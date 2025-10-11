VĐV thể hình nổi tiếng qua đời vì đau tim, xu hướng đáng báo động trong toàn ngành

Huyền thoại thể hình kiêm diễn viên Varinder Singh Ghuman đã qua đời ở tuổi 42. Theo các nguồn tin, Ghuman bị đau tim khi đang điều trị chấn thương vai tại bệnh viện, dẫn đến cái chết thương tâm của anh vào chiều thứ 9/10.

Bệnh viện Fortis Escorts - nơi anh được điều trị - đã đưa ra thông báo chính thức: "Ngày 6/10, Varinder Singh Ghuman đến khám vì đau và hạn chế vận động ở vai phải. Sau khi đánh giá lâm sàng, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi tái tạo gân chóp xoay kết hợp cố định gân nhị đầu. Bệnh nhân không có bệnh nền. Vào khoảng 15h35, bệnh nhân xuất hiện rối loạn nhịp tim đột ngột. Đội ngũ gây mê, tim mạch và hồi sức tích cực lập tức tiến hành cấp cứu chuyên sâu. Dù đã nỗ lực hết sức, bệnh nhân không qua khỏi và được xác nhận tử vong lúc 17h36".

Sinh ra tại Gurdaspur (Ấn Độ), Ghuman được biết đến là một trong những vận động viên thể hình chuyên nghiệp ăn chay đầu tiên trên thế giới, nổi danh hơn 10 năm trước.

Anh từng vô địch Mr. India năm 2009, giành á quân Mr. Asia, và nhiều lần đại diện Ấn Độ thi đấu quốc tế. Thành công vang dội giúp Ghuman được huyền thoại Arnold Schwarzenegger chú ý và mời làm gương mặt đại diện cho dòng sản phẩm sức khỏe của ông tại châu Á.

Ngoài sự nghiệp thể hình, Ghuman còn tham gia điện ảnh, xuất hiện trong nhiều bộ phim từ năm 2012 đến 2023 - gần đây nhất là vai Shakeel trong Tiger 3.

Cái chết của Ghuman nối dài chuỗi bi kịch trong giới thể hình toàn cầu - chỉ trong 6 tháng qua đã có ít nhất 6 vận động viên thể hình qua đời.

Tháng 7, nữ VĐV Tây Ban Nha Lorena Blanco (37 tuổi) tử vong vì nghi nhồi máu cơ tim khi đang chuẩn bị sang Las Vegas dự Ms. Olympia. Tháng 6, VĐV Colombia Zunilda Hoyos Mendez (43 tuổi) bị chồng sát hại bằng búa sau khi cô đòi ly hôn; người chồng sau đó được phát hiện tử vong vì tự sát. Tháng 5, hai VĐV Brazil - Gui Bull (30 tuổi) và Wanderson da Silva Moreira (30 tuổi) - đều qua đời chỉ trong vòng một tuần, người đầu vì ngạt thở, người sau gục ngã trên sân khấu thi đấu.

Tháng 4, nam VĐV kiêm diễn viên Vito Pirbazari (44 tuổi) qua đời do đau tim khi đang chạy bộ. Tháng 3, Jodi Vance (20 tuổi) tử vong do ngừng tim vì mất nước nghiêm trọng, theo thông báo từ gia đình.

Một nghiên cứu của Hiệp hội Tim mạch châu Âu công bố đầu năm nay cho thấy: "Đột tử do tim chiếm tỉ lệ cao bất thường ở các VĐV thể hình nam trên toàn thế giới, đặc biệt ở nhóm chuyên nghiệp - có nguy cơ cao gấp 5 lần so với các VĐV nghiệp dư".