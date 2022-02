Vì sao miền Bắc mưa rét liên tục từ trước Tết đến nay vẫn chưa kết thúc?

Đợt rét đậm, rét hại ở miền Bắc kéo dài là hiện tượng bình thường

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, nền nhiệt miền Bắc sẽ nhích dần lên 22 độ C vào trưa 18/2, sau đó giảm sâu. Vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Ngoài tác động của không khí lạnh, miền Bắc còn chịu ảnh hưởng của rãnh thấp gây mưa giông. Đây sẽ là đợt không khí lạnh mạnh nhất tràn xuống miền Bắc từ đầu mùa đông xuân 2021-2022.

Báo VnExpress dân thông tin từ trang Accuwearther của Mỹ dự báo, Hà Nội ngày 18/2 khoảng 12-22 độ, hôm sau hạ xuống 9-12 độ và thấp nhất là ngày 20/2, chỉ 8-10 độ C. Sau đó mỗi ngày nền nhiệt tăng 1-2 độ, đến cuối tuần sau đạt 16-20 độ C.

Sa Pa đầu tuần sau nhiệt độ sẽ xuống thấp nhất chỉ còn 2-5 độ C.

Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết trong đợt rét này.

Như vậy, từ 30/1 (tức 28 tháng Chạp năm 2021) đến nay, liên tục có các đợt không khí lạnh tăng cường xuống nước ta khiến thời tiết miền Bắc chìm trong mưa rét và còn kéo dài trong những ngày tới.



Liên quan đến đợt mưa rét kéo dài ở miền Bắc, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia) cho biết: Nguyên nhân của đợt mưa nhỏ, mưa phùn, rét buốt ở miền Bắc là do khối không khí lạnh lệch Đông đã "tạo đà" cho đới gió Đông Bắc đến Đông đưa hơi ẩm từ ngoài biển vào đất liền.

Trao đổi với PV báo Dân trí, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết: Đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở miền Bắc kéo dài từ ngày 30/1 - 6/2 vừa qua (tức từ ngày 28 Tết đến ngày 6 Tết) là bình thường. Bởi vì tháng 1 và tháng 2 là giai đoạn chính Đông ở Bắc Bộ, trong giai đoạn này các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta nhiều, mạnh và xét về mặt khí hậu, đây cũng là giai đoạn tập trung nhiều đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng nhất trong năm.



Chuyên gia cũng dự báo, khu vực Miền Bắc sẽ còn chịu tác động của không khí lạnh trong tháng 3 và có thể gây ra các đợt rét, thậm chí còn có thể gây rét đậm, rét hại, tuy nhiên không kéo dài.



Dự báo thời tiết trên cả nước trong 10 ngày tới:

Phía Tây Bắc Bộ

Từ đêm 17-18/2, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng khu Tây Bắc trưa chiều trời nắng; từ chiều tối ngày 18/2 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 19-22/2, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; từ ngày 21/2 mưa giảm dần. Trời rét đậm, rét hại. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 23-27/2, có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm.

Phía Đông Bắc Bộ

Từ đêm 17-22/2, đêm 17/2 và sáng sớm 18/2 có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Từ trưa chiều 18/2-21/2 có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực vùng núi và trung du từ ngày 19-20/2 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Từ ngày 22/2 mưa giảm dần. Trời rét; từ ngày 19-22/2 trời rét đậm rét hại, riêng ngày 20-21/2 trời rét hại. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ 23-27/2, có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm, riêng ngày 23/12 trời rét đậm.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ đêm 17-18/2, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời rét về đêm và sáng.

Từ đêm 18-23/2, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trời rét, từ ngày 19/2 trời rét đậm, rét hại.

Từ ngày 24-27/2, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ đêm 17-18/2, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.

Từ ngày 19-23/2, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc trời lạnh.

Từ ngày 24-27/2, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc trời lạnh.

Tây Nguyên

Từ đêm 17-27/02, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Khu vực Nam Bộ

Từ đêm 17-27/2, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Khu vực Hà Nội

Từ đêm 17-22/2, đêm 17/2 và sáng sớm 18/2 có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Từ trưa chiều 18/02-21/02 có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 22/2 mưa giảm dần. Trời rét.

Từ ngày 19-22/2 trời rét đậm rét hại, riêng ngày 20-21/2 trời rét hại. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ 23-27/2, có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm. Riêng ngày 23/12 trời rét đậm.

