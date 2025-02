Uống nước chanh gừng tươi có tác dụng gì?

Làm dịu chứng khó tiêu

Báo Lao động dẫn nguồn trang Healthline cho biết, cả chanh và gừng đều chứa các hợp chất thực vật có thể giúp làm dịu cơn đau bụng nhẹ do chứng khó tiêu. Gừng từ lâu được sử dụng trong y học dân gian nhờ khả năng làm giảm bớt tình trạng trống rỗng của dạ dày.

Còn chanh chứa một hợp chất thực vật gọi là limonene, giúp hỗ trợ tiêu hóa, có khả năng làm dịu cảm giác khó chịu khi no căng bụng. Mặc dù lượng limonene trong mỗi một tách trà chanh gừng nhất định sẽ khác nhau, nhưng sự kết hợp của chanh và gừng sẽ làm dịu chứng khó tiêu rất hiệu quả.

Làm giảm bớt cảm giác buồn nôn

Gừng được biết đến với khả năng làm dịu cơn buồn nôn tốt hơn các thực phẩm khác. Theo nghiên cứu, tiêu thụ 1-5 gam gừng mỗi ngày có thể đủ để chống cơn buồn nôn hiệu quả. Kết hợp với một lát chanh tươi để axit trong chanh làm dịu đi sự cồn cào, khó chịu của dạ dày. Một ly chanh gừng ấm, nóng có thể ngăn chặn cảm giác buồn nôn rất tốt.

Giảm nghẹt mũi

Hơi nước bốc lên từ ly trà chanh gừng nóng có thể giúp làm dịu sự tắc nghẽn, cho phép không khí lưu thông qua mũi dễ dàng hơn một chút. Mặc dù những tác dụng này hầu hết chỉ mang tính chất truyền miệng và được hỗ trợ bởi y học dân gian, nhưng trà chanh gừng vẫn rất hữu ích cho chúng ta trong mùa lạnh và cúm hoặc nếu bị dị ứng theo mùa.

Tăng cường miễn dịch

Gừng được chứng minh có đặc tính chống viêm đặc biệt là nhờ một họ phân tử, gingerols, cũng là chất chống oxy hóa tuyệt vời. Gingerol là hợp chất hoạt động chính tạo ra vị cay, mùi thơm và các đặc tính y học của gừng. Nước chanh có hàm lượng vitamin C cực cao do đó nó cũng là chất chống oxy hóa mạnh mẽ.

Nước chanh gừng chứa hàm lượng vitamin C cao, rất cần thiết để tăng cường hệ thống miễn dịch. Vitamin C giúp cơ thể sản sinh ra các tế bào bạch cầu, giúp chống lại một số viêm nhiễm. Uống trà chanh gừng thường xuyên có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và giữ cho bạn khỏe mạnh.

Khắc phục mệt mỏi

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời BS Lê Hoài Nam - Bệnh viện Y học cổ truyền Quân đội, cho biết, ngoài gingerol, gừng còn chứa các hợp chất kháng virus khác có hiệu quả trong việc chống lại cảm lạnh thông thường và giảm mệt mỏi.

Nước gừng là thức uống siêu chống oxy hóa. Chỉ riêng củ gừng tươi chứa 40 phân tử (đặc biệt là gingerols, shogaols và zingerone) có tác dụng thực sự chống lại các gốc tự do trong cơ thể, nguồn gốc gây tổn thương tế bào.

Nước chanh gừng thường được sử dụng khi bị cảm cúm, cảm lạnh, chống buồn nôn và nôn. Đồ uống này giúp làm dịu dạ dày và giảm bớt cảm giác buồn nôn do đó khắc phục được những mệt mỏi do bị buồn nôn. Nó cũng là lựa chọn tuyệt vời cho những người đang hóa trị vì có thể giúp giảm buồn nôn và nôn do hóa trị.

Quản lý bệnh tiểu đường

Người ta đã phát hiện ra rằng gừng có thể làm giảm lượng đường trong máu, khiến nó trở thành sự lựa chọn tuyệt vời cho những người mắc bệnh tiểu đường. Nước chanh gừng có thể giúp kiểm soát bệnh tiểu đường bằng cách điều chỉnh lượng đường trong máu và ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến sau bữa ăn.

Trà chanh gừng là thức uống tốt cho sức khoẻ

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Cả chanh và gừng đều có thể chứa các thành phần tăng cường sức khỏe tim mạch. Gừng được chứng minh là có tác dụng làm giảm mức cholesterol, giảm huyết áp và ngăn ngừa cục máu đông. Chanh chứa các hợp chất có thể giúp bảo vệ tim và mạch máu. Uống nước chanh gừng thường xuyên giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và bệnh gan.

Cách pha chế nước chanh gừng

Đun sôi 1 lít nước sau đó tắt bếp và cho khoảng 40g củ gừng cạo vỏ thái nhỏ vào ngâm trong khoảng 5-7 phút. Lọc và để nguội đến nhiệt độ phòng; sau đó thêm nước cốt của 2 quả chanh. Bảo quản nước chanh gừng trong tủ lạnh và nhâm nhi cả ngày. Bạn có thể thêm chút mật ong nếu thích vị ngọt.

Lưu ý, vitamin C bị phân hủy nhanh chóng khi gặp nhiệt độ cao do đó không nên pha nước chanh với nước nóng. Nên sử dụng gừng tươi sẽ có được nhiều lợi ích sức khỏe hơn bột gừng chứa ít chất chống oxy hóa.