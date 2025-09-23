Vì sao nhiều học sinh lớp 1 phải đóng BHYT tới 15 tháng?

Đầu năm học mới, các trường học đã triển khai việc thu tiền bảo hiểm y tế (BHYT)cho học sinh các lớp. Ở khối lớp 1, nhiều phụ huynh băn khoản họ phải đóng BHYT năm học 2025-2026 tới 15 tháng, thay vì 12 tháng như các khối lớp khác. Theo Báo chính phủ, vấn đề này đã được đại diện BHXH TP.Hồ Chí Minh giải thích rõ.

Một lãnh đạo phụ trách công tác thu của BHXH TP.Hồ Chí Minh cho biết, đây là vấn đề liên quan đến các em học sinh lớp 1 đầu cấp. Hàng năm, BHXH TP.Hồ Chí Minh đều có hướng dẫn cụ thể gửi các nhà trường và phụ huynh; tuy nhiên vẫn còn một số phụ huynh chưa nắm rõ.

Đại diện BHXH TP.Hồ Chí Minh phân tích, theo quy định của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn, trẻ em dưới 6 tuổi thuộc đối tượng được hưởng BHYT và được cấp thẻ miễn phí (nhóm do ngân sách nhà nước đóng); cha mẹ không phải đóng phí BHYT cho con đến khi bé được 6 tuổi. Cũng theo Luật BHYT, khi trẻ bắt đầu tròn 6 tuổi (tức bắt đầu vào lớp 1) cho đến hết bậc đại học thuộc nhóm sẽ phải tham gia BHYT bắt buộc theo quy định.

Phân tích cụ thể, ông Lê Văn Điệp- Trưởng phòng Quản lý Thu (BHXH tỉnh Khánh Hòa) cho biết, năm học 2025-2026, trẻ vào lớp 1 được tính tròn 6 tuổi từ thời điểm sinh ngày 1/1/2019 đến ngày 31/12/2019. Cơ quan BHXH sẽ căn cứ vào hai mốc là thời điểm trẻ đủ độ tuổi tham gia BHYT bắt buộc và thời điểm bắt đầu năm học mới.

Theo đó, trẻ sinh từ 1/1/2019 đến 1/10/2019 được xác định thời điểm đủ độ tuổi tham gia BHYT bắt buộc kể từ tháng 10/2025. Bên cạnh đó, pháp luật quy định học sinh, sinh viên tham gia BHYT theo năm tài chính (tức tính từ thời điểm 1/1 đến 31/12 của từng năm). Do đó, các em học sinh có tháng sinh trong mốc thời gian này phải tham gia BHYT cho 3 tháng cuối của năm 2025, đồng thời đóng 12 tháng theo năm tài chính của năm 2026. Như vậy, tổng thời gian đóng của các em trong giai đoạn nêu trên sẽ là 15 tháng.

Tuy nhiên, cơ quan BHXH đã có hướng dẫn nêu rõ, phụ huynh không bắt buộc phải tham gia cả quá trình 15 tháng cùng lúc, mà có thể lựa chọn tham gia 3 tháng, 6 tháng hoặc cả năm. Nếu chỉ tham gia trước cho 3 tháng cuối năm 2025, các em sẽ đóng mức 52.650 đồng x 3 = 157.950 đồng. Còn nếu tham gia cả 15 tháng thì số tiền sẽ là 52.650 đồng x 15 = 789.750 đồng.

Ông Lê Văn Điệp phân tích kỹ, các em có ngày tháng sinh từ 2/10/2019 đến 1/11/2019, thì thời điểm tính đóng BHYT từ tháng 11/2025. Do đó, các em sẽ đóng 2 tháng cuối của năm 2025 cộng 12 tháng của năm 2026. Như vậy, tổng thời gian đóng BHYT của các em sinh giai đoạn này sẽ là 14 tháng, nên số tiền đóng sẽ là 52.650 đồng x 14 = 737.100 đồng.

Tương tự, các em sinh từ 2/11/2019 đến 1/12/2019 đóng 1 tháng cuối của năm 2025 cộng 12 tháng của năm 2026, nên tổng thời gian đóng BHYT là 13 tháng x 52.650 đồng = 684.450 đồng. Các em sinh từ 2/12/2019 đến 31/12/2019 sẽ đóng 12 tháng x 52.650 đồng = 631.800 đồng (vì các em được ngân sách hỗ trợ đóng BHYT đến hết năm 2025, chỉ đóng năm 2026).

Đáng chú ý, do được Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí đóng, các mức đóng BHYT nói trên đã được trừ đi 50% tỷ lệ đóng theo quy định.

Như vậy, việc đóng BHYT 15 tháng với các em học sinh lớp 1 là căn cứ vào quy định pháp luật về BHYT liên quan đến thời điểm chấm dứt việc hỗ trợ đóng BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi. Từ năm lớp 2 trở về sau, các em đều sẽ đóng 12 tháng theo năm tài chính. Bên cạnh đó, các em tham gia BHYT từ thời điểm nào cũng sẽ gắn với việc được hưởng quyền lợi từ thời điểm đó.

Theo Báo Chính phủ, Tạp chí Kinh tế-tài chính