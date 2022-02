Vắng sao trẻ đắt giá hơn Quang Hải, U23 Trung Quốc run rẩy với viễn cảnh đối đầu Việt Nam

Chuẩn bị cho giải giao hữu Dubai Cup và cuối tháng Ba, hôm qua U23 Trung Quốc đã công bố danh sách rút gọn gồm 22 cầu thủ sẽ được tập trung huấn luyện cùng đội tuyển quốc gia, cùng bay sang Tây Á thi đấu và bay về cùng thầy trò HLV Li Xiaopeng trên chuyên cơ. Nổi bật nhất trong danh sách tập trung là Tao Qianglong, Shan Huanhuan và Peng Peng - những cầu thủ trẻ đang là chủ lực của các đội bóng Super League.

Với việc từ chối tham dự vòng loại U23 châu Á, đội U23 Trung Quốc đã phải "tập chay" suốt gần hai năm qua, và dù cho Dubai Cup chỉ là giải đấu giao hữu và kỳ vọng vào thành tích không nhiều, song đây là bước chuẩn bị cực kỳ quan trọng cho U23 Trung Quốc ở Asiad được tổ chức trên "sân nhà" Hàng Châu vào tháng Chín năm nay.

Theo dự kiến, Dubai Cup sẽ có sự tham gia của U23 UAE, Việt Nam, Iraq, Uzbekistan, Saudi Arabia, Qatar và Croatia, và dĩ nhiên U23 Việt Nam là đối thủ trọng tâm của U23 Trung Quốc khi là đấu thủ "vừa miếng" khả dĩ nhất, cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ Trung Quốc "rửa hận" cho các đàn anh sau trận thua mất mặt đúng ngày mùng Một Tết Nguyên đán trên sân Mỹ Đình.

Ngoài những tên tuổi đặc biệt nổi bật, U23 Trung Quốc cũng có sự góp mặt của những tên tuổi đang là niềm hi vọng lớn của bóng đá trẻ quốc gia tỷ dân như Zhu Chenjie, Jiang Shenglong, Liu Ruofan hay Han Jiaqi... Song nhìn vào danh sách tập trung, người hâm mộ nước này không khỏi giật mình khi thấy thiếu vắng cái tên được mong đợi nhất: Liu Ruofan.

Mùa giải trước, đây chính là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của CLB Chengdu Rongcheng, giúp CLB này thăng hạng lên Super League mùa này từ giải hạng Nhất Trung Quốc. Năm nay 23 tuổi, Liu Ruofan đang được Transfermarkt định giá 500.000 euro - cao nhất trong số tất cả những cầu thủ U23 Trung Quốc hiện tại, và cao hơn Quang Hải (được định giá 400.000 euro) - cầu thủ cao giá nhất của đội tuyển Việt Nam.

Mới đây, HLV Li Xiaopeng cũng đã lần đầu tiên triệu tập Liu Ruofan lên đội tuyển quốc gia. Song dù vừa từ ĐTQG Trung Quốc trở về, song cầu thủ chạy cánh phải này lại không được gọi tập trung U23 Trung Quốc.

Đáng tiếc, lý do khiến Liu Ruofan không được HLV Jankovic gọi tập trung U23 Trung Quốc không phải là do cầu thủ này bận tập trung cùng đội tuyển quốc gia, mà do phong độ cực kỳ kém cỏi của ngôi sao này trong quá trình tập luyện, cũng như thái độ thiếu tích cực của mình.

Đứng trước viễn cảnh sẽ phải gặp U23 Việt Nam sớm ở Dubai Cup trước khi có khả năng gặp nhau tiếp ở Hàng Chây vào tháng Chín này, việc thiếu vắng đi ngôi sao sáng nhất của U23 Thái Lan khiến người hâm mộ và giới chuyên môn Trung Quốc cực kỳ lo lắng. U23 Việt Nam vừa mới vô địch U23 Đông Nam Á, và bóng đá Việt Nam đang có đà cực tốt trước Trung Quốc.

