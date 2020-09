Uyên Linh: "Tôi muốn xin lỗi Quốc Thiên, đó là lỗi của tôi"

Uyên Linh và Quốc Thiên được biết tới là một cặp bạn thân khác giới hiếm có trong showbiz, khi chơi với nhau đã được 10 năm và ngày một thân thiết.



Vừa qua, tại chương trình Giải mã tri kỷ, Uyên Linh và Quốc Thiên đã được mời tới để chia sẻ về tình bạn của cả hai.

Quốc Thiên: Uyên Linh cũng nhận ra lỗi của mình và xin lỗi tôi

Mở đầu chương trình, Quốc Thiên đã tiết lộ về lần xích mích, cãi vã giữa mình và Uyên Linh. Anh nói:

"Tôi biết Uyên Linh khi cô ấy thi Vietnam Idol 2010. Tôi rất thích nghe Uyên Linh hát. Dù năm đó chương trình có nhiều thí sinh mạnh nhưng tôi lại ấn tượng và thích Uyên Linh nhất.

Ngay lập tức, tôi xin số điện thoại của Uyên Linh rồi gọi cho cô ấy, nói rằng tôi rất thích nghe cô ấy hát và luôn ủng hộ cô ấy.

Chúng tôi chơi với nhau rất thân thiết, hầu như không bao giờ xích mích hay cãi vã. Chỉ duy nhất một lần vào năm 2015, khi chúng tôi mới ra mắt ca khúc song ca Em xa theo bình yên và đi diễn tại Mỹ.

Lúc đó, Uyên Linh chịu trách nhiệm nhận mail có file bài hát còn tôi sẽ gửi file đó đi cho một trang nhạc để phát hành. Uyên Linh không chịu gửi cho tôi file chỉnh sửa cuối cùng, nên tôi không biết, mới lấy file đang sửa dở gửi đi cho trang nhạc kia. Từ đó, chúng tôi mâu thuẫn với nhau.

Tuy nhiên sau đó, Uyên Linh cũng nhận ra lỗi của mình và xin lỗi tôi, hai đứa lại làm hòa. Nhưng thực ra do Uyên Linh quá cầu toàn nên mới thế, chứ cái file nhạc bị cho là dang dở kia cũng rất hay rồi. Đến tận bây giờ khán giả vẫn nghe file nhạc đó trên trang nhạc mà không cảm thấy gì".

Uyên Linh nghe Quốc Thiên nói vậy cũng chia sẻ thêm:

"Tôi là người rất lạnh lùng. Người lạ mà tiếp cận tôi thì dù là ai tôi cũng không dễ dàng cởi mở. Nhưng Quốc Thiên lại là người rất ấm áp. Chúng tôi chơi với nhau một thời gian đủ lâu, đủ dài và gắn bó lúc nào không biết.

Dù tính cách của tôi và Quốc Thiên trái ngược nhau, nhưng đều có chung một đặc điểm là thích sự khác biệt. Bởi vậy nên chúng tôi chơi được với nhau.

Trong quá trình chơi chung, chỉ duy nhất một lần chúng tôi xảy ra cãi vã như Quốc Thiên vừa nói. Đó là tôi gửi nhầm file nhạc chưa hoàn chỉnh cho Quốc Thiên.

Đối với tôi, chất lượng sản phẩm rất quan trọng. Việc gửi nhầm file nhạc kém chất lượng tới khán giả là điều vô cùng kinh khủng. Một ca sĩ như tôi chẳng có gì show ra cho khán giả ngoài sản phẩm âm nhạc, vậy mà lại đưa nhầm file.

Rõ ràng, tôi đưa nhầm file nhạc cho Quốc Thiên, nhưng lại cứ nghĩ Quốc Thiên mới là người đưa nhầm file cho trang nhạc kia, thành ra to tiếng với nhau. Nhưng về sau tôi biết mình sai nên đã xin lỗi Quốc Thiên.

Tiếp đó, vào năm ngoái, Quốc Thiên có rơi vào một scandal, khẩu chiến trên mạng. Lúc ấy, thái độ của Quốc Thiên rất bình tĩnh. Dù khi gặp nhau, Quốc Thiên cũng bày tỏ thái độ với tôi nhưng ứng xử trên truyền thông lại rất tuyệt vời, trưởng thành.

Tôi học được từ Quốc Thiên nhiều cái và phải cảm ơn cuộc sống vì đã cho tôi gặp một người bạn như cậu ấy".

Uyên Linh: Tôi muốn xin lỗi Quốc Thiên vì đã to tiếng, đó là lỗi của tôi

Sau đó, Uyên Linh và Quốc Thiên cùng bước vào thử thách nói lời cảm ơn và xin lỗi với nhau. Quốc Thiên xúc động nói:

"Tôi muốn cám ơn Uyên Linh rất nhiều, một người bạn đồng nghiệp nhưng không ngờ chơi với nhau được 10 năm rồi.

Tôi gọi Uyên Linh là honey vì bạn còn hơn cả người yêu của tôi. Giữa chúng tôi không có quá nhiều sự phức tạp, nhưng lại ngọt ngào và chia sẻ được với nhau nhiều thứ. Tôi may mắn khi có một người bạn còn hơn cả người yêu như vậy.

Tôi mong rằng, tình bạn, cảm xúc giữa chúng tôi sẽ còn lâu bền hơn nữa.

Về lời xin lỗi, tôi nghĩ rằng mình không có gì để phải xin lỗi Uyên Linh. Nếu tôi chẳng may có làm cho Uyên Linh buồn thì bạn phải nói ra. Còn tôi luôn muốn làm cho Uyên Linh cười, vui, hạnh phúc".

Uyên Linh cũng tỏ ra nghẹn ngào: "Tôi muốn xin lỗi Quốc Thiên vì đã to tiếng với bạn ấy. Chúng tôi chẳng bao giờ to tiếng với nhau, nhưng lần đó rõ ràng là lỗi của tôi mà tôi lại đi to tiếng với Quốc Thiên.

Tôi vốn là người may mắn, nhưng cuộc đời tôi càng may mắn hơn khi có một người bạn như Quốc Thiên.

Tôi không tìm được cảm giác ấm áp khi ở bên cạnh người đàn ông mình từng yêu. Nhưng ở bên cạnh Quốc Thiên, tôi tìm được cảm giác đó. Đối với tôi, như vậy là quá đủ.

Sau nhiều năm tôi và Quốc Thiên lăn lộn trong nghề, tôi thấy rằng, tình bạn giữa chúng tôi là quý giá nhất. Quốc Thiên có nói sẽ giận nếu tôi có bạn trai mà bỏ bạn ấy.

Trước câu nói đó, tôi hứa với Quốc Thiên rằng, tôi không bỏ bạn trai và cũng không bỏ Quốc Thiên. Tôi sẽ không bỏ ai hết vì tình bạn giữa tôi và Quốc Thiên là điều quý giá nhất mà tôi phải giữ gìn".