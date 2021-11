Chiêu bình mới rượu cũ

Tháng 12/2019, Sharon Farrell bay từ Florida tới để thăm anh trai Stephen tại một viện dưỡng lão New Jersey, nơi bà dùng từ "kinh tởm" để mô tả về điều kiện hoạt động. "Tôi bảo với y tá rằng tôi sẽ gọi cho chính quyền bang. Tôi đang trả 9.000 USD/tháng và tôi sẽ không để con chó của mình sống như vậy chứ đừng nói là người", bà Farrell nói.

Chỉ 4 tháng sau, đại dịch Covid-19 bùng lên mạnh mẽ. Bà liên tục gọi cho cơ sở này để hỏi về anh trai. Khi cuộc gọi của bà được ai đó bắt máy, người ta nói với bà rằng anh trai bà vẫn ổn. Thế nhưng, vài ngày sau, anh trai bà qua đời.

Đã 19 tháng kể từ khi người ta phát hiện 17 thi thể nằm chất chồng lên nhau trong nhà xác tại viện dưỡng lão Andover Subacute II tại hạt Sussex, New Jersey. Nhà chức trách liên bang đã tuyên phạt nơi này 221.115 USD vì không tuân thủ quy định. Văn phòng Tổng chưởng lý đã bắt đầu một cuộc điều tra.

Tuy nhiên, cơ sở này vẫn đang hoạt động. Viện dưỡng lão này đã đổi tên và các cơ sở khác trong cùng hệ thống cũng treo bảng hiệu mới. Theo số liệu của bang, tính đến ngày 20/11, có 25 người ở Andover mắc Covid-19.

Chủ của cơ sở này vẫn nhận được thanh toán từ các chương trình Medicare và Medicaid, vốn lấy tiền thuế để trang trải chi phí cho hầu hết các viện dưỡng lão ở Mỹ. Trong khi đó, một trong những chủ sở hữu của nơi này, Louis Schwartz, có liên quan tới chuỗi viện dưỡng lao có tên Skyline Healthcare – sụp đổ năm 2019 trong bối cảnh những cáo buộc về bỏ bê và quản lý tài chính yếu kém. Chuỗi này phủ nhận cáo buộc.

Andover Subacute Facility I và II đều đã được đổi tên thành Woodland Behavioral và Nursing Center at Andover, CNBC cho biết.

David Grabowski, giáo sư về chính sách chăm sóc sức khỏe tại Trường Y Harvard, cho biết: "Những cá nhân điều hành Skyline sẽ không bao giờ được phép phụ trách một viện dưỡng lão nữa. Tuy nhiên, điều đó lại đang xảy ra". Cũng theo vị giáo sư này, đại dịch đã làm phơi bày một ngành công nghiệp, vốn đã rơi vào khủng hoảng, thiếu các nguồn lực và quy định chặt chẽ.

"Bình mới rượu cũ. Chúng ta cần đảm bảo rằng sẽ không thể để điều đó xảy ra, không để các viện dưỡng lão sai phạm chỉ cần thay tên mới là có thể tiếp tục hoạt động như hiện nay", ông Grabowski nói.

Gia đình những người tử vong ở viện dưỡng lão Andover nói rằng họ rất thất vọng và đang hoàn tất việc kiện cơ sở này với cáo buộc thiếu sự chuẩn bị để đối phó Covid-19 cũng như để lẫn lộn người bệnh với người khỏe mạnh.

Bà Farrell cũng đang tham gia một vụ kiện với các gia đình khác. "Tôi không thể không quan tâm tới các vụ kiện tập thể. Tôi muốn những kẻ này phải ngừng kinh doanh", bà Farrell nói.

Trước Covid-19

Ở thười kỳ đỉnh cao, Skyline Healthcare có hơn 100 cơ sở và giám sát việc chăm sóc hơn 7.000 người cao tuổi. Tuy nhiên, từ năm 2017 đến 2019, chuỗi này bắt đầu sụp đổ từ từ và hơn một chục viện dưỡng lão do Skyline điều hành đã bị đóng cửa, khiến người cao tuổi, các nhà cung ứng, nhân viên và cơ quan quản lý rơi vào hỗn loạn.

