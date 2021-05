Vi phạm của bar Sunny rất nghiêm trọng, gây hậu quả tác hại xấu về nhiều mặt

Sáng 11/5, đại tá Đinh Ngọc Khoa (Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc) xác nhận, công an tỉnh này vừa khởi tố hai vụ án "truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy" và "vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người" liên quan đến bar Sunny, ở thành phố Phúc Yên.



Theo thượng tá Nguyễn Ngọc Sơn (Phó thủ trưởng thường trực Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc), trong vụ án "truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy", video ghi lại hình ảnh những cô gái ăn mặc phản cảm, thậm chí là khỏa thân nhảy nhót với khách lan truyền trên mạng xã hội hoàn toàn không phải quay tại bar Sunny.

Ông Sơn cho biết, Cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định các clip có nguồn gốc, địa chỉ đăng tải trên trang web có máy chủ đặt tại Mỹ và Nhật Bản, không được cấp phép tại Việt Nam.

Kết quả xác minh của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc cũng làm rõ, tên miền của trang web đăng tải là tên miền quốc tế, sử dụng dịch vụ ẩn danh cao cấp nên không thể xác định trang web này là của cá nhân hay tổ chức.

Theo cơ quan điều tra, ngay sau khi clip đăng tải đã nhanh chóng lan truyền trên mạng Internet với tốc độ chóng mặt, dẫn đến việc nhìn nhận lệch lạc về tình hình thực tế diễn ra tại địa phương, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự và công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

Hiện, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tích cực làm rõ mục đích việc đăng tải những clip giả mạo.

Đối với bar Sunny, thượng tá Sơn thông tin thêm, căn cứ kết quả điều tra ban đầu xác định, những vi phạm của quán là rất nghiêm trọng, gây hậu quả tác hại xấu về nhiều mặt, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người" theo quy định tại điều 295 Bộ Luật Hình sự để điều tra xử lý.

Theo chính quyền thành phố Phúc Yên, chủ bar Sunny là ông Vũ Tiến Thành (SN 1988, người địa phương). Hôm 6/5, Phòng Tài chính kế hoạch thuộc UBND thành phố đã ban hành quyết định thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của quán.

Việc thu hồi giấy phép được thực hiện theo đề nghị của Công an thành phố Phúc Yên, vì cơ sở này vi phạm quy định về số lượng lao động ban đầu đăng ký là 5 người nhưng thực tế qua kiểm tra, số lao động trong quán đến 24 người.