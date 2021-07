Vì sao các chuyên gia rất lo ngại về sự 'bành trướng' của biến thể Delta?

Biến thể Delta đang lây lan nhanh chóng trên toàn cầu, khiến một số quốc gia phải ban bố lệnh phong tỏa mới, ví dụ như Úc. Biến thể Delta lần đầu tiên được xác định ở Ấn Độ, được cho là dễ lây lan hơn so với biến thể Alpha lần đầu phát hiện ở Anh.

Tiến sĩ David Hirschwerk, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại hệ thống y tế Northwell Health ở Manhasset, New York, Mỹ, cho biết hôm 29/6: "Tại thời điểm này, biến thể Delta chiếm khoảng 25% số ca nhiễm mới ở Mỹ. Tại một số khu vực của Mỹ, tỷ lệ này còn cao hơn, và trong những tuần tới, nó rất có thể sẽ là chủng chiếm ưu thế ở Mỹ". [Đọc thêm: Nghiên cứu ‘lật tẩy’ quy mô thực sự của COVID-19 tại Mỹ]

Vậy biến thể Delta là gì và chúng ta cần biết gì về nó vào lúc này? Trang tin tức về y tế Healthline đã liên hệ với các chuyên gia để giúp làm sáng tỏ vấn đề này.

Biến thể Delta là gì?

Biến thể Delta là một phiên bản của virus SARS-CoV-2 đã được tìm thấy ở hơn 92 quốc gia kể từ lần đầu tiên nó được phát hiện ở Ấn Độ, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Biến thể Delta hiện có khả năng chiếm hơn 90% tổng số ca nhiễm mới ở Vương quốc Anh, theo dữ liệu từ cơ quan Y tế Công cộng Anh (PHE).

Tại Mỹ, biến thể này được cho là nguyên nhân gây ra khoảng 25% tổng số ca mắc mới, nhưng tỷ lệ đó đang nhanh chóng tăng lên.

Biến thể Delta ảnh hưởng nhiều nhất đến ai?

Tại Mỹ, biến thể Delta chủ yếu ảnh hưởng đến những người chưa được tiêm vaccine COVID-19 hoặc mới tiêm một liều.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, gần 78% dân số trên 65 tuổi ở Mỹ đã được tiêm vaccine COVID-19. Vì nhiều người lớn tuổi và những người có bệnh nền đã được tiêm phòng, virus chủ yếu lây lan ở những người chưa tiêm phòng đầy đủ - bệnh nhân ở độ tuổi 20, 30 và 40 chưa được tiêm chủng hoặc đã tiêm một liều.

Tiến sĩ William Schaffner, giáo sư về y tế dự phòng và chính sách y tế, Khoa Truyền nhiễm, Trường Y của Đại học Vanderbilt ở Tennessee (Mỹ), cho biết: "Nó rất dễ lây lan. Vì nó rất dễ lây lan, hãy nhớ rằng, công việc duy nhất của virus là lây nhiễm cho người khác để nó có thể tiếp tục nhân lên. Ở đây, ở Nashville, về cơ bản 90% số người nhập viện hiện nay là những người chưa được tiêm vaccine COVID-19 hoặc tiêm chưa đầy đủ".

Biến thể Delta Plus là gì?

Nếu bạn đã nghe nói về biến thể Delta, rất có thể bạn đã nghe về biến thể Delta Plus. Đây là phiên bản mới nhất của SARS-CoV-2, được các quan chức y tế Ấn Độ công bố vào cuối tháng 6. Tính đến ngày 24/6, đã có khoảng 40 trường hợp nhiễm biến thể Delta Plus ở Ấn Độ, theo NPR. Các nhà chức trách Ấn Độ đang trong tình trạng báo động vì bản thân biến thể Delta vốn đã có khả năng lây lan cao. Biến thể Delta Plus cũng đã lan ra nhiều quốc gia khác.

Tuy nhiên, các đột biến trong biến thể Delta Plus dường như không đủ lớn để tạo ra bất kỳ sự khác biệt đáng kể nào giữa biến thể Delta và Delta Plus.