Nhiều nhà dưỡng lão lâm vào tình trạng hết sạch tiền. Số khác bị đóng cửa. Nhiều sai phạm khủng khiếp đã được phát hiện khiến nhiều cơ sở dưỡng lão bị đóng cửa vĩnh viễn, buộc người cao tuổi phải chuyển tới những nơi khác, đôi khi cách đó hàng trăm cây số.

Chủ sở hữu của Skylin, Joseph Schwartz và con trai ông Louis đã không phản hồi truyền thông trong năm 2019. Tuy nhiên, họ vẫn lên tiếng phủ nhận những cáo buộc. Gia đình Schwartz vẫn tiếp tục công việc kinh doanh viện dưỡng lão ngay cả khi Skyline không còn tồn tại. Joseph Schwartz được liệt kê là chủ sở hữu hoặc đồng sở hữu 4 cơ sở dưỡng lão.

Louis Schwartz và Chaim Scheinbaum có cổ phần trong ít nhất 7 viện dưỡng lão chung, bao gồm cả Andover Subacute II. Tháng 1/2020, các quan chức New York khuyến cáo không cho Scheinbaum tiếp quản một viện dưỡng lão ở ngoại ô New York với lý do một cuộc điều tra đang diễn ra đồng thời từ chối chấp thuận tư cách và năng lực của người này.

Cơn ác mộng giữa đại dịch Covid-19

Khi đại dịch ập đến, 1/6 tổng số người sống trong viện dưỡng lão Andover Subacute Facility II đã tử vong. Thậm chí, có nhiều đêm, có tới 10 tới 12 người qua đời. Các thi thể bắt đầu chất đống tại Andover trong khi người cao tuổi được yêu cầu chuyển từ phòng này tới phòng khác mà không biết ai mắc Covid-19, ai khỏe mạnh. Dịch bệnh nhanh chóng lây lan khắp viện.

Preston Nicolai, nhân viên bảo trì 20 tuổi làm việc tại cơ sở 2, cho biết: "Tôi được yêu cầu chất đống các thi thể lên nhau trong một căn phòng nhỏ khi toàn bộ cơ sở vật chất được dùng để đối phó với tình trạng người chết gia tăng".

Thậm chí, ngày 12/4, Nicola đi làm và phát hiện thi thể một phụ nữ trong một nhà kho đựng các món đồ làm ngoài trời. Bà nằm đó bên cạnh những chiếc xẻng, chiếc cào và máy cắt cỏ. Không còn chỗ cho xác chết bên trong viện dưỡng lão này. "Tôi thực sự cảm thấy dằn vặt. Thật quá tội lỗi khi đưa thi thể người thân của ai đó vào kho", Nicolai nói.

Chính điều này đã khiến Nicola liên tục gặp ác mộng. Những hình ảnh tồi tệ đó liên hiện về trong giấc mơ chàng trai trẻ. Tuy nhiên, anh ta không có tiền để đến gặp bác sĩ trị liệu.

Không chỉ Nicolai, rất nhiều nhân viên ở viện dưỡng lão này cũng đã lên tiếng về điều kiện chăm sóc tệ hại ở đây, nhất là khi dịch bệnh hoành hành. Thậm chí, nhiều trường hợp tử vong, của cả người cao tuổi và nhân viên cơ sở này, không được báo lên chính quyền địa phương. Cơn ác mộng chỉ thực sự chấm dứt khi lực lượng Vệ binh Quốc gia của Mỹ tiếp cận theo yêu cầu viện trở khẩn cấp của quan chức quận Sussex vào ngày 8/5. Trước đó, họ không nhận được lời yêu cầu nào từ cơ sở này.

Hiện tại, giới chức Mỹ vẫn đang tiếp tục điều tra về các viện dưỡng lão này. Còn Preston Nicolai thì bị sa thải với cáo buộc "vứt rác thải y tế không đúng cách". Chàng trai trẻ tin rằng chủ viện dưỡng lao tìm cách đuổi anh vì những gì anh nhìn thấy….