Vật lộn với tội phạm ma tuý, thiếu uý công an bị đứt dây chằng chéo gối

Ngày 16/9, Đại tá Hồ Văn Mười – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã đến bệnh viện 30/4 bộ Công an tại TP.HCM thăm hỏi, động viên và trao tặng quà cho Thiếu úy Nguyễn Mạnh Hùng, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) bị thương trong khi truy đuổi, bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.



Tại buổi động viên, thăm hỏi, Đại tá Mười đã biểu dương tinh thần trách nhiệm, kiên quyết đấu tranh với tội phạm của Thiếu úy Nguyễn Mạnh Hùng và lực lượng Công an huyện Đắk Song. Đại tá Mười yêu cầu các đơn vị chức năng và Công an huyện Đắk Song tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện để đồng chí Hùng yên tâm điều trị, hồi phục sức khỏe, nhanh chóng trở về đơn vị tiếp tục công tác. Ngoài ra, Giám đốc Công an tỉnh còn chỉ đạo Công an huyện Đắk Song khẩn trương củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng trong vụ án theo quy định...

Trước đó, trưa 14/9, lực lượng Công an huyện Đắk Song đã tổ chức bắt quả tang Nguyễn Tuấn Vũ (SN 1992, trú tại xã Đăk Mol, huyện Đắk Song) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý, thu giữ 3 gói nghi ma tuý đá, 1 dụng cụ sử dụng ma tuý.

Trong quá trình truy đuổi, khống chế, bắt giữ đối tượng Vũ, Thiếu úy Nguyễn Mạnh Hùng đã bị thương ở phần chân (đứt dây chằng chéo gối). Ngay sau đó, Thiếu úy Hùng được đưa đến bệnh viện để thăm khám và điều trị.