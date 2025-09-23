VF 3 và chiến dịch 66 giờ: Xe điện Việt tạo nên khoảnh khắc lịch sử như thế nào?

27.000 đơn trong 66 giờ – cú nổ chưa từng có

Ngày VinFast mở cọc VF 3, không khí trên mạng xã hội như bùng nổ. Chỉ trong 66 giờ, hơn 27.000 người Việt đã đặt cọc cho mẫu xe điện mini này, một con số mà trước đó ít ai dám hình dung. Thay vì hình ảnh quen thuộc của những showroom chật kín người, lần này khách hàng chỉ cần vài cú click trên Shopee hoặc VinID là có thể đặt mua ô tô như đặt một đôi giày hay chiếc điện thoại. Kèm theo đó là hàng loạt phiên livestream với sự góp mặt của các influencer, khiến việc đặt cọc xe trở thành một sự kiện giải trí, nơi hàng nghìn người cùng theo dõi, bình luận và chia sẻ cảm xúc. Trong bối cảnh ô tô vốn là ngành khá bảo thủ, cách làm mới lạ này khiến VF 3 không chỉ là một chiếc xe, mà còn trở thành một hiện tượng xã hội, nơi người mua cảm thấy mình là một phần của một cột mốc lớn.

VF 3 và những "khoảnh khắc lịch sử" trên thế giới

Nếu nhìn rộng ra, thế giới từng chứng kiến nhiều chiến dịch tạo nên khoảnh khắc tương tự. Tesla từng làm cả ngành ô tô chấn động khi Model 3 đạt 180.000 đơn đặt cọc chỉ trong 24 giờ năm 2016, biến Elon Musk và thương hiệu xe điện non trẻ khi đó thành tâm điểm toàn cầu. Trong lĩnh vực thời trang, Nike Air Jordan là ví dụ điển hình cho sức mạnh của hiệu ứng cộng đồng, khi mỗi lần ra mắt giày mới đều kéo theo cảnh tượng cháy hàng và hàng dài người xếp hàng chờ mua. Hay với ngành đồ uống, Starbucks đã biến cốc đỏ mùa lễ hội thành biểu tượng văn hóa nhờ khả năng khơi gợi sự háo hức mỗi năm. Điểm chung của những case này là biến sản phẩm thành sự kiện, biến hành động mua hàng thành trải nghiệm mang tính cộng đồng. VF 3, theo cách riêng, đã làm điều tương tự tại Việt Nam: tạo ra một Khoảnh khắc Tesla bản địa, nơi khách hàng không chỉ mua xe mà còn muốn trở thành một phần của lịch sử thương hiệu Việt.

Từ hype đến history, lý do thế giới công nhận

Điều khiến chiến dịch VF 3 được vinh danh ở giải thưởng marketing hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương chính là khả năng biến hiệu ứng truyền thông thành kết quả kinh doanh cụ thể. Các ban giám khảo không chỉ đánh giá sự sáng tạo mà còn soi vào những con số thực tế: doanh số, đơn đặt cọc, sức ảnh hưởng lên thị trường. VF 3 đã giành tới 6 giải thưởng, trong đó có 2 giải Vàng cho hạng mục Ô tô và Thương mại điện tử, vượt qua nhiều đối thủ quốc tế như Mercedes-Benz hay Honda. Đây là minh chứng rằng cách làm của VinFast không chỉ tạo ồn ào nhất thời, mà thực sự thay đổi cục diện. Nếu như Coca-Cola từng khiến cả thế giới bàn tán với chiến dịch "Share a Coke" khi in tên khách hàng lên chai nước, thì VF 3 cũng khiến người dùng cảm thấy họ đang tham gia vào một câu chuyện lớn hơn, câu chuyện một thương hiệu Việt đang viết lại lịch sử ngành ô tô trong nước.

Đại diện VinFast vinh dự nhận giải tại Effie APAC 2025.

Điểm nổi bật nhất của VF 3 chính là khả năng thấu hiểu thế hệ khách hàng mới. Gen Z không còn mặn mà với showroom hay hợp đồng giấy tờ phức tạp. Họ quen với việc đặt đồ online, bị thu hút bởi những khung giờ giới hạn mang tính FOMO, và thường quyết định dựa trên những gì họ thấy bạn bè hay KOL chia sẻ. VinFast đã đánh trúng tâm lý này khi đưa VF 3 lên các nền tảng thương mại điện tử, đồng thời tạo ra cảm giác "ai cũng đang tham gia". Thay vì quảng cáo kiểu truyền thống, thương hiệu tạo ra một cộng đồng, nơi khách hàng trở thành nhân vật trong một khoảnh khắc lịch sử. Đây chính là xu hướng mới: marketing hiệu quả không chỉ là tung TVC hoành tráng, mà là tạo ra một trải nghiệm kết nối thật sự với người tiêu dùng.

VF 3 - biểu tượng mới của niềm tự hào Việt

Chiến dịch "From Hype to History in 66 Hours" cho thấy một thương hiệu Việt hoàn toàn có thể làm nên chuyện ở tầm khu vực. Thành công của VF 3 không chỉ dừng lại ở con số đặt cọc kỷ lục, mà còn được khẳng định bằng 6 giải thưởng quốc tế, trong đó có lần đầu tiên một thương hiệu Việt giành giải Vàng tại sân chơi danh giá này. Giống như Tesla từng tạo ra một bước ngoặt cho xe điện toàn cầu, VF 3 có thể được nhớ đến như biểu tượng mở ra thời kỳ xe điện đại chúng tại Việt Nam. Khi nhìn lại, người ta sẽ không chỉ nhớ đến một mẫu xe mini, mà còn nhớ đến khoảnh khắc 66 giờ lịch sử, nơi hàng chục nghìn người Việt cùng nhau tạo nên một dấu mốc tự hào. Và chính nhờ đó, VF 3 đã vượt ra ngoài phạm vi sản phẩm để trở thành biểu tượng marketing mới, góp phần định nghĩa lại cách thế giới nhìn vào thương hiệu Việt.