trở người đi bộ sẽ giúp cuộc dừng chân dễ chịu hơn. Sự hấp dẫn của phố xá cũng nằm ở cách mọi người cùng gìn giữ một không gian chung.

Thành phố đổi thay từng ngày. Người gọi xe qua điện thoại nhiều hơn, quán nước cũng có thể chuyển chỗ theo nhịp phố. Nhưng ở đâu đó, vẫn có một người dừng xe hỏi đường, một bà chủ quán rót thêm cốc trà và mấy người quen kéo ghế ngồi sát lại. Biết đâu, với một vị khách lần đầu đến Việt Nam, ký ức đẹp nhất về thành phố lại bắt đầu từ chính khoảnh khắc ấy.