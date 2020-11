Vạch trần mặt trái FBI: 'Săn sói' bằng chiến thuật truy lùng có 1-0-2, dân thường không thể tưởng tượng nổi

Trong gần hai thập kỷ kể từ sự kiện khủng bố ngày 11/9/2001 diễn ra làm chấn động nước Mỹ, Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) quyết tâm cam kết bảo vệ người dân trước các cuộc tấn công khủng bố tiềm tàng.

Sau sự sụp đổ của tòa tháp đôi - biểu tượng của thành phố New York, FBI nhanh chóng mở rộng Bộ phận Chống Khủng bố (Counterterrorism Division), chuyển hướng nguồn lực và nhân lực từng dành cho việc điều tra tội phạm có tổ chức sang lĩnh vực cấp bách hơn rất nhiều: Ngăn chặn một cuộc tấn công tàn khốc khác nhằm vào công dân Mỹ.

Ngoài việc củng cố Bộ phận Chống Khủng bố của mình, Giám đốc FBI lúc đó là Robert Mueller đã tăng số lượng Lực lượng Đặc nhiệm Chống Khủng bố Chung (JTTF) trên khắp đất nước.

Được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1980, JTTF hoạt động để vạch ra các âm mưu khủng bố thông qua việc theo dõi, giám sát, điều tra và đặc biệt là việc nuôi dưỡng các nguồn tin trên mặt đất. Những nguồn này, được gọi là người cung cấp thông tin, làm việc để tiếp cận các cá nhân hoặc nhóm mà lực lượng đặc nhiệm tin rằng có thể có khả năng phạm tội khủng bố. Trên khắp đất Mỹ, có khoảng 15.000 người cung cấp thông tin thuộc FBI đang bí mật làm nhiệm vụ.

Kể từ sự kiện 11/9, hơn 300 người đã bị truy tố vì các tội danh liên quan đến khủng bố dựa trên thông tin thu thập được từ các vụ truy sát của FBI, chiếm hơn một phần ba tổng số bị cáo khủng bố. Điều kỳ lạ và có phần gây ngạc nhiên tột độ là cách FBI giăng bẫy sẵn những con mồi non nớt. Nói cách khác, cơ quan điều tra này đang dùng 'khủng bố' để đè bẹp khủng bố.

Đây là câu chuyện của Trevor Aaronson - nhà báo điều tra kỳ cựu Mỹ về một người Mỹ như vậy - một thanh niên bị bệnh tâm thần, người đã thu hút sự chú ý của FBI sau những bài đăng trên mạng xã hội rồi sau đó sa vào cạm bẫy được chính FBI xây dựng công phu.

Đây là cách hầu hết người Mỹ hình dung FBI đánh bại các âm mưu khủng bố:

Sau khi bắt giữ một kẻ bị cáo buộc là khủng bố, FBI và Bộ Tư pháp đưa ra các thông cáo báo chí có nội dung về một hoặc nhiều tín đồ Hồi giáo cực đoan muốn thực hiện những cuộc tấn công bạo lực/khủng bố, và các đặc vụ FBI dẫn đầu một cuộc điều tra đã giăng bắt tội phạm như thế nào.

Tuy nhiên, nếu phân tích cú pháp các thông cáo báo chí đủ cẩn thận, bạn sẽ thấy những lời thừa nhận ngầm rằng FBI đã tự ngụy tạo phần lớn tội ác, triển khai các đặc vụ bí mật để giúp lập kế hoạch các cuộc tấn công với nghi phạm và đảm bảo rằng bom xe và thiết bị nổ tự tạo (IED) không thể hoạt động.

Nhưng những chi tiết tinh tế này thường bị bỏ sót trong những ngày sau những vụ bắt giữ này, vì các phương tiện truyền thông đăng tải những câu chuyện chỉ phản ánh những cái nhìn rộng hơn của tội phạm bị cáo buộc.

Và các âm mưu được FBI công khai hóa cao chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng số vụ bắt giữ khủng bố được thực hiện và cơ quan này dĩ nhiên chỉ kể một phần câu chuyện. Theo cơ sở dữ liệu của Trevor Aaronson - nhà báo điều tra kỳ cựu Mỹ, tác giả cuốn "The Terror Factory: Inside the FBI's Manufactured War on Terrorism" - chính phủ Mỹ đã truy tố hơn 860 cá nhân vì tội liên quan đến khủng bố kể từ ngày 11/9.

Trong số những trường hợp đó, hơn 1/3 có liên quan đến hoạt động bí mật trong đó đặc vụ FBI hoặc một người cung cấp thông tin mật giả làm thành viên của một tổ chức khủng bố và tiếp cận rồi trà trộn vào chúng.

