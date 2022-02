Vây bắt 18 "quái xế" đua xe ở giáp ranh tỉnh Long An và TP.HCM

Ngày 19/2, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM cùng Công an huyện Bình Chánh đang lập hồ sơ xử lý nhóm "quái xế" tụ tập đua xe ở giáp ranh tỉnh Long An và TP.HCM.



Nhóm "quái xế" tại cơ quan công an.

Trước đó, 3h15 cùng ngày, hơn 100 "quái xế" đi trên các xe máy độ các loại trên đường Nguyễn Hữu Trí, Thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM đoạn gần giáp ranh tỉnh Long An. Tại đây, nhóm "quái xế" dàn xe giữa đường khiến nhiều xe không di chuyển được. Từng lượt các quái xế chạy xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, biểu diễn 1 bánh.

Thậm chí nhiều quái xế so kè tốc độ cao với nhau trên đường bất chấp nguy hiểm. Nhiều người dân sinh sống tại đây hết sức bất bình nên báo công an.

Phương tiện độ chế của các "quái xế".

Nhận tin, Phòng PC08 cùng Công an huyện Bình Chánh đã có mặt. Thấy công an, CSGT thì nhóm "quái xế" tìm cách bỏ chạy tán loạn.

Lực lượng đã truy đuổi bắt giữ được 18 "quái xế" (17 nam và 1 nữ) cùng 19 xe máy các loại (có 2 xe không biểu số. Hiện công an đang lấy lời khai để làm rõ vụ việc.

https://soha.vn/vay-bat-18-quai-xe-dua-xe-o-giap-ranh-tinh-long-an-va-tphcm-20220219102927743.htm