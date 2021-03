Vì sao bị chuột rút khi ngủ: Dấu hiệu cảnh báo 5 căn bệnh có thể bạn cần phải đi khám

Rất nhiều người đã gặp phải trường hợp bắp chân đột ngột bị chuột rút vào nửa đêm sau khi ngủ yên giấc, nhiều người cho rằng chuột rút là do thiếu canxi, nhưng thực tế có phải như vậy?



Tại sao bị chuột rút chân vào ban đêm?

Chuột rút được y học gọi là hiện tượng "co cứng cơ" và còn được gọi nôm na là bị chuột rút cơ. Do sự xuất hiện đột ngột của sự co bóp cưỡng bức các cơ từ bắp chân, người ta sẽ cảm thấy tê, đau, thậm chí đặc biệt khó chịu khi các cơ bị co lại.

Nguyên nhân của chuột rút

1. Mệt mỏi quá mức

Cơ thể mệt mỏi quá mức dễ gây ra hiện tượng chuột rút. Đôi khi chúng ta tập thể dục trong một thời gian dài mà không được nghỉ ngơi, bạn sẽ cảm thấy hơi khó chịu ở chân, điều này rất dễ xảy ra khi chúng ta không được nghỉ ngơi.

Một số người lâu ngày không tập thể dục, đột ngột vận động quá sức, cũng dễ bị chuột rút.

2. Bị lạnh vào ban đêm

Khi trời lạnh rất dễ bị chuột rút, nguyên nhân là do trời lạnh vào ban đêm khá sâu hơn so với ban ngày, nếu không chú ý giữ ấm, để cơ thể lộ ra ngoài mà không chú ý giữ ấm chân hoặc quên đắp hoặc đạp chăn khi ngủ sẽ khiến chân rất dễ bị lạnh và gây co cơ.

3. Ảnh hưởng của tư thế ngủ

Đối với những bệnh nhân bị suy giãn tĩnh mạch chân hoặc huyết khối tĩnh mạch sâu nếu nằm trong một tư thế trong thời gian dài khi ngủ sẽ làm cho tĩnh mạch chân bị dồn nén và dòng chảy ngược lại, khi máu ứ đến một mức độ nhất định sẽ gây ra hiện tượng chuột rút và đau chân.

Có nhiều lý do khiến bắp chân bị chuột rút khi ngủ đêm, bất kể nguyên nhân nào khiến bắp chân bị chuột rút, cảm giác khó chịu hay đau nhức sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ.

4. Lưu thông máu kém

Máu lưu thông kém cũng có thể gây ra hiện tượng chuột rút ở chân, do các mảng xơ vữa ở động mạch thân dưới có thể gây tắc nghẽn lưu thông máu, nếu bạn dùng một số loại thuốc mỡ máu hoặc thuốc hạ huyết áp trong thời gian dài cũng sẽ gây ra hiện tượng chuột rút ở chân.

5. Bệnh mạch máu

Nguyên nhân của chuột rút ở chân cũng có thể liên quan đến tuần hoàn cục bộ kém, bệnh mạch máu ngoại vi hoặc giãn tĩnh mạch.

Chuột rút rất khó chịu, một số người thường xuyên bị chuột rút gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống. Để chữa chuột rút và ngăn ngừa chuột rút tái phát, trước tiên bạn nên tìm hiểu nguyên nhân gây ra chuột rút, để từ đó mới tìm ra cách chữa trị hiệu quả.

Bắp chân bị chuột rút có phải do thiếu canxi?

Sự thiếu hụt canxi trong cơ thể con người sẽ gây ra đau chân và chuột rút, mặc dù canxi tạo ra các nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể con người, vì vậy chúng ta không thể để thiếu chất này. Nếu cơ thể thiếu canxi, đầu tiên người bệnh sẽ xuất hiện các triệu chứng chân tay đau nhức, ê ẩm.

Một số người thiếu canxi rất nghiêm trọng sẽ bị chuột rút ở chân, đe dọa rất lớn đến sức khỏe. Nếu là do nguyên nhân này thì nên ăn nhiều thực phẩm có hàm lượng canxi cao hơn để bổ sung canxi.

Thứ hai, người bệnh có cơ thể ẩm ướt nặng thì thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng hoặc xương cụt có tần suất chuột rút tương đối cao, nhiều bệnh nhân thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng sẽ bị chuột rút dữ dội.

Cách đối phó với chuột rút đột ngột ở bắp chân

Nếu bạn thấy mình đột ngột bị chuột rút hoặc có người xung quanh bị chuột rút, trước tiên bạn phải giúp người bệnh nằm xuống, không kéo mạnh tay và chân của bệnh nhân bị chuột rút vì điều này có thể làm cho chuột rút nghiêm trọng hơn.

Sau khi bệnh nhân nằm thẳng, có thể dùng chân tiếp tục ấn xuống, khi ấn bàn chân xuống thì cơn đau sẽ giảm dần, tốc độ máu lưu thông tương đối nhanh.

Ngoài ra, nếu bị chuột rút, không để người bệnh nằm nơi đông người, vì trong đám đông dày đặc, bệnh nhân bị chuột rút sẽ thở ngày càng nhanh, thậm chí có người bị thiếu oxy do nhịp thở quá mạnh, hiện tượng này rất nghiêm trọng và nguy hiểm.

2 cách để ngăn ngừa chuột rút bắp chân

1. Xoa bóp/vỗ vào chân nhiều hơn trước khi đi ngủ

Hãy dành một chút thời gian để đập chân trước khi đi ngủ, từ bắp chân đến đùi, chủ yếu bằng cách đánh nhẹ hai bên cẳng chân, điều này cũng có thể giúp chúng ta loại bỏ tình trạng phù nề chân, thúc đẩy quá trình trao đổi chất máu của chân, kiên trì vào việc tập thể dục hàng ngày có thể mang lại tác dụng làm thon gọn, săn chắc đôi chân.

2. Khởi động trước khi tập thể dục

Dù tập bài gì, đi bộ hay chạy bộ, bạn cũng phải khởi động trước, vận động cơ thể, làm ấm các cơ để tránh chuột rút đột ngột.

Về chế độ ăn, bạn có thể ăn thêm chuối để ngăn ngừa chuột rút, vì cơ thể bị chuột rút thường là do bị thiếu kali, chuối rất giàu kali nên có thể ngăn ngừa chuột rút ở một mức độ nhất định.

Về tình trạng chuột rút ở chân, cần điều trị triệu chứng dựa trên tình trạng cụ thể của bản thân. Chú ý giữ ấm cho chân và tránh vận động gắng sức trong thời gian dài để bảo vệ sức khỏe của cơ thể.

*Theo Health/Secret China