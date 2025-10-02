Vi phạm tại phòng khám tư và cơ sở thẩm mỹ gây bức xúc

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa ký công văn về tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu nhiều lần vi phạm, gây nguy hại sức khỏe người dân. Ảnh: Internet

Công văn nêu rõ thời gian qua, công tác khám chữa bệnh trên toàn quốc có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống cơ sở công lập và ngoài công lập được đầu tư, phát triển theo hướng tiên tiến, hiện đại. Năng lực điều trị và chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao, góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng của người dân.

Tuy nhiên, gần đây xuất hiện một số vụ việc vi phạm tại một số cơ sở y tế, ảnh hưởng quyền lợi, an toàn người bệnh, gây bức xúc dư luận và làm giảm uy tín ngành y. Điển hình là các phòng khám tư hoạt động trái phép, không đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, hoặc thuê người khác đứng tên đăng ký hoạt động.

Đáng chú ý, một số cơ sở làm đẹp, cơ sở dịch vụ thẩm mỹ, cơ sở khám, chữa bệnh chuyên khoa thẩm mỹ, cơ sở khám chữa bệnh có người nước ngoài khám, chữa bệnh có nhiều hành vi sai phạm về cung cấp dịch vụ ngoài phạm vi được cấp phép; quảng cáo sai sự thật, gây hiểu nhầm cho người bệnh.

Lợi dụng danh nghĩa chuyên gia, bác sĩ nước ngoài không rõ lai lịch khám, chữa bệnh trái quy định hoặc tư vấn chỉ định điều trị không hợp lý; thực hiện thủ thuật xâm lấn trái quy định; có hành vi lừa dối người bệnh, thu tiền sai quy định, kê chi phí không minh bạch.

Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ thị các Sở Y tế đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện pháp luật, quy chế chuyên môn và quy trình kỹ thuật tại các cơ sở. Đồng thời, công khai danh sách cơ sở được cấp phép, phạm vi hoạt động và giá dịch vụ để người dân giám sát và lựa chọn.

Quyết định xử phạt vi phạm mới nhất của Sở Y tế TP HCM đối với Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu

Bộ Y tế cũng yêu cầu tăng cường quản lý quá trình hành nghề, thực hiện nghiêm quy định về cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ và thu hồi giấy phép hành nghề; tiếp nhận phản ánh, khiếu nại qua đường dây nóng, nền tảng trực tuyến; phối hợp cơ quan pháp luật thanh tra, xử lý vi phạm và công khai trên phương tiện truyền thông.

Đối với các bệnh viện, viện trực thuộc Bộ, cần tăng cường giáo dục y đức, tuân thủ quy chế chuyên môn, giám sát quá trình thực hành của người học và cấp giấy xác nhận đúng quy định. Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ với địa phương thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quản lý khám chữa bệnh.