Giám đốc FBI Christopher Wray từng tuyên bố rằng cơ quan này hiện đang theo đuổi 1.000 cuộc điều tra về những kẻ khủng bố "sói đơn độc" (Lone Wolf) đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của những người cung cấp thông tin trong thế giới chống khủng bố ngầm.

Lực lượng Đặc nhiệm Chống Khủng bố Chung (JTTF) không chỉ thâm nhập vào các tổ chức khủng bố tiềm năng, họ còn tiến hành nhiều nghiệp vụ khác như rà soát Internet để tìm các bình luận thể hiện thái độ thù địch với chính phủ Mỹ và sự ủng hộ thái quá đối với chủ nghĩa cực đoan.

JTTF của FBI cũng tham gia truy bắt tội phạm khủng bố công nghệ cao. Ảnh minh họa: Internet

Tất cả những kiểu hoạt động này không bao giờ lọt qua mắt của bộ máy JTTF vì những người cung cấp thông tin, đặc vụ chìm và chuyên gia tội phạm của FBI đều vận hành để tạo thành cỗ máy truy bắt kẻ tình nghi khủng bố đe dọa đến sự an toàn của nước Mỹ.

Trong cuốn sách "The Terror Factory: Inside the FBI's Manufactured War on Terrorism" năm 2013, Trevor Aaronson viết rằng, trong khi làm phóng viên điều tra cho nhiều tờ báo khác nhau, "Tôi không thể không nhận thấy chính phủ Mỹ đã áp đặt công chúng như thế nào đối với những người dường như chỉ trở thành khủng bố do sự xúi giục và tiếp tay của chính những người cung cấp thông tin và đặc vụ chìm của FBI".

Trong phần lớn thập kỷ này, Bộ phận Chống Khủng bố của FBI đã tập trung chủ yếu vào những kẻ khủng bố "sói đơn độc": Những kẻ không có liên kết trực tiếp nào với một tổ chức khủng bố nhưng có cùng mục đích tôn giáo cực đoan và các phương pháp bạo lực để đạt được chúng.

Theo Trevor Aaronson, FBI đang đặc biệt tìm kiếm những thanh niên Hồi giáo trong độ tuổi từ 16 đến 35, những người thể hiện niềm tin cực đoan, thái độ thù địch với các can thiệp của Mỹ ở Trung Đông và có thiện cảm với các nhóm khủng bố ở nước ngoài.

Sau khi mạng lưới giám sát của cơ quan thu được một người phù hợp với mô tả đó, FBI dựa vào mạng lưới những người cung cấp thông tin sâu rộng của mình để đánh giá xem cá nhân đó sẵn sàng hành động như thế nào đối với các tin đồn trên mạng xã hội.

Để hiểu rõ hơn chính xác cách Bộ phận Chống Khủng bố của FBI hoạt động ngày nay khác với trước đây như thế nào, Trevor Aaronson đã liên hệ với Michael German - một cựu đặc vụ FBI bí mật, hiện là một trong những người tố giác thẳng thắn nhất về các chiến thuật chống khủng bố của FBI.

German giải thích rằng, trong 12 năm làm việc cho FBI trước vụ khủng bố 11/9, để khởi động một cuộc điều tra, các nhân viên cần phải chứng minh rõ ràng rằng những cá nhân mà họ nhắm đến có liên quan đến một tổ chức khủng bố cụ thể hoặc lên kế hoạch rõ ràng cho hoạt động tội phạm.

Tuy nhiên, càng về sau, "tiêu chuẩn" để thực hiện một cuộc điều tra bắt đầu hạ thấp dần. "Rất nhiều trường hợp trong số này, FBI vẫn điều tra, thậm chí gán tội cho các đối tượng dù họ không có mối liên hệ trực tiếp nào giữa đối tượng khả nghi hay bất kỳ nhóm khủng bố thực sự nào. Mối quan hệ giả định duy nhất của họ với những kẻ cực đoan là FBI".

Đối tượng mà FBI nhắm đến là những thanh niên nghèo, thường mắc bệnh tâm thần và có vẻ ngoài không mấy nổi bật. "Rằng họ sẽ dễ dàng là con mồi cho những kẻ rắp tâm thực hiện một vụ khủng bố cực đoan".

Trevor Aaronson bình luận: Về phần mình, FBI, vốn không trả lời các yêu cầu phỏng vấn về vấn đề này, từ lâu đã lập luận rằng họ chỉ đơn giản là không thể chờ đợi những kẻ cực đoan có tham vọng điều chỉnh kế hoạch của chúng (quy mô lớn hơn hoặc tinh vi hơn), hoặc móc nối với các tổ chức khủng bố lớn trên thế giới; Và rằng yêu cầu của việc giữ cho nước Mỹ an toàn đòi hỏi họ phải áp dụng một mô hình tấn công phủ đầu hay tiêu diệt sớm từ trong trứng nước.

