Trong các cuộc tập trận gần đây, những đơn vị Rosgvardiya đã triển khai nhiều xe bọc thép Spartan SUT, một số chiếc trang bị hệ thống bảo vệ bổ sung, được thiết kế để chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Những cảnh quay cũng tiết lộ một biến thể Spartan SUT mang theo hệ thống súng cối 82 mm 2B24 Dewa được lắp ở khoang phía sau.

Sự xuất hiện của những phương tiện này nhấn mạnh việc Nga ngày càng phụ thuộc vào các nhà cung cấp bên ngoài để duy trì lực lượng thiết giáp sau khi chịu tổn thất đáng kể ở chiến trường Ukraine.

Xe bọc thép Spartan SUT của Vệ binh Quốc gia Nga.

Vào tháng 10 năm 2024, Defence Blog đưa tin rằng hơn 20 xe bọc thép được chế tạo trên nền tảng Toyota Land Cruiser và Ford F-550 đã được chuyển giao cho Nga.

Lô hàng bao gồm các mẫu Spartan SUT, Cobra và Cougar từ Streit Group - một công ty có trụ sở chính tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Những phát hiện mới nhất xác nhận rằng dòng xe Streit vẫn tiếp tục chảy vào Nga và nền tảng nói trên đang được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu chiến trường, bao gồm bảo vệ chống máy bay không người lái và vai trò hỗ trợ hỏa lực gián tiếp.

Tập đoàn Streit có lịch sử ghi nhận về việc xe bọc thép của họ xuất hiện trong các hoạt động liên quan đến Nga. Trước đây nhà sản xuất này đã hợp tác với Công ty Công nghiệp Quân sự Nga (VPK) để thiết kế xe bọc thép Condor và VPK-Ural, được các binh sĩ của Tập đoàn Wagner sử dụng tại nhiều khu vực xung đột.

Việc triển khai xe SUT Spartan trong Rosgvardiya càng làm tăng thêm áp lực cho Nga đối với việc tìm nguồn cung ứng nền tảng chuyên dụng từ nước ngoài, trong khi ngành công nghiệp quốc phòng trong nước đang phải vật lộn để thay thế những tổn thất ở Ukraine.

Trong khi Moskva cố gắng thể hiện ngành quốc phòng của mình là tự lực cánh sinh, sự xuất hiện liên tục của các phương tiện đến từ Streit Group làm nổi bật vai trò của nhà sản xuất nước ngoài trong việc duy trì lực lượng bán quân sự và an ninh của Nga.

Hiện tại, bằng chứng đã rõ ràng: Rosgvardiya đang triển khai các xe thiết giáp của Streit Group trong quá trình huấn luyện thực địa và có khả năng chuẩn bị chúng cho mục đích chiến đấu, đánh dấu sự mở rộng kho vũ khí có nguồn gốc từ nước ngoài của Nga.