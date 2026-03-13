VFF nói gì khi AFC trì hoãn ra phán quyết với Malaysia?

TTK AFC Windsor John là người Malaysia, gây quan ngại về sự công tâm trong phán quyết cuối cùng?

Liên quan vụ việc, Toà trọng tài thể thao quốc tế (CAS) mới đây đã ra phán quyết giữ nguyên án phạt Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) áp đặt đối với 7 cầu thủ bị xác định sử dụng hồ sơ không hợp lệ trong quá trình xin nhập tịch để thi đấu cho đội tuyển Malaysia. Theo đó, các cầu thủ Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero và Facundo Garces sẽ phải chấp hành án treo giò 12 tháng trong các trận đấu chính thức.

Với kết quả trên, chiểu theo luật đội tuyển Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 trong 2 trận đấu với đội tuyển Việt Nam và Nepal, đồng nghĩa bị trừ 6 điểm. Họ đồng thời có khả năng bị cấm tham dự Asian Cup 2031.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Điều này làm dấy lên nghi vấn liệu AFC có "thiên vị" cho Malaysia, khi TTK Windsor John là người Malaysia.

Trao đổi với Tiền Phong, một lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết đội tuyển Việt Nam đang chủ động lên kế hoạch chuẩn bị về chuyên môn cho trận đấu lượt về với Malaysia trong khuôn khổ Vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra ngày 30/3 tới. Trước mắt, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có trận giao hữu với Bangladesh vào ngày 26/3 tại Hàng Đẫy.

Theo vị này, AFC sớm hay muộn cũng sẽ phải công bố phán quyết đối với vụ việc của Malaysia. Lý do bởi tuỳ thuộc phán quyết của AFC, các đội sẽ có tính toán phù hợp về mặt chuyên môn và chiến thuật.

Tại bảng F, Malaysia đang dẫn đầu với 15 điểm, hơn đội tuyển Việt Nam 3 điểm. Đội tuyển Lào (3 điểm) xếp thứ 3 và đứng cuối bảng là Nepal chưa được điểm nào. Tuy nhiên nếu bị trừ 6 điểm, Malaysia sẽ bị tụt xuống vị trí thứ 2 với 9 điểm, kém đội tuyển Việt Nam 3 điểm, gần như bị loại.

"Đội tuyển Việt Nam sẽ có lợi thế lớn nếu Malaysia bị trừ 6 điểm, đồng thời các cầu thủ nhập tịch của họ bị cấm thi đấu. Khi đó tính toán nhân sự, chiến thuật cho trận đấu của cả 2 bên có thể thay đổi. Tuy nhiên đối với đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik sẽ vẫn chủ động chuẩn bị tốt nhất bởi mục tiêu của chúng ta không chỉ là Vòng loại Asian Cup 2027 mà còn nhiều giải đấu quan trọng khác"-lãnh đạo VFF trên cho biết.