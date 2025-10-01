Vì sao dân mạng gọi 1/10/2025 là ngày bước sang năm số 1, năm gieo hạt?

Sáng 1/10, trên mạng xã hội Việt Nam xuất hiện dày đặc những dòng trạng thái, hình ảnh và clip ngắn chia sẻ thông điệp: “Từ ngày 1/10/2025 sẽ bước vào năm số 1 - năm gieo hạt”. Cụm từ "năm gieo hạt" và "năm số 1" cũng được nhiều người nhắc đến.

Các bài đăng với thông điệp này nhận được sự tương tác lớn. Nhiều dân mạng chia sẻ và bình luận rằng: “Từ nay phải sống chậm lại, gieo điều tốt để sau này nhận quả lành”; “Mình xem đây như một cơ hội làm lại từ đầu, ai còn dang dở thì bắt đầu nhé"; " Năm số 9 đi qua rồi, giờ đến năm số 1. Bản thân cảm thấy thật nhẹ nhõm"; "Từ ngày 1/10 này, tôi sẽ sống khác đi giàu nghị lực và tươi mới hơn"....

"Cơn sốt" này khiến nhiều người ngơ ngác hỏi nhau, sao lại gọi 1/10/2025 là ngày bước sang năm số 1, năm gieo hạt, các cụm từ này có ý nghĩa gì?

Nhiều bạn trẻ coi ngày 1/10/2025 là thời điểm bước sang năm số 1, là sự khởi đầu mới. (Ảnh: Astra Numbery)

Tại sao ngày 1/10/2025 là thời điểm bắt đầu năm số 1?

Khái niệm “năm gieo hạt” được lan truyền từ các cộng đồng nghiên cứu chiêm tinh phương Tây, gắn với chu kỳ 9 năm theo quan niệm thần số học (Numerology). Trong đó, năm số 1 được coi là khởi đầu một vòng mới, nên được gọi là “năm gieo hạt”. Người ta tin rằng, những gì bắt đầu, định hình và nỗ lực trong năm này sẽ ảnh hưởng tới suốt 8 năm tiếp theo.

Con số năm được tính bằng cách cộng tổng các chữ số của năm Dương lịch, sau đó rút gọn về một chữ số từ 1 đến 9.

Ví dụ: 2026 → 2 + 0 + 2 + 6 = 10 → 1 + 0 = 1. Do đó, năm 2026 được xem là năm thế giới số 1. Theo các cách tính của thần số học, năm số 1 khởi động từ 1/10/2025 và kéo dài đến 30/9/2026.

Nếu năm số 9 (năm 2025) là thời điểm kết thúc và thanh lọc, thì năm số 1 chính là khởi đầu mới, gieo hạt cho hành trình các năm tiếp theo.

Giới trẻ Việt vốn không xa lạ với các trào lưu như “năm mới theo cung hoàng đạo”, “tuần trăng khởi động”… Vậy nên các bạn trẻ trực tiếp gắn “năm gieo hạt” với kế hoạch học một kỹ năng mới, tập thể dục, tiết kiệm, khởi nghiệp....

Nhiều bạn trẻ chọn bắt đầu học ngoại ngữ mới, quyết định tiết kiệm đều đặn mỗi tháng, khởi động dự án dài hạn. Nhiều người nói rằng bắt đầu từ những việc nhỏ, điều chỉnh trong thói quen cũng là hạt giống được gieo.

Hình ảnh “gieo hạt” luôn mang ý nghĩa tích cực, đầy hy vọng và sự mạnh mẽ hướng tới tương lai. Trong nông nghiệp, hạt giống chỉ có thể nảy mầm khi được gieo đúng thời điểm, chăm sóc cẩn thận và kiên nhẫn chờ ngày thu hoạch. Trong cuộc sống cũng vậy, không có thành công nào đến ngay lập tức, tất cả đều bắt đầu từ hành động nhỏ, tích lũy lâu dài.

Việc giới trẻ hào hứng chia sẻ thông điệp "1/10/2025 bước sang năm gieo hạt" cho thấy họ cần có mốc thời gian để quyết tâm hành động. Không ít người coi "năm gieo hạt” là một cơ hội để nhắc nhở bản thân kiên trì, sống có trách nhiệm và tạo ra giá trị.

Dù ý nghĩa gốc rễ của khái niệm còn nhiều cách lý giải khác nhau, nhưng thông điệp quan trọng nhất vẫn là: Hãy gieo những hạt giống tốt từ một suy nghĩ tử tế, một hành động nhỏ, một thói quen mới để chính bản thân gặt hái thành công trong tương lai. “Năm gieo hạt” cũng là lời nhắc nhở hôm nay gieo hạt gì, ngày mai sẽ hái quả nấy.



