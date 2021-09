Vệ sĩ cao hơn 2m sợ bỏ cuộc, Johnny Đặng - Khoa Pug chơi sang thuê trực thăng ngắm "Nữ thần Tự do"

Mới đây, Khoa Pug đăng tải trên kênh Youtube video trải nghiệm bay trực thăng từ New Jersey qua New York để ngắm tượng Nữ thần Tự do trên cao cùng tỷ phú Johnny Đặng.

Tỷ phú Johnny Đặng thuê trực thăng 5 chỗ cho cả ekip, đảm bảo yêu cầu không quá 1100 pounds (khoảng 500 kg)/trực thăng. Trước khi bay, họ nắm rõ các lưu ý khi bay, đó là không mở áo phao, chỉ dùng khi khẩn cấp, không hút thuốc, không mở cửa máy bay.

Vệ sĩ của Johnny Đặng cao hơn 2m, nặng 150 kg, lực lưỡng đến nỗi xách Johnny Đặng và Khoa Pug bằng hai tay nhưng sợ độ cao nên không thể tham gia trải nghiệm này.

Vệ sĩ Johnny Đặng nhận được sự chú ý nhờ thân hình "khổng lồ".

Đây không phải lần đầu Khoa Pug đi trực thăng riêng nhưng Johnny Đặng lần đầu được thử trải nghiệm này nên vô cùng hào hứng. Anh liên tục chụp ảnh, vui vẻ ngắm nhìn cảnh thành phố từ trên cao.

Johnny Đặng hào hứng lần đầu đi trực thăng.

Trước đó, Johnny Đặng và Khoa Pug nhiều lần khiến cư dân mạng thích thú khi gặp gỡ và đi tham quan những địa danh nổi tiếng của Mỹ cũng như tìm hiểu về cuộc sống của nhau.

Johnny Đặng đã qua Mỹ hơn 20 năm, được mệnh danh là "tỷ phú kim cương" nhờ xu hướng "grillz" (trang sức răng) được các rapper, nghệ sĩ Hollywood ưa chuộng. Dù giàu có nhưng anh được nhận xét có tính cách thân thiện, khiêm tốn, gần gũi với mọi người.



Khoa Pug sinh năm 1992, là Youtuber trải nghiệm du lịch, ẩm thực nổi tiếng với hơn 3,7 triệu lượt subscribe trên Youtube.