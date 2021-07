Vì sao vắc xin Pfizer phải bảo quản trong điều kiện ngặt nghèo? Về Việt Nam bảo quản ra sao?

Bảo quản tại Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương

Vắc xin Pfzer là loại vắc xin có điều kiện bảo quản rất ngặt nghèo ở nhiệt độ - 80 độ C. Theo Ông Trương Quốc Cường – Thứ trưởng Bộ Y tế, để bảo quản vắc xin, Bộ Y tế đã giao cho Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương chuẩn bị đầy đủ điều kiện tiếp quản vắc xin. Ngoài ra, phía Mỹ cũng hỗ trợ Việt Nam 77 tủ lạnh âm sâu đầu tháng 8 tủ lạnh này sẽ về.

GS Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, vắc xin Pfizer có thời hạn sử dụng 6 tháng trong điều kiện bảo quản - 70 đến - 80 độ C. Do các địa phương chưa có điều kiện bảo quản âm sâu nên khi vận chuyển vắc xin sẽ bảo quản ở nhiệt độ dương từ 2-8 độ C và nhiệt độ này vắc xin sẽ được bảo quản trong thời gian 1 tháng.

Ngay hôm nay, sau khi lô vắc xin Pfizer này đến sân bay Nội Bài đã được vận chuyển về kho trung tâm tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và bảo quản ở nhiệt độ âm sâu 90 độ C.

TS. Nguyễn Công Luật - Phó trưởng Văn phòng Chương trình Tiêm chủng Quốc gia cho biết việc vận chuyển vắc xin đến các nơi phân bổ sẽ vận chuyển ở nhiệt độ thường 2- 8 độ C. Với nhiệt độ này, vắc xin bảo quản được tối đa 31 ngày nên chúng ta đảm bảo được chất lượng vắc xin. Hiện Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng cũng lên kế hoạch vận chuyển vắc xin nhanh nhất.

Hiện việc phân bổ tiêm vắc xin vẫn nằm trong quy định của Chính phủ trong Nghị định 21 và chưa có tiêm dịch vụ.

Vì sao vắc xin Pfizer bảo quản ngặt nghèo?

Vắc xin Pfizer là vắc xin Covid-19 được sản xuất theo công nghệ mRNA. Theo TS Phạm Hùng Vân – Chủ tịch Hội Vi sinh lâm sàng TP HCM, công nghệ vắc xin mRNA là công nghệ chế tạo vắc xin với rất nhiều bước tiến kỹ thuật đặc biệt, đó là kỹ thuật tổng hợp được nhân tạo mRNA. Sau khi chích mRNA vào cơ thể thì các mRNA này sẽ vào được tế bào bằng cơ chế nội bào tự nhiên mà không cần phải sử dụng bất cứ một tác động nào khác.

Bản thân tế bào có trang bị những enzyme là các endonuclease để phá hủy được các nucleic acid ngoại lai xâm nhập vào tế bào như các DNA hay RNA của virus, vi khuẩn, tế bào lạ. Chính vì vậy cấu trúc của phân tử mRNA được tổng hợp để làm vắc xin phải gắn mủ ở đầu 5’ bằng một phân tử guanine được methyl hóa và gắn đuôi poly A ở đầu 3’.

Ngoài ra trong trình tự của mRNA thì các uridine phải được thay thế bằng N1 methylpseudouridine. Nhờ các biến đổi này mà vắc xin mRNA sẽ không bị phân hủy khi vào tế bào. Không chỉ có vậy, để cho mRNA được ribosome dịch mã tổng hợp ra protein S rất giống protein S tự nhiên của SARS-CoV-2 thì các codon cũng như đuôi poly A của mRNA cũng phải được tối ưu hóa. Các công nghệ này là các công nghệ cốt lõi trong tổng hợp được mRNA làm vắc xin.

Ngoài ra, trong sản xuất vắc xin mRNA là công nghệ bọc các phân tử mRNA tổng hợp nhân tạo vào các vi hạt lipid (LNP: lipid nano particle) được ion hóa để các vi hạt này khi tiếp xúc với màng tế bào sẽ vào màng tế bào nhờ cơ chế nội bào tự nhiên.

Vắc xin mRNA sau khi nội bào sẽ được phóng thích vào tế bào chất rồi được các ribosome của tế bào nằm sẵn trên lưới nội sinh chất dịch mã thành các protein S đưa ra trên mặt ngoài của tế bào và kích thích được miễn dịch bảo vệ của cơ thể. Hiện có hai nhà sản xuất trên thế giới đưa ra được vắc xin mRNA ngừa Covid-19, đó là Pfizer BioNTech và Moderna.

Do bản chất là mRNA và phải đóng gói trong các vi hạt lipid nên vắc xin mRNA đòi hỏi điều kiện bảo quản khá chặt chẽ vì thế mà các quốc gia nghèo hay đang phát triển sẽ rất khó để có thể sử dụng rộng rãi vắc xin này.