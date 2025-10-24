Uống nước bị trào ngược lên mũi, đến bệnh viện phát hiện điều bất ngờ

Ngày 23-10, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (tỉnh Tây Ninh) thông tin vừa điều trị cho bệnh nhân có triệu chứng đau đầu, mệt mỏi... đặc biệt là gặp hiện tượng lạ khi uống nước bị nước chảy ngược ra mũi.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau khi phát hiện những triệu chứng bất thường

Trước đó, ông L.V.S. (47 tuổi, ngụ tại Tây Ninh) đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á thăm khám vì thấy mệt mỏi, đau đầu, nặng mặt, nhức hốc mắt hai bên và nghẹt mũi, chảy dịch hôi lặp lại nhiều lần. Ông S. cho hay mấy tháng trước, ông đến một cơ sở y tế để nhổ răng số 18 nhưng thời gian sau gặp triệu chứng bất thường.

Dù đã dùng nhiều loại thuốc nhưng không thuyên giảm. Ông S. sau đó được bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Ngọc Thái Sơn, phụ trách Khoa Liên chuyên khoa, trực tiếp thăm khám và chỉ định chụp CT scan vùng hàm mặt.

Kết quả cho thấy có lỗ thủng vùng răng số 18 thông vào xoang hàm. Chính điều này khiến người bệnh mỗi khi uống nước sẽ trào ngược lên mũi, đồng thời gây viêm xoang kéo dài, nghẹt mũi, đau đầu và nặng vùng mặt.

Các bác sĩ đã hội chẩn, thống nhất phương án phẫu thuật tạo hình đóng lỗ thủng bằng ghép cân cơ thái dương cho người bệnh. Bác sĩ sẽ bóc tách lấy một mảnh cân cơ thái dương ghép vào vùng lỗ thủng, dùng niêm mạc vùng khẩu cái và niêm mạc tại chỗ để đóng lỗ thủng, giúp tái tạo cấu trúc và ngăn thông thương giữa miệng – xoang.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công. Chỉ vài ngày sau mổ, sức khỏe ông S. cải thiện rõ rệt, hết nghẹt mũi, không còn chảy dịch, đường thở thông thoáng trở lại. Người bệnh được xuất viện trong tình trạng ổn định, sinh hoạt bình thường và hài lòng với kết quả điều trị.

Theo các bác sĩ, thủng xoang hàm sau nhổ răng khôn là một trong những biến chứng nghiêm trọng có thể xảy ra khi nhổ răng khôn hàm trên.

Xoang hàm trên là một cấu trúc rỗng, có vai trò thông khí và cộng hưởng giọng nói, nằm khá sát các răng hàm trên (răng số 6, 7 và đặc biệt là răng số 8), chỉ cách một bản xương rất mỏng.

Khi thao tác nhổ răng không chính xác hoặc dụng cụ tác động quá mạnh, khiến bản xương này bị vỡ, tạo nên một lỗ hổng hình giữa miệng và khoang xoang, khiến vi khuẩn dễ dàng xâm nhập dẫn đến nhiễm trùng và viêm xoang hàm mạn tính.

Từ đó có thể thấy, nhổ răng khôn tuy chỉ là một tiểu phẫu nhưng nếu thực hiện tại cơ sở kém uy tín, không đảm bảo vô khuẩn hoặc bác sĩ chưa có kinh nghiệm, nguy cơ xảy ra biến chứng sẽ rất cao.

Các bác sĩ khuyến cáo người bệnh nên tìm hiểu kỹ, lựa chọn những cơ sở nha khoa uy tín, có đội ngũ bác sĩ chuyên môn vững vàng và trang thiết bị hiện đại để đảm bảo an toàn trong quá trình nhổ răng.