Và nếu những kẻ mà họ bắt giữ sẵn sàng thực hiện một cuộc tấn công khủng bố với một người cung cấp thông tin hoặc điệp viên bí mật, thì logic mà nói, điều gì ngăn họ làm điều tương tự với một thành viên thực sự của ISIS (tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng), Al-Qaeda hoặc Taliban?

Tuy nhiên, Michael German và một chuyên gia khác mà Trevor Aaronson đã nói chuyện đã nêu rõ một số lý do khác khiến FBI có thể có động cơ "sản xuất" các vụ khủng bố: Nghĩa là sử dụng chính những người cung cấp thông tin và đặc vụ chìm để tạo điều kiện cho hoạt động khủng bố chưa từng có trước đây.

Chống khủng bố hiện là ưu tiên số một của FBI. Cơ quan này có hơn 100 Lực lượng Đặc nhiệm Chống Khủng bố Chung (Joint Terrorism Task Forces - JTTF) trên khắp đất nước, lực lượng này sử dụng hàng nghìn đặc nhiệm và cảnh sát làm việc cho Bộ phận Chống Khủng bố.

Để duy trì một hoạt động quy mô như vậy, Michael German nói, các đặc vụ và sĩ quan đặc nhiệm phải "chứng minh các thành tích thống kê". Họ thực hiện điều này bằng cách bắt giữ, đưa ra cáo buộc khủng bố và giành được bản án tại các tòa án liên bang.

Chuyên gia chống khủng bố Arun Kundnani của Đại học New York (Mỹ) giải thích rằng "công thức" của các biện pháp khuyến khích tại FBI được thiết lập theo cách mà các đặc vụ "làm nên sự nghiệp của họ dựa trên những bản án này."

Cựu đặc vụ FBI ngầm Michael German cũng lặp lại quan điểm này, nói thêm rằng các đặc vụ và giám sát viên FBI không chỉ đánh bóng danh tiếng của họ với các tiền án khủng bố nổi tiếng mà còn có thể nhận được tiền thưởng và lời khen cho đủ các vụ bắt giữ.

Ngay cả những người cung cấp thông tin mật dường như cũng kiếm được lợi nhuận từ việcchỉ điểm thủ phạm gây ra tội ác khủng bố: Aaronson viết rằng những người cung cấp thông tin có thể kiếm được "ưu đãi về hiệu suất" hàng chục nghìn USD nếu vụ án mà họ làm việc dẫn đến kết án thành công.



Câu hỏi đặt ra. Trong số hơn 860 bị cáo bị buộc tội khủng bố kể từ ngày 11/9/2001, có bao nhiêu người đã thực sự thực hiện một vụ tấn công nếu không bị FBI thúc giục?

Đây là câu chuyện về Matthew Llaneza, người mà nhà báo Trevor Aaronson có cơ hội tiếp xúc, tìm hiểu. Hãy xem người thanh niên 26 tuổi trở thành "con mồi" của FBI như thế nào.

Tháng 12/2010, gần 10 năm đã qua kể từ khi vụ khủng bố 11/9 khiến nước Mỹ kiêu hùng suy sụp. Matthew Llaneza cảm thấy mọi thứ xung quanh ngột ngạt. Người thanh niên từng phục vụ trong Thủy quân lục chiến này không chỉ thấy khó nhọc vì căn bệnh hen suyễn mãn tính của mà cảm thấy thất vọng vì thực tại.

Matthew Llaneza vỡ mộng về chính trị của đất nước sau hậu quả của vụ 11/9, khi chứng kiến ​​những người theo đạo Hồi và các dân tộc thiểu số khác ở Arizona bị đàn áp như thế nào. Thêm nữa, chứng kiến cộng đồng thuộc tầng lớp lao động (phần lớn là dân nhập cư) ở Mesa, bang Arizona sống ngày càng vô pháp, Matthew Llaneza càng thêm mâu thuẫn với chính quyền địa phương.

Từng là một người lính, Matthew Llaneza thất vọng với hành động của chính phủ ở biên giới Mexico. Người này cũng cảm thấy rằng quân đội Mỹ đã vươn mình quá xa ở Trung Đông. Sự phẫn nộ đã len lỏi trong người thanh niên 26 tuổi nhiều năm. Tháng 12 năm đó, Matthew Llaneza bộc lộ tâm tư ngột ngạt này tràn lan trên mạng. Và không biết rằng, mình sắp phải trả một cái giá đắt "từ trên trời rơi xuống".

Matthew Llaneza đã viết những bài chống Mỹ, chỉ trích chính sách đối ngoại của đất nước và bày tỏ sự quan tâm đến việc tiến hành thánh chiến chống lại Mỹ. Không lâu sau, có người để ý.

