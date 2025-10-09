Vai diễn vận vào đời Phương Oanh

Phương Oanh thời gian gần đây đang là cái tên cực kỳ được quan tâm trên các nền tảng mạng xã hội Việt vì câu chuyện liên quan đến việc kinh doanh của chồng - Shark Bình (ông Nguyễn Hòa Bình) và sự trở lại ở bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Đặc biệt, sự quan tâm lớn này còn kéo theo một bộ phim cũ của Phương Oanh cũng được quan tâm trở lại, đó là Hương Vị Tình Thân. Lý do cho sự quan tâm này là bởi sự trùng khớp giữa nội dung phim với chính cuộc đời của Phương Oanh.

Phương Nam và Shark Bình

Cụ thể, trong Hương Vị Tình Thân, Phương Oanh vào vai Phương Nam, một cô gái có xuất thân bình thường, luôn nỗ lực để có cuộc sống tốt hơn và chăm lo cho gia đình. Cô là cấp dưới của Long (Mạnh Trường), hai người từ chỗ oan gia ngõ hẹp, gặp là cãi đến việc phải lòng nhau, trải qua vô số đàm tiếu, sự cấm cản để tiến tới hôn nhân. Sau đó cuộc hôn nhân cũng trải qua nhiều sóng gió và đi đến cái kết viên mãn là Nam mang bầu song thai.

Nam và Shark Long hạnh phúc sau nhiều sóng gió

Năm đó, khi đóng bộ phim này, Phương Oanh chưa hề quen biết Shark Bình, Long trên phim cũng chỉ là một giám đốc nhưng khán giả lại gọi vui anh là Shark Long. Đáng nói hơn khi ngoài đời, Phương Oanh cũng phải trải qua vô số áp lực dư luận, những lời đàm tiếu để đi đến hôn nhân với Shark Bình. Trùng hợp hơn nữa là sau khi trở thành phu nhân hào môn, Phương Oanh cũng giống Phương Nam trên phim, sinh đôi một trai - một gái, cuộc sống vô cùng viên mãn, chí ít là cho đến trước khi công việc kinh doanh của chồng gặp trục trặc.

Nam - Long có nhiều điểm tương đồng với cuộc hôn nhân ngoài đời của chính Phương Oanh

Nhìn lại vai diễn cũ, khán giả lại càng khẳng định Phương Oanh thật sự bị phim vận vào đời. Có điều nếu trên phim, Phương Nam trải qua nhiều khó khăn, kiếp nạn rồi có hạnh phúc viên mãn thì ngoài đời, câu chuyện của Phương Oanh và Shark Bình chưa biết sẽ đi về đâu.