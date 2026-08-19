Vì sao ngôi sao Đức Musiala 2 lần ngất trên sân trong vòng 4 ngày?

Jamal Musiala xác nhận mắc chứng động kinh vắng ý thức có thể điều trị sau hai lần gục xuống sân chỉ trong 4 ngày, nhưng vẫn có thể chơi bóng.

Ngày 19/8, tiền vệ Jamal Musiala của Bayern Munich tiết lộ anh đang gặp phải những cơn động kinh mất ý thức có thể điều trị, sau khi anh gục xuống sân lần thứ hai chỉ trong vòng 4 ngày.

Trong hiệp hai của trận giao hữu với Heidenheim diễn ra ngày 19/8, tuyển thủ Đức 23 tuổi đổ gục xuống sân không lâu sau khi được tung vào từ ghế dự bị. Các cầu thủ hai đội lập tức đứng xung quanh Musiala trong lúc anh được đội ngũ y tế chăm sóc. Sau đó, anh được dìu ra khỏi sân.

Musiala trước đó cũng đã gục xuống sân hôm 15/8 trong trận giao hữu với RB Leipzig. Hãng thông tấn Đức DPA đưa tin anh có thể tự rời sân nhưng trông vẫn còn choáng váng.

Jamal Musiala đổ gục xuống sân trong hai trận đấu liên tiếp. (Ảnh: AP)

“Tôi hiểu rằng nhiều người trong số các bạn đang lo lắng. Hôm nay, tôi muốn giải đáp những lo ngại đó và làm rõ một số điều. Tôi được chẩn đoán mắc chứng động kinh vắng ý thức tạm thời, ngắn nhưng dễ điều trị, do rối loạn chức năng thần kinh. Tình trạng này có thể dẫn đến những sự cố giống như những gì mọi người chứng kiến gần đây, chẳng hạn trong trận đấu với Leipzig hay trận gặp Heidenheim.

Tôi biết thoạt nhìn những tình huống đó có thể khiến mọi người hoảng sợ, nhưng với tôi, hiện tại chúng đã trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày. Tôi đang nhận được sự chăm sóc y tế rất tốt. Bayern Munich cùng gia đình, bạn bè luôn ở bên cạnh và ủng hộ tôi trên hành trình này” , tiền vệ Bayern Munich chia sẻ trong bài viết trên Instagram cá nhân.

Jamal Musiala khẳng định tình trạng sức khỏe hiện tại không còn gây nguy hiểm, đồng thời cho biết vẫn có thể tiếp tục theo đuổi sự nghiệp bóng đá sau khi tham khảo ý kiến từ các chuyên gia và bác sĩ thần kinh. Tiền vệ người Đức cho biết anh ý thức rõ trách nhiệm đối với sức khỏe của bản thân và cảm nhận quá trình hồi phục đang diễn biến tích cực.

“Điều giúp tôi nhiều nhất trên con đường này là tiếp tục theo đuổi những chiến thắng và danh hiệu cùng với đội bóng, cũng như sự ủng hộ tuyệt vời của các bạn” , tiền vệ sinh năm 2003 cho biết.

Musiala đồng thời hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp người hâm mộ hiểu rõ hơn về tình trạng của mình. Tuy nhiên, cầu thủ Bayern Munich mong muốn các thông tin chi tiết liên quan đến vấn đề sức khỏe được giữ trong phạm vi riêng tư.

“Tôi hy vọng các bạn có thể hiểu rõ hơn tình hình của tôi hiện tại. Đồng thời, tôi mong các bạn thông cảm rằng tôi muốn giữ vấn đề này trong phạm vi những người thân cận nhất, câu lạc bộ và các chuyên gia”, Musiala viết.