Tiến sĩ Schaffner cho biết: "Nhiều đột biến không có tác dụng đáng chú ý đối với virus hoặc chỉ có tác động nhỏ. Vì vậy, có vẻ như biến thể Delta Plus này rất thú vị đối với các nhà virus học, nhưng không có tác động đáng kể đến sức khỏe cộng đồng tức thì bởi vì nó không có vẻ dễ lây lan hoặc nghiêm trọng hơn biến thể Delta".

Các biến thể Delta và vaccine COVID-19

Những người được tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ có phải lo lắng về các biến thể Delta và Delta Plus không? Tin tức từ Israel có thể gợi ý là có.

Theo tạp chí Wall Street Journal, các phát hiện sơ bộ đã phát hiện ra rằng biến thể Delta chiếm khoảng 90% các trường hợp COVID-19 mới ở Israel. Khoảng một nửa số ca nhiễm COVID-19 mới ở Israel là những người đã được tiêm chủng. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là chưa xác nhận liệu những bệnh nhân mắc biến thể Delta ở Israel được tiêm chủng đầy đủ hay một phần.

Theo một nghiên cứu của PHE được công bố vào tháng 5, một liều duy nhất của vaccine AstraZeneca hoặc vaccine Pfizer làm giảm 33% nguy cơ phát triển các triệu chứng do biến thể Delta. Sau hai liều, vaccine Pfizer có hiệu quả 88% đối với bệnh có triệu chứng từ biến thể Delta.

[Đọc thêm: Vaccine Moderna Việt Nam vừa phê duyệt hiệu quả thế nào với các biến thể COVID-19?]

"Vaccine có hoạt động. Về cơ bản, mọi trường hợp nhập viện, tử vong hoặc nhập khoa chăm sóc đặc biệt đều có thể phòng ngừa được nếu mọi người đi tiêm vaccine COVID-19. Và chúng ta có rất nhiều vaccine", Tiến sĩ Mỹ Schaffner nói.

"Nếu chúng ta nhìn vào sự phân bố độ tuổi giữa những người đang bị nhiễm bệnh và đang phải nằm viện, họ trẻ hơn nhiều so với thời gian đầu của đại dịch. Đó là bởi vì có rất nhiều người lớn tuổi được tiêm vaccine. Đối tượng chưa được tiêm phòng của chúng ta tập trung ở nhóm tuổi thanh niên".

Có những rủi ro nào khác liên quan đến các biến thể Delta và Delta Plus không?

Điều khiến các biến thể Delta và Delta Plus trở nên đáng lo ngại hơn là chúng có thể khiến bệnh nhân có nguy cơ phát triển các vấn đề sức khỏe lâu dài khác, mặc dù dữ liệu về điều đó vẫn còn sơ bộ.

"Câu hỏi đặt ra là nó không chỉ dễ lây lan hơn mà còn có thể tạo ra những căn bệnh nghiêm trọng hơn hay không? Bạn có nhiều khả năng bị nhiễm trùng nặng hơn không? Dữ liệu chưa chắc chắn, nhưng có một số gợi ý rằng điều này có thể xảy ra", Schaffner nói.

Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy tiêm chủng vẫn là cách đáng tin cậy nhất để tránh nhiễm bất kỳ chủng COVID-19 nào, bao gồm cả các biến thể Delta.

Tiến sĩ Hirschwerk nói thêm: "Các loại vaccine hiện tại có hiệu quả trong việc bảo vệ chống lại biến thể Delta. Sẽ tiếp tục có một số bệnh nhân đã tiêm vaccine và vẫn mắc COVID-19, bất kể chủng nào đi nữa. Tuy nhiên, ở những người đã được tiêm vaccine bị nhiễm COVID-19, các triệu chứng rất nhẹ hoặc không có triệu chứng và chỉ được phát hiện bằng cách sàng lọc".

Ông Hirschwerk nói thêm rằng trong số tất cả các bệnh nhân nhập viện trong tháng qua với COVID-19 ở Mỹ, chỉ dưới 1% được tiêm chủng đầy đủ.

(Nguồn: Healthline)