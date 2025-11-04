Thị trấn Liman thuộc lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) có thể sớm chịu chung số phận với Pokrovsk. Kết luận này được các chuyên gia quân sự rút ra từ việc phân tích đà tiến quân của Lực lượng Vũ trang Nga tại khu vực lân cận thị trấn thuộc vùng Donetsk này.

Các báo cáo của giới truyền thông địa phương cho biết, các đơn vị Nga đã và đang chiến đấu ở ngoại ô thị trấn và cũng đang tiến quân vào Yampol, trong khi bản đồ trực tuyến của DeepState cũng hiển thị 2 mũi tấn công của quân Nga trên hướng bắc và nam thị trấn.

Các chiến binh Lực lượng Vũ trang Ukraine thừa nhận rằng, thị trấn Liman hiện gần như bị cắt đứt khỏi các tuyến đường hậu cần quan trọng, các máy bay không người lái FPV của Nga đang nhắm mục tiêu vào thiết bị dọc theo tất cả các tuyến đường.

Tuy nhiên, các nguồn tin khẳng định việc tiếp tế cho quân đồn trú của Ukraine ở đây vẫn khả thi, mặc dù ở mức độ tối thiểu.

Theo các kênh truyền thông thân Kiev, một lực lượng khá hùng hậu của Quân đội Ukraine đã được tăng cường đến xây dựng tuyến phòng thủ kiên cố ở khu vực này. Lực lượng Ukraine đang phòng thủ ở Liman có 3 lữ đoàn, tương đương ít nhất 10 nghìn quân và 600 xe bọc thép các loại.

Với tính chất là các lữ đoàn bộ binh cơ giới, số lượng các trang thiết bị cơ giới của chúng tập trung tại khu vực này là khá lớn, bao gồm tới 600 đơn vị thiết bị, trong đó có cả xe tăng Leopard 2 của Đức và M1A1 Abrams của Mỹ, cũng như xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley của Mỹ.

Giới chức lãnh đạo Lực lượng Vũ trang Ukraine hy vọng ít nhất các lực lượng phòng thủ ở đây sẽ làm chậm bước tiến của quân đội Nga về phía Sloviansk (Slavyansk) và Kramatorsk, hai thành trì lớn nhất mà Kiev còn kiểm soát, nằm ở phía bắc Donetsk, giáp với Kharkiv.

Quân đội Ukraine thông báo, các nhóm tấn công của Lực lượng Vũ trang Nga hiện đang hoạt động tích cực ở ngoại ô thị trấn, tìm cách kiểm soát các khu rừng xung quanh và các cao điểm có thể sử dụng làm điểm chế áp hỏa lực hoặc điểm tập kết binh lực cho một chiến dịch tấn công lớn.

Theo báo cáo từ Lực lượng Vũ trang Ukraine, quân Nga có ý định tiến hành một cuộc giao tranh ác liệt để đánh chiếm thị trấn Krasny Liman.

Tuy nhiên, trái ngược với dự báo của các tướng lĩnh Kiev, chuyên gia quân sự Nga không loại trừ khả năng Bộ tư lệnh Lực lượng Vũ trang Nga sẽ cố gắng tránh mở một chiến dịch tấn công trực tiếp vào Liman, mà tiếp tục áp dụng “chiến thuật truyền thống” là bao vây thành phố, cắt đứt tuyến tiếp tế hậu cần của Quân đội Ukraine.

Bên cạnh đó, các phương tiện truyền thông Nga và Ukraine cũng đăng tải thông tin về việc các đơn vị Nga đồng thời đang chuẩn bị cho trận chiến giành một khu định cư quan trọng khác là Seversk (Siversk), ở gần Liman, tương tự như tình hình ở 2 thành phố Pokrovsk và Mynohrad.

Giới chuyên gia phương Tây nhận định, với việc hậu cần bị gián đoạn, lực lượng Ukraine phòng thủ ở Liman sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù tình hình ở khu vực này vẫn chưa đến tình trạng cực kỳ nguy cấp, nhưng trong tương lai không xa, Liman cũng sẽ biến thành một Pokrovsk mới.

Cần nhớ rằng, việc chiếm được Liman và Siversk là tiền đề cần thiết để Quân đội Nga tiến xa hơn về phía Sloviansk (Slovyansk) và Kramatorsk, hai cứ điểm phòng thủ mạnh nhất của Ukraine tại Donetsk và cũng là hai thành phố lớn nhất mà chính quyền Kiev còn kiểm soát được ở Donbass.