Một người lạ đã đọc chúng và tìm cách kết nối với Matthew Llaneza, bày tỏ nhiều sự phẫn nộ đối với các chính sách hậu 9/11 của Mỹ. Người lạ cũng có chung suy nghĩ đen tối với Matthew Llaneza: Hy vọng một ngày nào đó sẽ thực hiện cuộc thánh chiến chống lại Mỹ.

Như tìm thấy "bạn tâm giao", Matthew Llaneza thoải mái khoe rằng, mình được đào tạo chuyên sâu về chiến tranh du kích, có thể chế tạo máy bay không người lái và bom, và có kinh nghiệm làm việc với các băng đảng ma túy. Đồng thời bày tỏ mong muốn gia nhập Taliban.

Đột nhiên, các cuộc trò chuyện của Matthew Llaneza và người lạ bị gián đoạn. Anh ta được chẩn đoán là mắc bệnh tâm thần. Khi được hỏi, Matthew Llaneza chỉ nói "Một ngày nào đó, các người sẽ tìm thấy tôi chết trên sa mạc" rồi tiếp tục lao đầu vào tường hay bóp chặt cổ... Khi đang ở bệnh viện, Matthew Llaneza đối mặt với án 6 năm tù giam do chứa chấp vũ khí trái phép. Trước khi Llaneza Matthew được chuyển đến Nhà tù Hạt Santa Clara, các bác sĩ đã chẩn đoán y mắc chứng rối loạn lưỡng cực và rối loạn tâm thần hoang tưởng.

Llaneza Matthew lần đầu tiên thu hút sự chú ý của FBI là vào tháng 12/2010, sau khi anh ta đăng những bình luận trực tuyến chống lại chính sách đối ngoại của Mỹ và thể hiện sự quan tâm đến việc tham gia vào cuộc thánh chiến tàn bạo.

FBI không để lọt "con mồi". Cơ quan này đã cử một người cung cấp thông tin đóng giả là một người đang cân nhắc thực hiện một hành động bạo lực cực đoan chống lại Mỹ, tiếp cận Llaneza Matthew.

Khi Llaneza Matthew ra tù vào cuối năm 2011 (không phải ngồi tù 6 năm như án) và tìm được công việc ở công ty đường ống nước. Tuy nhiên, FBI lúc này vẫn không buông tha, bởi người giám sát ở chỗ làm chính là người của FBI.

Năm 2012, FBI tiến hành đánh giá mối đe dọa đối với anh ta và sau đó đẩy nhanh cuộc điều tra. Sau khi đánh giá, có vẻ như không còn hài lòng với việc tạo điều kiện thuận lợi cho nguyện vọng của anh ta là ra nước ngoài và gia nhập Taliban, FBI nhận thấy để thực sự vô hiệu hóa mối đe dọa, Llaneza Matthew cần phải bị cuốn vào một thứ gì đó sâu hơn, một thứ nguy hiểm hơn nhiều. ĐÂY LÀ LÚC KẾ HOẠCH BẮT ĐẦU...

Để làm được điều này, FBI cần phải đáp ứng những giấc mơ mang tính cách mạng của Matthew. Bởi vì hắn ta thiếu kinh nghiệm, sự nhạy bén về kỹ thuật hoặc phương tiện tài chính cho một cuộc tấn công tốn kém, phức tạp, FBI đã giải quyết sạch sẽ hầu hết mọi thứ: Họ mua các vật liệu cần thiết và ủ hỗn hợp nổ mô phỏng cho quả bom xe hơi, thuê một kho chứa gần ngân hàng và cung cấp cho Matthew phương tiện mà anh ta sử dụng trong vụ tấn công - một chiếc Mazda CX-7 2012 (thông qua tay giám sát).

Ngay trước 1 giờ sáng, trên một con đường yên tĩnh, sáng đèn cách Vịnh San Francisco vài dãy nhà, các sĩ quan JTTF đã xông vào xe để bắt giữ Llaneza Matthew. Khi các sĩ quan mở cửa xe, y cố gắng chạy đi, phóng điên cuồng xuống con phố vắng.

Nhưng mọi sự đều đã được tính toán kỹ lưỡng, kể từ cái ngày y đăng lên mạng xã hội những lời lẽ chống đối. Khi đó, Llaneza Matthew đã nằm trong lòng bàn tay của FBI. Đúng như kế hoạch, y được đưa đến Nhà tù Santa Rita...

Giống như đại đa số các bị cáo khác bị buộc tội khủng bố ở đất nước này, Llaneza Matthew đã nhận tội. Y hiện đang thụ án 15 năm tù.

Bài viết của Mike Mariani, cây viết tại Washington, D.C., từng làm việc cho các tờ The Atlantic, Vanity Fair, Mother Jones, The Atavist, và Newsweek.

Bài viết sử dụng nguồn: GQ MAGAZINE

* Đọc bài cùng tác giả Trang Ly tại đây.