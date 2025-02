Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên sẽ được điều chỉnh tốc độ chậm hơn khi mưa lớn nhằm hạn chế tình trạng dừng đột ngột, đảm bảo an toàn cho hành khách trong thời gian chờ khắc phục hoàn toàn lỗi kỹ thuật.

Hành khách sử dụng Mastercard để đi metro

Ông Trần Đăng Thành, Phó giám đốc Công ty vận hành Metro số 1 (HURC1), cho biết đơn vị đã điều chỉnh thông số vận hành, giảm tốc độ tàu khi gặp mưa lớn. Biện pháp này đã được áp dụng hôm 11-2 tại đoạn Tân Cảng - Ba Son và sẽ tiếp tục triển khai cho đến khi hệ thống được cập nhật hoàn thiện.

"Tốc độ tàu sẽ giảm, thời gian di chuyển có thể kéo dài hơn, nhưng an toàn của hành khách vẫn là ưu tiên hàng đầu. Khi lỗi kỹ thuật được xử lý, tốc độ bình thường sẽ được khôi phục," ông Thành nhấn mạnh.

Ông Phan Công Bằng, Trưởng Ban quản lý dự án đường sắt đô thị TP HCM, cho biết đã có hai lần tàu metro phải tạm dừng hành trình khi mưa lớn. Một lần do đội ngũ vận hành còn thiếu kinh nghiệm trong giai đoạn đầu khai thác, lần còn lại do tàu bị sét đánh, buộc phải dừng để đảm bảo an toàn và khắc phục sự cố.

Theo ông Bằng, hệ thống Metro số 1 được thiết kế theo tiêu chuẩn Nhật Bản nhưng khi đưa vào vận hành tại TP HCM đã phát sinh một số lỗi tín hiệu do điều kiện khí hậu đặc thù. Đặc biệt, hệ thống cửa chắn ke ga có cảm biến nhạy, có thể tự động đóng lại khi chịu tác động từ ngoại cảnh, gây ảnh hưởng đến quy trình vận hành.

"Dự kiến cuối tháng 3, toàn bộ lỗi liên quan đến hệ thống tín hiệu cửa chắn sẽ được khắc phục. Riêng hệ thống thẻ vé sẽ hoàn thiện vào tháng 5," ông Bằng thông tin.

Về hệ thống thu phí tự động tại các nhà ga, ông Trần Đăng Thành cho biết dự kiến hoàn thành vào tháng 5. Trong thời gian này, hệ thống thanh toán không tiền mặt qua thẻ Mastercard đã được triển khai, giúp hành khách thuận tiện hơn. Tính đến nay, hơn 4 triệu hành khách đã sử dụng, với tổng doanh thu từ hệ thống đạt hơn 19 tỉ đồng.

Nhằm đáp ứng nhu cầu hành khách tại ga Bến Thành, HURC1 sẽ bố trí thêm các cổng soát vé. Nếu lượng khách vẫn quá tải, công ty sẽ triển khai thêm máy bán vé cầm tay để hỗ trợ.